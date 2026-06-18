Zusammen mit seiner kleinen Schwester hat Yan Diomande von den grossen Fussballbühnen geträumt. Dann ist sie 15-jährig verstorben. Seither ist für das Offensivjuwel der Elfenbeinküste alles anders.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Yan Diomande ist WM-Hoffnungsträger der Elfenbeinküste

Diomande schreibt emotionalen Brief nach Tod seiner Schwester Roxane

Sie starb 2025 mit nur 15 Jahren, vergiftet durch einen Drink

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Für Elfenbeinküste-Stürmer Yan Diomande (19) steht die Welt offen. Der Senkrechtstarter von Leipzig hat das Zeug dazu, ein Star dieser WM zu werden. Auch wenn er nicht getroffen hat, spielte er sich beim Auftaktsieg gegen das starke Ecuador (1:0) ins Rampenlicht.

Doch die Erlebnisse sind für den Youngster bittersüss. Denn während der Teenager auf dem Fussballplatz für Glanzpunkte sorgt, trägt er in sich drin ein dunkles Kapitel mit sich herum. «Liebe Roxane», beginnt sein herzzerreissender offener Brief an seine kleine Schwester in der «Players’ Tribune», in dem er mit dieser Bürde an die Öffentlichkeit geht.

Roxane sei die Person in seinem Leben gewesen, die immer an ihn geglaubt habe, dass er es auf die Weltbühne schaffe. Vor einem Jahr ist sie verstorben. «Jemand hat etwas in ihren Drink getan, und sie ist nie mehr aufgewacht.» 15 Jahre alt sei sie gewesen. «Ich schreibe das, weil ich nicht darüber sprechen kann. Weil ich dafür sorgen will, dass die ganze Welt deinen Namen kennt.»

Nur noch ein Wunsch

Diomande erwähnt eine frühere Episode, als er als Neunjähriger in der Elfenbeinküste weit entfernt von zu Hause mit Mitspielern aus dem Fussballteam Kartoffeln geklaut habe, weil sie so Hunger hatten. Wie er später bei Bournemouth, Chelsea, den Rangers, Olympiakos, Crystal Palace vorspielen konnte, Stars wie Eze oder Olise ihn sogar lobten, aber er trotzdem keinen Vertrag erhielt und sein Visum auslief. «Der Traum war vorbei, aber du hast nie aufgehört, an mich zu glauben», schreibt er, an seine Schwester gerichtet. Später erhielt er beim spanischen Klub Leganes nochmals eine Chance – und hatte Erfolg. «Plötzlich hatten die Tränen eine andere Bedeutung.»

Er und seine Schwester hätten früher davon geträumt, in Frankreich dereinst gemeinsam ein Luxusleben zu führen und sich um nichts mehr Sorgen machen zu müssen. Nach ihrem Tod habe sich alles geändert. «Ich wollte kein grosses Haus mehr. Ich wollte keine Autos. Ich wollte alles in den Fussball stecken. Alles dahinein, der ganzen Welt zu zeigen, dass meine Schwester richtig gelegen hat.»

«Das Feld ist der einzige Platz, wo ich mich noch zu Hause fühle. Es ist der Platz, wo ich mich ruhig fühle und zu dir sprechen kann. Ich wünsche, du wärst immer noch da und ich könnte dir sagen: ‹Wir haben es geschafft›», schreibt Diomande im langen Brief. Er ist auf der grossen Bühne angekommen – ohne seine geliebte Schwester.