DE
FR
Abonnieren
«Die Begnadigung hat dem US-Team geschadet»
4:39
Dzemaili über den Fall Balogun:«Begnadigung hat US-Team geschadet»

«Schwer, den Lärm zu ignorieren»
US-Stürmer Balogun spricht erstmals über Skandal um ihn

Folarin Balogun bricht sein Schweigen nach dem WM-Eklat um seine Person. Der US-Stürmer habe versucht, sich auf das Spiel zu konzentrieren, doch es sei schwer gewesen. Und wie seine Teamkollegen reagiert haben.
Publiziert: 16:22 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Kommentieren
1/7
Erstmals spricht Folarin Balogun über seinen WM-Eklat.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Es ist eine der grossen – und vor allem unrühmlichen – Geschichten dieser WM. Die Fifa begnadigte Folarin Balogun (25) nach seiner Roten Karte und der US-Amerikaner durfte im Achtelfinal gegen Belgien spielen. Dies, nachdem Donald Trump (80) bei Gianni Infantino (56) angerufen hatte.

Während sich so gut wie jeder Experte und Funktionär dazu äusserte, blieb Balogun selbst still. Bis jetzt. In der Sendung «CBS Morning» sprach der Stürmer der AS Monaco jetzt darüber: «Meine erste Reaktion war, dass ich froh war, wieder im Team zu sein. Aber als ich darüber nachdachte, wusste ich, dass dies für viele Kontroversen sorgen würde.»

Mehr zur WM 2026
Wird eine Legende der neue Trainer der Italiener?
Heisses Gerücht
Wird eine Legende der neue Trainer der Italiener?
Fifa erlaubt Schweigeminute vor Frankreichs Halbfinal-Kracher
Präsident Macron bedankt sich
Fifa erlaubt Schweigeminute vor Frankreichs Halbfinal-Kracher
Irland-Legende Keane giftelt wieder gegen Papa Haaland
«Hat Alkohol getrunken»
Irland-Legende Keane giftelt wieder gegen Papa Haaland
Was Maradonas Sohn zum Argentinien-Spiel gegen England sagt
Brisanter WM-Halbfinal
Was Maradonas Sohn zum Argentinien-Spiel gegen England sagt

Nervosität in der Kabine

Auch das Team habe die Unruhen rund um seine Person nicht kaltgelassen, erklärt Balogun: «Ich konnte bei meinen Teamkollegen fast ein wenig Nervosität erkennen, weil das eine so einzigartige Situation ist. Aber je näher das Spiel rückte, desto mehr versuchte ich, mich so gut wie möglich zu konzentrieren, doch es war schwierig – es gab viel Lärm von aussen, und das lässt sich nur schwer ignorieren.»

Am Ende brachte auch die Begnadigung des US-Stürmers nichts. Die Amis gingen gegen Belgien mit 1:4 unter und schieden im Achtelfinal ihres Heimturniers aus. Der Balogun-Eklat wird aber noch lange nachhallen.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
USA
USA
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        USA
        USA