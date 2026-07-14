Nach obszönen Gesten und Schiri-Kritik von Haalands Papa Alf-Inge gibts scharfe Kritik von Royy Keane. Die Irland-Legende ist schon seit Jahren der grosse Feind des Norwegers.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alf-Inge Haaland provoziert mit Gesten und Sarkasmus nach WM-Spiel

Roy Keane kritisiert Haaland senior wegen angeblichem Alkoholkonsum

Feindschaft seit 1997: Kreuzbandriss, Fouls und persönliche Angriffe

Björn Lindroos Redaktor Sport

Nach Norwegens WM-Pleite gegen England zeigt sich Erling Haalands Vater Alf-Inge (53) als schlechter Verlierer. Der Ex-Profi gratulierte Schiedsrichter Clément Turpin sarkastisch zu seiner Leistung. Schon während des Spiels zeigte er obszöne Gesten in Richtung des Unparteiischen und der englischen Spieler.

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Gefundenes Fressen für Roy Keane (54), den Erzrivalen von Haaland. Im Youtube-Format «Stick to Football», sagt die irische Legende: «Wird er sich überhaupt an das Spiel erinnern? Er hat ja bei den Spielen offensichtlich Alkohol getrunken – der Papa. Er trinkt ein bisschen was – da sieht man das Spiel natürlich mit ganz anderen Augen.»

Kreuzbandriss und Rache 2001

Es ist das weitere Kapitel einer Feindschaft, die seit fast 30 Jahren existiert. Im September 1997 riss sich der damalige ManUtd-Captain Keane in einem Laufduell mit Leeds-Spieler Haaland das Kreuzband. Der Norweger beugte sich über seinen Gegenspieler und brüllte ihm ins Gesicht. Er meinte, Keane habe simuliert.

Der Ire wartete vier Jahre. Und rächte sich schliesslich im April 2001, als Haaland für ManCity spielte. In einem Derby mähte Keane Haaland mit einer üblen Grätsche auf Kniehöhe um. Haaland wälzte sich vor Schmerz, während Keane ihm ins Gesicht brüllte.

Keane gab Absicht zu

«Ich hatte lange genug gewartet. Nimm das, du Wichser. Und steh nie wieder über mir und spotte über vorgetäuschte Verletzungen», beschrieb Keane das Foul später in seiner Biografie und gab so seine Absicht zu.

Bis heute sind die beiden verfeindet. Keane ist als TV-Experte für verschiedene TV-Formate tätig, während Haaland vor allem als Supporter seines Superstar-Sohnes im Stadion anzutreffen ist.

Sicher ist: Die letzte Geschichte in dieser Feindschaft dürfte noch nicht geschrieben sein.