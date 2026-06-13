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Schon wieder Trikot-Zoff
Fifa verbietet Sterne auf dem ägyptischen WM-Leibchen

Nach Haiti muss auch Ägypten Änderungen an seinem WM-Trikot vornehmen. Die Fifa ist unter anderem mit den vielen Sternen über dem Wappen nicht einverstanden.
Publiziert: 13.06.2026 um 23:55 Uhr
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Ägypten darf die sieben Sterne an der WM nicht über dem Wappen tragen.
Foto: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fifa verbietet Ägypten sieben Sterne auf WM-Trikots wegen Regelverstosses
  • Sterne repräsentieren sieben Afrika-Cup-Titel, erlaubt sind nur WM-Siege
  • Ägyptens erstes Spiel: Montag, 21 Uhr gegen Belgien, Gruppe G
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Schon wieder hat die Fifa an einem WM-Trikot etwas auszusetzen. Nachdem bereits Haiti seine Leibchen anpassen musste, trifft dieses Schicksal nun auch Mohamed Salahs Ägypter. 

Während bei Haiti eine abgebildete Kriegsszene aus der Schlacht von Vertières aus dem Jahr 1803, die zu Haitis Unabhängigkeit führte, das Problem war, geht es bei Ägypten um die Sterne über dem Wappen. Die sieben Sterne stehen für den Rekord von sieben Afrika-Cup-Titeln des nordafrikanischen Landes. Das Problem: Laut Fifa-Statuten sind an Weltmeisterschaften nur Sterne für WM-Siege erlaubt – und davon hat Ägypten noch keinen. Die einzige Ausnahme zu dieser Regel ist Uruguay, das trotz nur zwei WM-Titeln vier Sterne auf der Brust tragen darf. Die Olympia-Goldmedaillen aus den Jahren 1924 und 1928, die vor der ersten offiziellen WM im Jahr 1930 gewonnen wurden, zählen ebenfalls, weil die Olympia-Turniere ebenfalls von der Fifa organisiert wurden. 

Des Weiteren müssen auch die Rückennummern angepasst werden. Die vorgesehenen Ziffern in Gold sollen auf dem roten Trikot für die Schiedsrichter und die TV-Zuschauer nicht gut genug sichtbar sein. Als Konsequenz werden die Nummern an der WM nun in Weiss daherkommen, erklärt der ägyptische Medienchef Mohamed Morad gegenüber ESPN. Ausrüster Puma hat die Änderungen bereits vornehmen können. Bezüglich der Sterne hatte man mit dem Verbot gerechnet, erklärt Morad. «Die Nachricht war eigentlich nur noch ein Routinevorgang. Wir haben es vorausgesehen und die nötigen Vorbereitungen rechtzeitig getroffen.»

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Ägypten greift am Montagabend (21 Uhr Schweizer Zeit) in der Gruppe G gegen Belgien ins Turnier ein. Haiti trifft bereits in der Nacht auf Sonntag (3 Uhr) auf Schottland. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Marokko
Marokko
1:1
1
0
1
2
Brasilien
Brasilien
1:1
1
0
1
3
Schottland
Schottland
0
0
0
4
Haiti
Haiti
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Türkei
Türkei
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Belgien
Belgien
Schottland
Schottland
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