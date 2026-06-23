Nati-PK vor dem letzten Gruppenspiel Wie wollen Yakin und Akanji Kanada knacken?

Am Mittwoch (21 Uhr Schweizer Zeit) duelliert sich die Schweizer Fussball-Nati an der WM mit Kanada um den Gruppensieg. Ab 23.30 Uhr äussern sich Cheftrainer Murat Yakin und Abwehrboss Manuel Akanji zum bevorstehenden Match.