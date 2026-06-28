Nicht alle Nationalteams haben sich an der WM bei Gastgeber USA willkommen gefühlt. Allen voran der Iran. Eine ganz andere Erfahrunge machte Algerien, der Sechzehntelfinal-Gegner der Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft So ist zwischen einer US-Stadt und Algerien eine Liebesgeschichte entstanden

Die Universitätsstadt wird die Algerier beim Duell gegen Nati aus Ferne anfeuern

«Ich habe fast Tränen verdrückt vor Rührung», sagte Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Geschmückte Strassen, algerische Küche, Fussball-Euphorie: Die US-Stadt Lawrence mit rund 100'000 Einwohnern ist komplett dem WM-Teilnehmer Algerien verfallen. Sogar beim Drive-Thru von McDonald's soll es Willkommensschilder für das Land gegeben haben.

Die Liebe ist gegenseitig. «Respekt – vielen Dank für die herzliche Begrüssung», kommentierte Star-Spieler Riyad Mahrez (35) ein Video. Dieses zeigt den Auftritt des Blasorchesters der Universität Kansas, das die algerische Nationalhymne eingeübt und sie zum Trainingsempfang der «Wüstenfüchse» vorgespielt hat.

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«Im Grossraum von Kansas City haben sich auch die Nationalteams von Argentinien, Holland oder England für die WM einquartiert. Alle drei residieren in Luxushotels rund um die Stadt. Algerien? Sie wählten das schlichte DoubleTree-Hotel in Lawrence», schreibt der «Guardian».

Die Wahl ist offensichtlich ein Volltreffer. Tausende Fans wohnen dem Training der Algerier im Campus der Universitätsstadt bei. Unzählige algerische Shirts werden verkauft und nachproduziert. Eine Stadt erscheint in Grün, Weiss und Rot, den Landesfarben Algeriens. Als das Nationalteam im zweiten Gruppenspiel im entfernten Kalifornien gegen Jordanien den ersten Sieg an dieser WM feierte, fiebern in Lawrence die Fans in einem Public Viewing mit.

«Ich habe fast Tränen verdrückt»

Ausdruck der speziellen Atmosphäre in Lawrence ist auch eine Szene mit Vladimir Petkovic (62). Der Ex-Nati-Coach und aktuelle Nationaltrainer Algeriens prellt an einem Teamevent locker mit dem Basketball, nimmt Anlauf – und trifft. Die Spieler üben sich in Weitwürfen. Beim Austoben auf dem Unigelände in der US-Stadt fühlen sich die Nordafrikaner pudelwohl.

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In den Vororten von Kansas City gibt es eine grosse algerische Community. Doch auch die Amerikaner ohne algerische Wurzeln sind dem Nationalteam verfallen. So sehr, dass Petkovic sagt: «Ich habe fast Tränen verdrückt vor Rührung nach dem Empfang, den uns die Fans in Lawrence bereitet haben.»

Zwei Spiele bestritt Algerien in Kansas City. Nun gehts für das Duell mit der Schweiz an einem ganz anderen Ort weiter. Das Sechzehntelfinalspiel gegen die Nati am kommenden Freitag um 5 Uhr morgens Schweizer Zeit steigt in Vancouver, wo die Schweizer Nati bereits Kanada geschlagen hat. In einer US-Stadt mit 100'000 Einwohnern werden die Fans mitfiebern.