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Nati-Gegner hat Fan-Boost
In der US-Provinz herrscht Algeri-Mania

Nicht alle Nationalteams haben sich an der WM bei Gastgeber USA willkommen gefühlt. Allen voran der Iran. Eine ganz andere Erfahrunge machte Algerien, der Sechzehntelfinal-Gegner der Schweiz.
Publiziert: vor 19 Minuten
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1/6
«Danke, Lawrence» im Kansas-Stadion: Die Algerien-Fans sind angetan von der Gastfreundschaft in einer kleineren US-Stadt.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • So ist zwischen einer US-Stadt und Algerien eine Liebesgeschichte entstanden
  • Die Universitätsstadt wird die Algerier beim Duell gegen Nati aus Ferne anfeuern
  • «Ich habe fast Tränen verdrückt vor Rührung», sagte Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Geschmückte Strassen, algerische Küche, Fussball-Euphorie: Die US-Stadt Lawrence mit rund 100'000 Einwohnern ist komplett dem WM-Teilnehmer Algerien verfallen. Sogar beim Drive-Thru von McDonald's soll es Willkommensschilder für das Land gegeben haben.

Die Liebe ist gegenseitig. «Respekt – vielen Dank für die herzliche Begrüssung», kommentierte Star-Spieler Riyad Mahrez (35) ein Video. Dieses zeigt den Auftritt des Blasorchesters der Universität Kansas, das die algerische Nationalhymne eingeübt und sie zum Trainingsempfang der «Wüstenfüchse» vorgespielt hat.

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«Im Grossraum von Kansas City haben sich auch die Nationalteams von Argentinien, Holland oder England für die WM einquartiert. Alle drei residieren in Luxushotels rund um die Stadt. Algerien? Sie wählten das schlichte DoubleTree-Hotel in Lawrence», schreibt der «Guardian».

Die Wahl ist offensichtlich ein Volltreffer. Tausende Fans wohnen dem Training der Algerier im Campus der Universitätsstadt bei. Unzählige algerische Shirts werden verkauft und nachproduziert. Eine Stadt erscheint in Grün, Weiss und Rot, den Landesfarben Algeriens. Als das Nationalteam im zweiten Gruppenspiel im entfernten Kalifornien gegen Jordanien den ersten Sieg an dieser WM feierte, fiebern in Lawrence die Fans in einem Public Viewing mit.

«Ich habe fast Tränen verdrückt»

Ausdruck der speziellen Atmosphäre in Lawrence ist auch eine Szene mit Vladimir Petkovic (62). Der Ex-Nati-Coach und aktuelle Nationaltrainer Algeriens prellt an einem Teamevent locker mit dem Basketball, nimmt Anlauf – und trifft. Die Spieler üben sich in Weitwürfen. Beim Austoben auf dem Unigelände in der US-Stadt fühlen sich die Nordafrikaner pudelwohl.

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In den Vororten von Kansas City gibt es eine grosse algerische Community. Doch auch die Amerikaner ohne algerische Wurzeln sind dem Nationalteam verfallen. So sehr, dass Petkovic sagt: «Ich habe fast Tränen verdrückt vor Rührung nach dem Empfang, den uns die Fans in Lawrence bereitet haben.»

Zwei Spiele bestritt Algerien in Kansas City. Nun gehts für das Duell mit der Schweiz an einem ganz anderen Ort weiter. Das Sechzehntelfinalspiel gegen die Nati am kommenden Freitag um 5 Uhr morgens Schweizer Zeit steigt in Vancouver, wo die Schweizer Nati bereits Kanada geschlagen hat. In einer US-Stadt mit 100'000 Einwohnern werden die Fans mitfiebern.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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WM 2026
Algerien
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Schweiz
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