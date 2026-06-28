Die Gruppenphase ist beendet, jetzt startet endlich die K.o.-Phase an der WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA! Das sind alle 16 Sechzehntelfinals (jeweils zu Schweizer Zeit):
Sonntag, 28. Juni
21 Uhr: Südafrika – Kanada (Los Angeles)
Montag, 29. Juni
19 Uhr: Brasilien – Japan (Houston)
22.30 Uhr: Deutschland – Paraguay (Boston)
Dienstag, 30. Juni
3 Uhr: Holland – Marokko (Monterrey)
19 Uhr: Elfenbeinküste – Norwegen (Dallas)
23 Uhr: Frankreich – Schweden (New York)
Mittwoch, 1. Juli
3 Uhr: Mexiko – Ecuador (Mexico-Stadt)
18 Uhr: England – DR Kongo (Atlanta)
22 Uhr: Belgien – Senegal (Seattle)
Donnerstag, 2. Juli
2 Uhr: USA – Bosnien-Herzegowina (San Francisco Bay Area)
21 Uhr: Spanien – Österreich (Los Angeles)
Freitag, 3. Juli
1 Uhr: Portugal – Kroatien (Toronto)
5 Uhr: Schweiz – Algerien (Vancouver)
20 Uhr: Australien – Ägypten (Dallas)
Samstag
0 Uhr: Argentinien – Kap Verde (Miami)
3.30 Uhr: Kolumbien – Ghana (Kansas City)
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0