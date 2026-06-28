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Alle Duelle stehen fest
In Sechzehntelfinals kommts zu einigen Kracherduellen

Die WM 2026 geht in die entscheidende Phase: Am Sonntagabend beginnen bereits die Sechzehntelfinals mit Südafrika gegen Kanada. Alle Anspielzeiten und Orte im Überblick.
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Mit Japan wartet ein sehr unangenehmer Gegner auf Rekordweltmeister Brasilien.
Foto: ISI Photos via Getty Images
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Die Gruppenphase ist beendet, jetzt startet endlich die K.o.-Phase an der WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA! Das sind alle 16 Sechzehntelfinals (jeweils zu Schweizer Zeit):

Sonntag, 28. Juni

21 Uhr: Südafrika – Kanada (Los Angeles)

Montag, 29. Juni

19 Uhr: Brasilien – Japan (Houston)
22.30 Uhr: Deutschland – Paraguay (Boston)

Dienstag, 30. Juni

3 Uhr: Holland – Marokko (Monterrey)
19 Uhr: Elfenbeinküste – Norwegen (Dallas)
23 Uhr: Frankreich – Schweden (New York)

Mittwoch, 1. Juli

3 Uhr: Mexiko – Ecuador (Mexico-Stadt)
18 Uhr: England – DR Kongo (Atlanta)
22 Uhr: Belgien – Senegal (Seattle)

Donnerstag, 2. Juli

2 Uhr: USA – Bosnien-Herzegowina (San Francisco Bay Area)
21 Uhr: Spanien – Österreich (Los Angeles)

Freitag, 3. Juli

1 Uhr: Portugal – Kroatien (Toronto)
5 Uhr: Schweiz – Algerien (Vancouver)
20 Uhr: Australien – Ägypten (Dallas)

Samstag

0 Uhr: Argentinien – Kap Verde (Miami)
3.30 Uhr: Kolumbien – Ghana (Kansas City)

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Ghana
Ghana
Kolumbien
Kolumbien
Kap Verde
Kap Verde
Argentinien
Argentinien
Ägypten
Ägypten
Australien
Australien
Algerien
Algerien
Schweiz
Schweiz
Kroatien
Kroatien
Portugal
Portugal
Österreich
Österreich
Spanien
Spanien
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
USA
USA
Senegal
Senegal
Belgien
Belgien
DR Kongo
DR Kongo
England
England
Ecuador
Ecuador
Mexiko
Mexiko
Frankreich
Frankreich
Schweden
Schweden
Norwegen
Norwegen
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
Marokko
Marokko
Paraguay
Paraguay
Holland
Holland
Deutschland
Deutschland
Japan
Japan
Brasilien
Brasilien
Kanada
Kanada
Südafrika
Südafrika
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        Ghana
        Ghana
        Kolumbien
        Kolumbien
        Kap Verde
        Kap Verde
        Argentinien
        Argentinien
        Ägypten
        Ägypten
        Australien
        Australien
        Algerien
        Algerien
        Schweiz
        Schweiz
        Kroatien
        Kroatien
        Portugal
        Portugal
        Österreich
        Österreich
        Spanien
        Spanien
        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina
        USA
        USA
        Senegal
        Senegal
        Belgien
        Belgien
        DR Kongo
        DR Kongo
        England
        England
        Ecuador
        Ecuador
        Mexiko
        Mexiko
        Frankreich
        Frankreich
        Schweden
        Schweden
        Norwegen
        Norwegen
        Elfenbeinküste
        Elfenbeinküste
        Marokko
        Marokko
        Paraguay
        Paraguay
        Holland
        Holland
        Deutschland
        Deutschland
        Japan
        Japan
        Brasilien
        Brasilien
        Kanada
        Kanada
        Südafrika
        Südafrika