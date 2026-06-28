Die WM 2026 geht in die entscheidende Phase: Am Sonntagabend beginnen bereits die Sechzehntelfinals mit Südafrika gegen Kanada. Alle Anspielzeiten und Orte im Überblick.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die Gruppenphase ist beendet, jetzt startet endlich die K.o.-Phase an der WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA! Das sind alle 16 Sechzehntelfinals (jeweils zu Schweizer Zeit):

Sonntag, 28. Juni

21 Uhr: Südafrika – Kanada (Los Angeles)

Montag, 29. Juni

19 Uhr: Brasilien – Japan (Houston)

22.30 Uhr: Deutschland – Paraguay (Boston)

Dienstag, 30. Juni

3 Uhr: Holland – Marokko (Monterrey)

19 Uhr: Elfenbeinküste – Norwegen (Dallas)

23 Uhr: Frankreich – Schweden (New York)

Mittwoch, 1. Juli

3 Uhr: Mexiko – Ecuador (Mexico-Stadt)

18 Uhr: England – DR Kongo (Atlanta)

22 Uhr: Belgien – Senegal (Seattle)

Donnerstag, 2. Juli

2 Uhr: USA – Bosnien-Herzegowina (San Francisco Bay Area)

21 Uhr: Spanien – Österreich (Los Angeles)

Freitag, 3. Juli

1 Uhr: Portugal – Kroatien (Toronto)

5 Uhr: Schweiz – Algerien (Vancouver)

20 Uhr: Australien – Ägypten (Dallas)

Samstag

0 Uhr: Argentinien – Kap Verde (Miami)

3.30 Uhr: Kolumbien – Ghana (Kansas City)

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