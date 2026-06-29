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K.o.-Phase ist lanciert
Der Spielplan der WM 2026 mit Turnierbaum

Seit Sonntagabend laufen an der WM die Sechzehntelfinals und damit die heisse Phase des Turniers. Wer trifft auf wen? Und wer wartet in der nächsten Runde? Hier gibts den Turnierbaum und den kompletten Spielplan als PDF zum Ausdrucken und Resultate ausfüllen.
Publiziert: 07:30 Uhr
|
Aktualisiert: 08:01 Uhr
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Spielplan zum Ausdrucken: Einfach unten auf den roten Button mit «Download Spielplan WM 2026» klicken.
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Spielplan WM 2026 als PDF

Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz!

Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz!

Download Spielplan WM 2026

In Mexiko, Kanada und den USA ist die grösste WM der Geschichte in vollem Gang und liefert jede Menge Schlagzeilen. Bevors für die Nati im Sechzehntelfinal vom 3. Juli weitergeht, stehen erst einmal einige Tage Erholung an. Währenddessen sind andere Nationen bereits in der K.o.-Phase gefordert.

Bevorstehende Spiele der nächsten Tage

  • Montag, 29. Juni
    19 Uhr: Brasilien – Japan
    22.30 Uhr: Deutschland – Paraguay
  • Dienstag, 30. Juni
    3 Uhr: Niederlande – Marokko
    19 Uhr: Elfenbeinküste – Norwegen
    23 Uhr: Frankreich – Schweden
  • Mittwoch, 1. Juli
    3 Uhr: Mexiko – Ecuador
    18 Uhr: England – DR Kongo
    22 Uhr: Belgien – Senegal

Resultate vergangener Spiele

  • Donnerstag, 11. Juni
    Mexiko – Südafrika (2:0)
  • Freitag, 12. Juni
    Südkorea – Tschechien (2:1)
    Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1)
  • Samstag, 13. Juni
    USA – Paraguay (4:1)
    🇨🇭Katar – Schweiz (1:1)
  • Sonntag, 14. Juni
    Brasilien – Marokko (1:1)
    Haiti – Schottland (0:1)
    Australien – Türkei (2:0)
    Deutschland – Curaçao (7:1)
    Niederlande – Japan (2:2)
  • Montag, 15. Juni
    Elfenbeinküste – Ecuador (1:0)
    Schweden – Tunesien (5:1)
    Spanien – Kap Verde (0:0)
    Belgien – Ägypten (1:1)

  • Dienstag, 16. Juni
    Saudi-Arabien – Uruguay (1:1)
    Iran – Neuseeland (2:2)
    Frankreich – Senegal (3:1)

  • Mittwoch, 17. Juni
    Irak – Norwegen (1:4)
    Argentinien – Algerien (3:0)
    Österreich – Jordanien (3:1)
    Portugal – DR Kongo (1:1)
    England – Kroatien (4:2)

  • Donnerstag, 18. Juni
    Ghana – Panama (1:0)
    Usbekistan – Kolumbien (1:3)
    Tschechien – Südafrika (1:1)
    🇨🇭Schweiz – Bosnien-Herzegowina (4:1)

  • Freitag, 19. Juni
    Kanada – Katar (6:0)
    Mexiko – Südkorea (1:0)
    USA – Australien (2:0)

  • Samstag, 20. Juni
    Schottland – Marokko (0:1)
    Brasilien – Haiti (3:0)
    Türkei – Paraguay (0:1)
    Niederlande – Schweden (5:1)
    Deutschland – Elfenbeinküste (2:1)
  • Sonntag, 21. Juni
    Ecuador – Curaçao (0:0)
    Tunesien – Japan (0:4)
    Spanien – Saudi-Arabien (4:0)
    Belgien – Iran (0:0)
  • Montag, 22. Juni
    Uruguay – Kap Verde (2:2)
    Neuseeland – Ägypten (1:3)
    Argentinien – Österreich (2:0)
    Frankreich – Irak (3:0)

  • Dienstag, 23. Juni
    Norwegen – Senegal (3:2)
    Jordanien – Algerien (1:2)
    Portugal – Usbekistan (5:0)
    England – Ghana (0:0)

  • Mittwoch, 24. Juni
    Panama – Kroatien (0:1)
    Kolumbien – DR Kongo (1:0)
    🇨🇭Schweiz – Kanada (2:1)
    Bosnien-Herzegowina – Katar (3:1)

  • Donnerstag, 25. Juni
    Marokko – Haiti (4:2)
    Schottland – Brasilien (0:3)
    Südafrika – Südkorea (1:0)
    Tschechien – Mexiko (0:3)
    Curaçao – Elfenbeinküste (0:2)
    Ecuador – Deutschland (2:1)
  • Freitag, 26. Juni
    Tunesien – Niederlande (1:3)
    Japan – Schweden (1:1)
    Türkei – USA (3:2)
    Paraguay – Australien (0:0)
    Norwegen – Frankreich (1:4)
    Senegal – Irak (5:0)
  • Samstag, 27. Juni
    Kap Verde – Saudi-Arabien (0:0)
    Uruguay – Spanien (0:1)
    Neuseeland – Belgien (1:5)
    Ägypten – Iran (1:1)
    Panama – England (0:2)
    Kroatien – Ghana (2:1)
  • Sonntag, 28. Juni
    Kolumbien – Portugal (0:0)
    DR Kongo – Usbekistan (3:1)
    Algerien – Österreich (3:3)
    Jordanien – Argentinien (1:3)
    Südafrika – Kanada (0:1)

Total 104 Spiele – Sechzehntelfinal der Nati in Morgenstunden

Bereits vor dem ersten Anpfiff war klar: Diese WM ist die grösste aller Zeiten. Zumindest, was die Anzahl Spiele angeht. Mit der Aufstockung von 32 auf 48 Nationen erhöht sich natürlich auch die Anzahl Partien am Turnier, die neu 104 beträgt. Bereits in der Gruppenphase waren 72 Duelle zu sehen, nun gibts wegen den erstmals durchgeführten Sechzehntelfinals weitere 32.

Nachdem die Nati in der Gruppenphase alle drei Spiele um 21 Uhr Schweizer Zeit austrug, müssen die Fans fürs Sechzehntelfinal vom 3. Juli gegen Algerien den Wecker stellen. Denn der Anpfiff ist um 5 Uhr morgens. Doch egal zu welcher Zeit: Hopp Schwiiz!

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Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
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