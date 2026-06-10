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Innerhalb von nur 30 Stunden
WM wird mit gleich drei Eröffnungsfeiern lanciert

In Nordamerika ist alles bereit für den Auftakt in die Fussball-WM 2026. Passend zur Grösse des Turniers fahren die Organisatoren auch bei der Eröffnungszeremonie grosse Geschütze auf. So erhält jedes Austragungsland seine eigene Show.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
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Am Donnerstag findet in Mexiko-Stadt die erste von drei Eröffnungsfeiern statt.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • WM 2026 beginnt in Mexiko-Stadt mit grosser Show
  • Shakira, J Balvin und Burna Boy performen offizielle WM-Songs
  • Drei Eröffnungsfeiern in 30 Stunden, u. a. in Kanada und USA
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Mehr Teams, mehr Geld, mehr Entertainment: Wenn am Donnerstagabend um 21 Uhr Schweizer Zeit das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika angepfiffen wird, hat das Spektakel bereits begonnen. Denn die WM 2026 startet offiziell um 19.30 Uhr mit der «grössten Show auf Erden», wie die Fifa die Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt ankündigt. Und tatsächlich erinnert die Liste der bestätigten Musikerinnen und Musiker eher an ein Festival als an eine Eröffnungszeremonie, wovon es dieses Jahr gleich drei innert 30 Stunden gibt.

Latin-Stars Shakira und J Balvin heizen Mexiko-Stadt ein

Den Anfang macht Mexiko. Wie später in Toronto (12. Juni) und Los Angeles (13. Juni) wird während einer 90-minütigen Show gefeiert und der WM-Pokal aus kultureller Sicht des Gastgeberlandes symbolisiert. Was das konkret heisst, ist offen. Sicherlich wird es bunt, da die traditionellen Papel Picado, die mexikanische Version von Scherenschnitten, eine wichtige Rolle spielen werden.

Nebst den visuellen Darbietungen gibts auch was auf die Ohren. Im erstklassigen Line-up finden sich Namen wie jener von J Balvin, Shakira oder Burna Boy, allesamt Weltstars mit Millionen von Zuhörern weltweit. Von den beiden Letztgenannten stammt auch einer der offiziellen WM-Songs.

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Mosaik in Kanada und geballtes Entertainment in LA

Die kanadische Antwort auf Papel Picado heisst derweil Mosaik. Diesen Freitag ab 19.30 Uhr, wiederum 90 Minuten vor dem Anpfiff zwischen den Schweizer Gruppengegnern Kanada und Bosnien, erwacht der WM-Pokal durch viele kleine Teilchen zum Leben und steht stellvertretend für die Menschen, Kulturen und Communities im Ahornblatt-Land. Natürlich werden auch dann Musikstars zu sehen sein, darunter Michael Bublé und Alessia Cara.

Nur wenige Stunden später (Samstagmorgen um 1.30 Uhr) ist auch die USA mit einer eigenen Show an der Reihe. In Los Angeles treten vor dem Spiel USA-Paraguay unter anderem Katy Perry, Future und Anitta auf und bilden den Abschluss der grössten Eröffnungszeremonie in der Geschichte des Fussballs. Nebst Musik gehts an der US-amerikanischen Westküste um Wertevermittlung: «Identität, Ambition und kreative Energie». Wieder in Anlehnung an den Pokal.

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Überhaupt steht die kulturelle Identität ganz oben auf der Liste aller drei Veranstaltungen. Fifa-Präsident Gianni Infantino sprach davon, dass «diese Feierlichkeiten Musik, Kultur und Fussball auf eine Weise vereinen, die sowohl die Individualität jeder Nation als auch die Einheit widerspiegelt, die dieses Turnier auszeichnet.» Eine friedliche Vision in turbulenten Zeiten.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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WM 2026
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