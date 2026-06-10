48 Teams, 13 Ausrüster. Die WM ist auch für die Designer der Fussballtrikots die grösste Plattform. Wer hat brilliert? Wer nicht? Blick hat von den rund 100 Trikots eine Auswahl getroffen. Nun liegt die Entscheidung bei dir. Stimme jetzt ab!

Wer hat das schönste, wer das speziellste WM-Trikot?

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Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die Giganten unter den Sport-Ausrüstern teilen den Trikot-Kuchen an der WM unter sich auf. Adidas rüstet 14 Nationen beim Turnier in Amerika aus. Nike zwölf. Puma elf, darunter die Schweizer Nati. Das spanische Unternehmen Kelme rüstet zwei Teams aus. Die restlichen Marken einen Teilnehmer. Welche Trikots stechen heraus?

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Der König der Klassiker

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Der Farbtupfer

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Das Gewöhnungsbedürftigste

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Die Schweizer Shirts

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Fehlt ein Trikot in den verschiedenen Kategorien? Wo liegt Blick mit der Auswahl daneben? Schreibe es in die Kommentare.