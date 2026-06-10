DE
FR
Abonnieren

Stimme jetzt ab!
Wer hat das schönste, wer das speziellste WM-Trikot?

48 Teams, 13 Ausrüster. Die WM ist auch für die Designer der Fussballtrikots die grösste Plattform. Wer hat brilliert? Wer nicht? Blick hat von den rund 100 Trikots eine Auswahl getroffen. Nun liegt die Entscheidung bei dir. Stimme jetzt ab!
Publiziert: vor 20 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Die Giganten unter den Sport-Ausrüstern teilen den Trikot-Kuchen an der WM unter sich auf. Adidas rüstet 14 Nationen beim Turnier in Amerika aus. Nike zwölf. Puma elf, darunter die Schweizer Nati. Das spanische Unternehmen Kelme rüstet zwei Teams aus. Die restlichen Marken einen Teilnehmer. Welche Trikots stechen heraus?

Der absolute Hingucker

1/8
Uruguay, Auswärtstrikot.
Foto: Nike
Bitte melde dich für eine Teilnahme an.

Das gelungenste Sujet

1/8
Mexiko, Heimtrikot.
Foto: ADIDAS
Bitte melde dich für eine Teilnahme an.

Der König der Klassiker

1/11
Argentinien, Heimtrikot.
Foto: ADIDAS
Bitte melde dich für eine Teilnahme an.

Der Farbtupfer

1/7
Belgien, Auswärtstrikot.
Foto: ADIDAS
Bitte melde dich für eine Teilnahme an.

Das Gewöhnungsbedürftigste

1/7
Kanada, Auswärtstrikot.
Foto: Nike
Bitte melde dich für eine Teilnahme an.

Die Schweizer Shirts

1/2
Schweizer Nati, Heimtrikot.
Foto: Puma
Bitte melde dich für eine Teilnahme an.

Fehlt ein Trikot in den verschiedenen Kategorien? Wo liegt Blick mit der Auswahl daneben? Schreibe es in die Kommentare.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Panama
Panama
Ghana
Ghana
Kroatien
Kroatien
England
England
DR Kongo
DR Kongo
Kolumbien
Kolumbien
Usbekistan
Usbekistan
Portugal
Portugal
Jordanien
Jordanien
Algerien
Algerien
Argentinien
Argentinien
Österreich
Österreich
Irak
Irak
Senegal
Senegal
Norwegen
Norwegen
Frankreich
Frankreich
Kap Verde
Kap Verde
Uruguay
Uruguay
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
Spanien
Spanien
Neuseeland
Neuseeland
Iran
Iran
Ägypten
Ägypten
Belgien
Belgien
Tunesien
Tunesien
Japan
Japan
Schweden
Schweden
Holland
Holland
Curaçao
Curaçao
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
Ecuador
Ecuador
Tschechien
Tschechien
Deutschland
Deutschland
Australien
Australien
USA
USA
Paraguay
Paraguay
Türkei
Türkei
Haiti
Haiti
Marokko
Marokko
Brasilien
Brasilien
Schottland
Schottland
Katar
Katar
Kanada
Kanada
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Südkorea
Südkorea
Südafrika
Südafrika
Mexiko
Mexiko
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Panama
        Panama
        Ghana
        Ghana
        Kroatien
        Kroatien
        England
        England
        DR Kongo
        DR Kongo
        Kolumbien
        Kolumbien
        Usbekistan
        Usbekistan
        Portugal
        Portugal
        Jordanien
        Jordanien
        Algerien
        Algerien
        Argentinien
        Argentinien
        Österreich
        Österreich
        Irak
        Irak
        Senegal
        Senegal
        Norwegen
        Norwegen
        Frankreich
        Frankreich
        Kap Verde
        Kap Verde
        Uruguay
        Uruguay
        Saudi-Arabien
        Saudi-Arabien
        Spanien
        Spanien
        Neuseeland
        Neuseeland
        Iran
        Iran
        Ägypten
        Ägypten
        Belgien
        Belgien
        Tunesien
        Tunesien
        Japan
        Japan
        Schweden
        Schweden
        Holland
        Holland
        Curaçao
        Curaçao
        Elfenbeinküste
        Elfenbeinküste
        Ecuador
        Ecuador
        Tschechien
        Tschechien
        Deutschland
        Deutschland
        Australien
        Australien
        USA
        USA
        Paraguay
        Paraguay
        Türkei
        Türkei
        Haiti
        Haiti
        Marokko
        Marokko
        Brasilien
        Brasilien
        Schottland
        Schottland
        Katar
        Katar
        Kanada
        Kanada
        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina
        Südkorea
        Südkorea
        Südafrika
        Südafrika
        Mexiko
        Mexiko
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz