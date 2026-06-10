Die Schweiz träumt vom ganz grossen Coup an der WM. Doch wie realistisch ist der Titelgewinn tatsächlich? Eine Simulation von einer Million Turnierverläufen liefert eine ernüchternde Antwort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz hat nur 1,16% Chance, Fussball-Weltmeister zu werden

92% Wahrscheinlichkeit, dass Schweiz den Sechzehntelfinal erreicht

Spanien ist Titelfavorit mit 16% Gewinnchance laut Simulationen

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die Schweiz als Weltmeister. Wie schön wäre das, bitteschön? Träumen ist erlaubt. Zumal die Spieler selbst die Latte hochsetzen. Captain Granit Xhaka (33) und Jung-Star Johan Manzambi (20) sind nicht die Einzigen, die betont haben, dass der Gewinn des WM-Titels das grosse Ziel sei.

Mathematiker Jonas Bächinger tut aber Mathematiker-Dinge. Und er sorgt dafür, dass wir mit beiden Füssen auf dem Boden bleiben. «Zu 1,16% wird die Schweiz Weltmeister», sagt Bächinger, Co-Founder von Everon. Gleich 15 Nationen haben bessere Chancen, den WM-Pokal am 19. Juli in den Himmel von New York zu stemmen.

Die schwächste Gruppe des Turniers

Wie Bächinger auf die Wahrscheinlichkeit kommt? «Ich habe die gesamte WM mithilfe von einer Million Monte-Carlo-Simulationen durchgespielt – jedes Spiel, jede Runde, exakt nach dem Fifa-Reglement.» So ist er zum Schluss gekommen, dass die Schweizer Gruppe B mit Katar, Bosnien und Kanada die schwächste des gesamten Turniers ist.

Entsprechend hoch liege die Wahrscheinlichkeit (92 Prozent), dass die Schweiz das Sechzehntelfinal schafft. «Die Gruppenauslosung war zwar optimal, danach ist der Weg Richtung Viertelfinal und weiter aber extrem hart», so Bächinger. Der wahrscheinlichste Gegner im Achtelfinal ist Portugal, in einem Viertelfinal Argentinien, in einem Halbfinal England und in einem Final Spanien.

Spanien ist Titelfavorit

Und welche Nation hat gemäss Mathematik die grösste Wahrscheinlichkeit auf den Titel? «Spanien, zu 16 Prozent», meint Bächinger. Dicht dahinter Frankreich (15,5 Prozent) und England (12,5 Prozent). Titelverteidiger Argentinien kommt dagegen nur auf 8,2 Prozent Titelchancen. Deutschland nur auf 6,4 und Brasilien auf 6,2 Prozent. «Das wahrscheinlichste Endspiel (Spanien – England) hat nur 3,8 Prozent – eine Chance von 1 zu 26.»

Das spricht für eine offene WM. Dem ist gemäss Bächinger aber nicht so. «Zwar ist es die grösste WM der Geschichte. Meine Analyse stützt aber die Kritiker, die darin einen kommerziell getriebenen Gigantismus sehen, der mehr Spiele und Einnahmen bringt, aber den sportlichen Wert verwässert. Einen sportlichen Mehrwert gibt es nicht. Was bleibt, ist mehr Quantität.» Sollte die Nati das Turnier gewinnen, würden wir damit in diesem Sommer aber mit Sicherheit gut leben.