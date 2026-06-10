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Mathematiker rechnet vor
Die Schweiz wird zu 1,16 Prozent Weltmeister

Die Schweiz träumt vom ganz grossen Coup an der WM. Doch wie realistisch ist der Titelgewinn tatsächlich? Eine Simulation von einer Million Turnierverläufen liefert eine ernüchternde Antwort.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
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Greifen Dan Ndoye und die Nati nach dem WM-Titel?
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Schweiz hat nur 1,16% Chance, Fussball-Weltmeister zu werden
  • 92% Wahrscheinlichkeit, dass Schweiz den Sechzehntelfinal erreicht
  • Spanien ist Titelfavorit mit 16% Gewinnchance laut Simulationen
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die Schweiz als Weltmeister. Wie schön wäre das, bitteschön? Träumen ist erlaubt. Zumal die Spieler selbst die Latte hochsetzen. Captain Granit Xhaka (33) und Jung-Star Johan Manzambi (20) sind nicht die Einzigen, die betont haben, dass der Gewinn des WM-Titels das grosse Ziel sei.

Mathematiker Jonas Bächinger tut aber Mathematiker-Dinge. Und er sorgt dafür, dass wir mit beiden Füssen auf dem Boden bleiben. «Zu 1,16% wird die Schweiz Weltmeister», sagt Bächinger, Co-Founder von Everon. Gleich 15 Nationen haben bessere Chancen, den WM-Pokal am 19. Juli in den Himmel von New York zu stemmen.

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Die schwächste Gruppe des Turniers

Wie Bächinger auf die Wahrscheinlichkeit kommt? «Ich habe die gesamte WM mithilfe von einer Million Monte-Carlo-Simulationen durchgespielt – jedes Spiel, jede Runde, exakt nach dem Fifa-Reglement.» So ist er zum Schluss gekommen, dass die Schweizer Gruppe B mit Katar, Bosnien und Kanada die schwächste des gesamten Turniers ist.

Entsprechend hoch liege die Wahrscheinlichkeit (92 Prozent), dass die Schweiz das Sechzehntelfinal schafft. «Die Gruppenauslosung war zwar optimal, danach ist der Weg Richtung Viertelfinal und weiter aber extrem hart», so Bächinger. Der wahrscheinlichste Gegner im Achtelfinal ist Portugal, in einem Viertelfinal Argentinien, in einem Halbfinal England und in einem Final Spanien.

Spanien ist Titelfavorit

Und welche Nation hat gemäss Mathematik die grösste Wahrscheinlichkeit auf den Titel? «Spanien, zu 16 Prozent», meint Bächinger. Dicht dahinter Frankreich (15,5 Prozent) und England (12,5 Prozent). Titelverteidiger Argentinien kommt dagegen nur auf 8,2 Prozent Titelchancen. Deutschland nur auf 6,4 und Brasilien auf 6,2 Prozent. «Das wahrscheinlichste Endspiel (Spanien – England) hat nur 3,8 Prozent – eine Chance von 1 zu 26.»

Das spricht für eine offene WM. Dem ist gemäss Bächinger aber nicht so. «Zwar ist es die grösste WM der Geschichte. Meine Analyse stützt aber die Kritiker, die darin einen kommerziell getriebenen Gigantismus sehen, der mehr Spiele und Einnahmen bringt, aber den sportlichen Wert verwässert. Einen sportlichen Mehrwert gibt es nicht. Was bleibt, ist mehr Quantität.» Sollte die Nati das Turnier gewinnen, würden wir damit in diesem Sommer aber mit Sicherheit gut leben.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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