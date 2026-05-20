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Immer mehr Namen sickern durch
Neuer-Entscheid um WM-Teilnahme offenbar gefallen

An Manuel Neuers DFB-Comeback gibt es kaum mehr Zweifel, zumal Bundestrainer Julian Nagelsmann Medienberichten zufolge den Entscheid gefällt haben soll. Auch sonst drangen durch die Medien schon einige Namen aus dem WM-Kader an die Öffentlichkeit.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Alle sind sich sicher: Manuel Neuer kehrt in die Nationalmannschaft zurück.
Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Manuel Neuer kehrt nach DFB-Rücktritt ins WM-Team zurück, Oliver Baumann degradiert
  • Mehrere WM-Teilnehmer in Medien durchgesickert
  • Offizielle Bekanntgabe an der DFB-PK am Donnerstag
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Nominierung des WM-Kaders ist in Deutschland in aller Munde. Nach und nach sickern die Namen, die im Aufgebot stehen – oder eben nicht –, durch die Medien an die Öffentlichkeit. Der Informationsfluss, bevor Julian Nagelsmann (38) das Kader am Donnerstag offiziell bekannt geben wird, befeuert die Diskussionen zusätzlich. 

Eine Frage interessiert dabei alle: Kehrt Manuel Neuer (40) für die WM ins DFB-Tor zurück? Offenbar heisst die Antwort: Ja. Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann habe Informationen der «Bild» zufolge Oliver Baumann (35), der in den letzten Länderspielen das Tor hütete, darüber informiert, dass Neuer die Nummer 1 sein werde. Baumann habe ihm trotz der Degradierung zur Nummer 2 seine Verfügbarkeit zugesichert.

Knallharte Sammer-Worte

Grosser Befürworter dieses Nagelsmann-Entscheids ist Matthias Sammer (58). Der ehemalige Nationalspieler sagt bei Sky: «Der Beste muss spielen. Das Ziel muss sein, den besten Torhüter zum jetzigen Zeitpunkt zu haben. Und Neuer ist der beste deutsche Torhüter, den wir haben.»

Dass Baumann seinen Platz zwischen den Pfosten verliert, tue ihm «überhaupt nicht» leid: «Der Leistungssport ist eben nicht nur Honig, Milch und Schokolade. Sensibilität ist gut und schön, aber möglicherweise nicht geeignet für den Leistungssport. Dann sollen eben alle, die weinen, mit nach Hause.»

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Weitere Namen durch Medien bestätigt

Neben Neuer sickern auch andere Namen, die im WM-Kader stehen sollen, durch. Sky vermeldete am Dienstag, dass das Stuttgart-Trio Jamie Leweling (25), Deniz Undav (29) und Angelo Stiller (25) dabei sei, bezüglich ihres Teamkollegen Alexander Nübel (29) jedoch noch Unklarheit bestehe. 

Parallel dazu berichtete «Bild», dass die beiden Shootingstars Said El Mala (19; Köln) und Lennart Karl (18; Bayern) ebenfalls in die USA reisen würden. Dasselbe gilt für die beiden Dortmunder Waldemar Anton (29) und Felix Nmecha (25), der sich noch von seinem Aussenbandriss von Mitte März erholt, und Frankfurts Linksverteidiger Nathaniel Brown (22). Zudem soll Alexander Nübel (29) als dritter Goalie mitfahren. Sky bestätigte zudem das Aufgebot des frisch gebackenen englischen Meisters Kai Havertz (26), an dessen Nominierung ohnehin niemand gezweifelt hatte.

Auch bezüglich Absagen ist bereits einiges bekannt. Sport1 meldete, dass Inters Yann-Aurel Bisseck (25) den Cut nicht geschafft haben soll. RTL berichtete, dass Leverkusens Robert Andrich (31), der an der Heim-EM noch gesetzt war, nicht dabei sein werde. «Bild» vermeldete die Absage an Stürmer Niclas Füllkrug (33). Laut Sky ebenfalls nicht Teil der DFB-Elf sollen die Stuttgarter Chris Führich (28), Maximilian Mittelstädt (29) und Josha Vagnoman (25) sein.

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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