An Manuel Neuers DFB-Comeback gibt es kaum mehr Zweifel, zumal Bundestrainer Julian Nagelsmann Medienberichten zufolge den Entscheid gefällt haben soll. Auch sonst drangen durch die Medien schon einige Namen aus dem WM-Kader an die Öffentlichkeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Manuel Neuer kehrt nach DFB-Rücktritt ins WM-Team zurück, Oliver Baumann degradiert

Mehrere WM-Teilnehmer in Medien durchgesickert

Offizielle Bekanntgabe an der DFB-PK am Donnerstag

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Nominierung des WM-Kaders ist in Deutschland in aller Munde. Nach und nach sickern die Namen, die im Aufgebot stehen – oder eben nicht –, durch die Medien an die Öffentlichkeit. Der Informationsfluss, bevor Julian Nagelsmann (38) das Kader am Donnerstag offiziell bekannt geben wird, befeuert die Diskussionen zusätzlich.

Eine Frage interessiert dabei alle: Kehrt Manuel Neuer (40) für die WM ins DFB-Tor zurück? Offenbar heisst die Antwort: Ja. Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann habe Informationen der «Bild» zufolge Oliver Baumann (35), der in den letzten Länderspielen das Tor hütete, darüber informiert, dass Neuer die Nummer 1 sein werde. Baumann habe ihm trotz der Degradierung zur Nummer 2 seine Verfügbarkeit zugesichert.

Knallharte Sammer-Worte

Grosser Befürworter dieses Nagelsmann-Entscheids ist Matthias Sammer (58). Der ehemalige Nationalspieler sagt bei Sky: «Der Beste muss spielen. Das Ziel muss sein, den besten Torhüter zum jetzigen Zeitpunkt zu haben. Und Neuer ist der beste deutsche Torhüter, den wir haben.»

Dass Baumann seinen Platz zwischen den Pfosten verliert, tue ihm «überhaupt nicht» leid: «Der Leistungssport ist eben nicht nur Honig, Milch und Schokolade. Sensibilität ist gut und schön, aber möglicherweise nicht geeignet für den Leistungssport. Dann sollen eben alle, die weinen, mit nach Hause.»

Weitere Namen durch Medien bestätigt

Neben Neuer sickern auch andere Namen, die im WM-Kader stehen sollen, durch. Sky vermeldete am Dienstag, dass das Stuttgart-Trio Jamie Leweling (25), Deniz Undav (29) und Angelo Stiller (25) dabei sei, bezüglich ihres Teamkollegen Alexander Nübel (29) jedoch noch Unklarheit bestehe.

Parallel dazu berichtete «Bild», dass die beiden Shootingstars Said El Mala (19; Köln) und Lennart Karl (18; Bayern) ebenfalls in die USA reisen würden. Dasselbe gilt für die beiden Dortmunder Waldemar Anton (29) und Felix Nmecha (25), der sich noch von seinem Aussenbandriss von Mitte März erholt, und Frankfurts Linksverteidiger Nathaniel Brown (22). Zudem soll Alexander Nübel (29) als dritter Goalie mitfahren. Sky bestätigte zudem das Aufgebot des frisch gebackenen englischen Meisters Kai Havertz (26), an dessen Nominierung ohnehin niemand gezweifelt hatte.

Auch bezüglich Absagen ist bereits einiges bekannt. Sport1 meldete, dass Inters Yann-Aurel Bisseck (25) den Cut nicht geschafft haben soll. RTL berichtete, dass Leverkusens Robert Andrich (31), der an der Heim-EM noch gesetzt war, nicht dabei sein werde. «Bild» vermeldete die Absage an Stürmer Niclas Füllkrug (33). Laut Sky ebenfalls nicht Teil der DFB-Elf sollen die Stuttgarter Chris Führich (28), Maximilian Mittelstädt (29) und Josha Vagnoman (25) sein.