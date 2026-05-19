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Nach Leaks und Schnitzeljagd
Jetzt ist es offiziell: Diese 26 Nati-Spieler fahren zur WM

Das WM-Aufgebot der Nati unter Murat Yakin steht fest: Keine Überraschungen im offiziellen Kader. Nachwuchshoffnungen wie Britschgi und Athekame bleiben vorerst auf der Pikettliste.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
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Das WM-Kader von Nati-Coach Murat Yakin steht.
Foto: TOTO MARTI
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Nachdem bereits am Sonntag das WM-Aufgebot von Nati-Trainer Murat Yakin durch Blick veröffentlicht wurde, fand am Montag und Dienstag verteilt die geplante Schnitzeljagd des SFVs statt. Mittlerweile sind alle Namen offiziell. Im Aufgebot gibt es wie erwartet keine weiteren Überraschungen.

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Die Shootingstars Sascha Britschgi (19), Zachary Athekame (21), Alessandro Vogt (21) oder der zuletzt sehr formstarke Anthony Racioppi (27) sind wie von Blick angekündigt vorerst auf der Pikettliste. Auch nicht im Kader sind Alvyn Sanches (23) und Joël Monteiro (26).

Morgen Mittwoch findet die Pressekonferenz mit Trainer Yakin statt. Dort wird der 51-Jährige seine Gedanken zu seinen Kader-Nominierungen teilen. Der Zusammenzug findet dann am 25. Mai statt, bei welchem es noch am 31. Mai ein Testspiel in St. Gallen gegen Jordanien gibt. Danach fliegt die Nati in die USA bevor die WM am 11. Juni beginnt.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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Schweiz
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