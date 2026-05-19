Das WM-Aufgebot der Nati unter Murat Yakin steht fest: Keine Überraschungen im offiziellen Kader. Nachwuchshoffnungen wie Britschgi und Athekame bleiben vorerst auf der Pikettliste.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Nachdem bereits am Sonntag das WM-Aufgebot von Nati-Trainer Murat Yakin durch Blick veröffentlicht wurde, fand am Montag und Dienstag verteilt die geplante Schnitzeljagd des SFVs statt. Mittlerweile sind alle Namen offiziell. Im Aufgebot gibt es wie erwartet keine weiteren Überraschungen.

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Die Shootingstars Sascha Britschgi (19), Zachary Athekame (21), Alessandro Vogt (21) oder der zuletzt sehr formstarke Anthony Racioppi (27) sind wie von Blick angekündigt vorerst auf der Pikettliste. Auch nicht im Kader sind Alvyn Sanches (23) und Joël Monteiro (26).

Morgen Mittwoch findet die Pressekonferenz mit Trainer Yakin statt. Dort wird der 51-Jährige seine Gedanken zu seinen Kader-Nominierungen teilen. Der Zusammenzug findet dann am 25. Mai statt, bei welchem es noch am 31. Mai ein Testspiel in St. Gallen gegen Jordanien gibt. Danach fliegt die Nati in die USA bevor die WM am 11. Juni beginnt.

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