Dank zehn Toren geht die Auszeichnung als Toptorschützenkönig der WM 2026 an Kylian Mbappé. Mit nun 22 Treffern an Weltmeisterschaften hält er zudem den Allzeitrekord. Trotzdem dürfte er in vier Jahren eine weitere WM-Bestmarke jagen, die aktuell ein Landsmann innehat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mbappé gewinnt Goldenen WM-Schuh mit zehn Toren aus acht Spielen

Erstmals seit 1970 wieder zweistellige Torzahl bei einer WM erreicht

Real-Söldner jetzt WM-Rekordhalter mit 22 Toren in 22 Spielen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Aus und vorbei: Nach 104 Spielen ist die Weltmeisterschaft 2026 seit Sonntagabend offiziell Geschichte. Und weil Lionel Messi in seinem letzten WM-Spiel der Karriere torlos blieb, geht der Goldene Schuh wie bereits vor vier Jahren an Kylian Mbappé. Der Ausnahmekönner erzielte in acht Partien zehn Tore und wird damit zum ersten Spieler seit 56 Jahren, der wieder eine zweistellige Anzahl Treffer am selben Turnier erzielt.

Gerd Müllers Marke während 13 Weltmeisterschaften unerreicht

Den Übernamen «Bomber der Nation» verdankt der damals 24-jährige Gerd Müller der WM 1970. Als bislang letzter knackte er die Zehn-Tore-Marke, seither blieb diese an 13 Turnieren unberührt – bis Frankreich mit einer bärenstarken Offensive um Mbappé kam. Zusammen mit Ousmane Dembélé, Michael Olise und Désiré Doué erzielte der Angriff satte zehn Tore allein in der Gruppenphase. Der französische Captain stand nach deren Ende bereits bei vier Treffern und machte sich dabei zum Rekordtorschützen seines Landes.

In jeder der drei folgenden Partien gegen Schweden, Paraguay und Marokko sah er mindestens einen seiner Schüsse im Netz zappeln. Beim verrückten 4:6 gegen England um Platz 3 folgten weitere zwei Torerfolge. Und so war das Turnier für Mbappé trotz enttäuschendem vierten Rang schlussendlich historisch.

Zum zweiten Goldenen Schuh gibts den Torrekord obendrauf

Denn nie zuvor gewann ein Spieler die Auszeichnung als bester WM-Torjäger mehrfach. Für den Real-Söldner ist es nach 2022 nun der zweite Erfolg in Serie. Die zusätzliche K.-o.-Runde ist für Mbappés Rekord dabei egal: Seine Quote von 1,25 Toren pro Spiel ist die beste seit 1970. Mit 22 Toren aus ebenso vielen Partien an Weltmeisterschaften ist er zudem neuer Rekordhalter – nach drei Turnieren und mit 27 Jahren notabene. Noch mindestens ein Turnier kommt locker dazu.

Ob er sich in vier Jahren auch den Allzeitrekord für die meisten Treffer an einem Turnier sichert? Sein Landsmann Just Fontaine bestritt zu Lebzeiten zwar nur eine einzige WM, doch diese hatte es in sich. 1958 kamen in sechs Spielen unglaubliche 13 Tore zusammen, wobei er in jeder Partie mindestens einmal einnetzte. Noch gibts also auch für den in mehrfacher Hinsicht historischen Kylian Mbappé Bestmarken zu holen.