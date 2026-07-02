Der Nati-Kracher gegen Algerien startet bereits um 5 Uhr morgens. Doch wie wird man um diese Uhrzeit fit? Fünf Schweizer Frühaufsteher verraten ihre ganz persönlichen Tricks – vom Sonnenaufgang bis zur kalten Dusche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Profis geben Tipps fürs frühe Aufstehen zum Nati-Kracher um 5 Uhr

Lokführer Franco Stäheli rät: «Lieber noch ein paar Stunden schlafen»

Radiomoderator: Wecker erst 5 Minuten vor Anpfiff stellen für Adrenalin

Joël Hahn Redaktor Sport

Für viele Schweizer Fans wird der Sechzentelfinal-Kracher gegen Algerien zur Herausforderung: Der Wecker klingelt am Freitag bereits vor Sonnenaufgang. Während die einen noch verzweifelt auf den Snooze-Knopf drücken, sind andere um diese Uhrzeit längst am Arbeiten. Ob Lokführer, Milchbauer, Pflegefachfrau, Radiomoderator oder Bäcker – sie alle wissen, wie man auch frühmorgens leistungsfähig bleibt. Blick hat bei den Profis des Frühaufstehens nachgefragt und ihre besten Tipps gesammelt.

«Durchmachen? Lieber nicht!»

Franco Stäheli (28), Lokführer bei den SBB in Olten (SO) und Biel (BE), kennt frühe Arbeitszeiten bestens. Je nach Dienst klingelt sein Wecker bereits um 3 Uhr. Sein wichtigster Tipp für den Nati-Kracher um 5 Uhr: «Lieber noch ein paar Stunden schlafen, statt die Nacht durchzumachen.» Eine feste Schlafroutine helfe zwar, sagt Stäheli. «Aber bei wechselnden Schichten ist das nicht immer einfach.» Wer nur für die Nati früh aus den Federn muss, sollte deshalb möglichst ausgeruht an den Anpfiff gehen.

«Die Morgenstimmung ist die beste Motivation»

Für Bernhard Wyss (48) vom SunDairy Hof in Aetigkofen (SO) ist frühes Aufstehen kein Kampf, sondern ein Geschenk. Der Milchbauer liebt die ersten Minuten des Tages: «Das Schönste ist, wenn es langsam hell wird und die Sonne aufgeht.» Besonders geniesst er die Ruhe am Morgen, wenn die Kühe noch auf der Weide stehen und der Tag langsam erwacht. Sein Tipp für Nati-Fans: Am Vorabend lieber auf zu viel Alkohol verzichten. «Der macht das Aufstehen doppelt so schwer.»

«Jede Minute Schlaf zählt»

Pilar Kocher (25), Pflegefachfrau am Kantonsspital Solothurn, gibt mit einem Lächeln zu: Frühdienste gehören nicht zu ihren Lieblingsschichten. Ihr Rezept ist deshalb einfach und effektiv: «Ich schlafe so lange wie möglich – jede Minute zählt.» Wenn der Wecker dann klingelt, hilft ihr die Vorfreude auf den Arbeitstag. Für den Nati-Kracher empfiehlt sie: die Schweiz anfeuern, auf einen Sieg hoffen – und die gute Stimmung gleich mit zur Arbeit nehmen.

«Nicht sitzenbleiben – beweg dich!»

Fiona Christ (25), Morgenshowmoderatorin bei Radio Energy Bern, steht für ihre Sendung bereits vor 4 Uhr auf. Dass sie dafür fit ist, erklärt sie mit einem einfachen Vorteil: «Ich brauche zum Glück nicht viel Schlaf.» Ein Phänomen kennt sie trotzdem bestens: «Je müder und kaputter ich bin, desto besser werde ich manchmal gelaunt.» Ihr wichtigster Tipp für Nati-Fans, die um 5 Uhr vor dem TV sitzen wollen: nicht wieder aufs Sofa liegen. «Steht auf, tanzt herum, bewegt euch – dann seid ihr sofort bereit.»

«Die kalte Dusche macht den Unterschied»

Seit über 30 Jahren steht Adrian Lüthi (53), Bäcker bei der Migros in Burgdorf (BE), nachts um 3 Uhr auf. Ohne Kaffee gehe zwar wenig, sagt er. Sein eigentlicher Wachmacher komme aber erst später: «Nach dem Frühstück eine kalte Dusche – dann bist du richtig wach.» Für den erfahrenen Bäcker ist klar: Wer um 5 Uhr einen Nati-Kracher schauen will, braucht vor allem eine gute Morgenroutine.