DE
FR
Abonnieren

Helden des Arbeitsalltags
Bäcker, Bauer & Co. verraten ihre 5-Uhr-Geheimnisse

Der Nati-Kracher gegen Algerien startet bereits um 5 Uhr morgens. Doch wie wird man um diese Uhrzeit fit? Fünf Schweizer Frühaufsteher verraten ihre ganz persönlichen Tricks – vom Sonnenaufgang bis zur kalten Dusche.
Publiziert: 17:09 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
Kommentieren

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Profis geben Tipps fürs frühe Aufstehen zum Nati-Kracher um 5 Uhr
  • Lokführer Franco Stäheli rät: «Lieber noch ein paar Stunden schlafen»
  • Radiomoderator: Wecker erst 5 Minuten vor Anpfiff stellen für Adrenalin
Joel_Hahn_Praktikant Sport _Blick Sport _2-Bearbeitet.jpg
Joël HahnRedaktor Sport

Für viele Schweizer Fans wird der Sechzentelfinal-Kracher gegen Algerien zur Herausforderung: Der Wecker klingelt am Freitag bereits vor Sonnenaufgang. Während die einen noch verzweifelt auf den Snooze-Knopf drücken, sind andere um diese Uhrzeit längst am Arbeiten. Ob Lokführer, Milchbauer, Pflegefachfrau, Radiomoderator oder Bäcker – sie alle wissen, wie man auch frühmorgens leistungsfähig bleibt. Blick hat bei den Profis des Frühaufstehens nachgefragt und ihre besten Tipps gesammelt.

«Durchmachen? Lieber nicht!»

Franco Stäheli (28), Lokführer bei den SBB in Olten (SO) und Biel (BE), kennt frühe Arbeitszeiten bestens. Je nach Dienst klingelt sein Wecker bereits um 3 Uhr. Sein wichtigster Tipp für den Nati-Kracher um 5 Uhr: «Lieber noch ein paar Stunden schlafen, statt die Nacht durchzumachen.» Eine feste Schlafroutine helfe zwar, sagt Stäheli. «Aber bei wechselnden Schichten ist das nicht immer einfach.» Wer nur für die Nati früh aus den Federn muss, sollte deshalb möglichst ausgeruht an den Anpfiff gehen.

Lokführer Franco Stäheli setzt für den Nati-Kracher auf genügend Schlaf statt Durchmachen.
Foto: zVg

«Die Morgenstimmung ist die beste Motivation»

Für Bernhard Wyss (48) vom SunDairy Hof in Aetigkofen (SO) ist frühes Aufstehen kein Kampf, sondern ein Geschenk. Der Milchbauer liebt die ersten Minuten des Tages: «Das Schönste ist, wenn es langsam hell wird und die Sonne aufgeht.» Besonders geniesst er die Ruhe am Morgen, wenn die Kühe noch auf der Weide stehen und der Tag langsam erwacht. Sein Tipp für Nati-Fans: Am Vorabend lieber auf zu viel Alkohol verzichten. «Der macht das Aufstehen doppelt so schwer.»

Milchbauer Bernhard Wyss schwört auf die Morgenstimmung und verzichtet auf Alkohol.
Foto: zVg

«Jede Minute Schlaf zählt»

Pilar Kocher (25), Pflegefachfrau am Kantonsspital Solothurn, gibt mit einem Lächeln zu: Frühdienste gehören nicht zu ihren Lieblingsschichten. Ihr Rezept ist deshalb einfach und effektiv: «Ich schlafe so lange wie möglich – jede Minute zählt.» Wenn der Wecker dann klingelt, hilft ihr die Vorfreude auf den Arbeitstag. Für den Nati-Kracher empfiehlt sie: die Schweiz anfeuern, auf einen Sieg hoffen – und die gute Stimmung gleich mit zur Arbeit nehmen.

Pflegefachfrau Pilar Kocher sagt: Wer früh aufstehen muss, für den zählt jede Minute Schlaf.
Foto: zVg

«Nicht sitzenbleiben – beweg dich!»

Fiona Christ (25), Morgenshowmoderatorin bei Radio Energy Bern, steht für ihre Sendung bereits vor 4 Uhr auf. Dass sie dafür fit ist, erklärt sie mit einem einfachen Vorteil: «Ich brauche zum Glück nicht viel Schlaf.» Ein Phänomen kennt sie trotzdem bestens: «Je müder und kaputter ich bin, desto besser werde ich manchmal gelaunt.» Ihr wichtigster Tipp für Nati-Fans, die um 5 Uhr vor dem TV sitzen wollen: nicht wieder aufs Sofa liegen. «Steht auf, tanzt herum, bewegt euch – dann seid ihr sofort bereit.»

Moderatorin Fiona Christ empfiehlt: Aufstehen, bewegen und nicht absitzen.
Foto: zVg

«Die kalte Dusche macht den Unterschied»

Seit über 30 Jahren steht Adrian Lüthi (53), Bäcker bei der Migros in Burgdorf (BE), nachts um 3 Uhr auf. Ohne Kaffee gehe zwar wenig, sagt er. Sein eigentlicher Wachmacher komme aber erst später: «Nach dem Frühstück eine kalte Dusche – dann bist du richtig wach.» Für den erfahrenen Bäcker ist klar: Wer um 5 Uhr einen Nati-Kracher schauen will, braucht vor allem eine gute Morgenroutine.

Bäcker Adrian Lüthi steht seit über 30 Jahren um 3 Uhr auf – und schwört auf die kalte Dusche.
Foto: zVg
Mehr zur Nati
Wer glücklich vergeben ist, wer bald heiraten wird
Die Nati-Stars und die Liebe
Wer glücklich vergeben ist, wer bald heiraten wird
Nati-Joker Fassnacht warnt vor WM-Gegner Algerien
Mit Video
«Das sind Zocker»
Nati-Joker Fassnacht warnt vor WM-Gegner Algerien
«Petkovic freut sich sicher nicht auf das Nati-Duell»
Interview
Blick-Experte Dzemaili
«Petkovic freut sich sicher nicht auf das Nati-Duell»
Dieses Schlitzohr will auch Algerien das Fürchten lehren
Auf der Spur von Ruben Vargas
Dieses Schlitzohr will auch Algerien das Fürchten lehren
Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz