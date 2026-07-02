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Es wird sauteuer
Deutschlands Nagelsmann steht vor dem Rausschmiss!

Was sich nach der Blamage gegen Paraguay abgezeichnet hat, steht so gut wie fest: Julian Nagelsmann muss seine Koffer packen. Wie teuer der Abgang des deutschen Nationaltrainers wirklich wird. Und wie viel der mögliche Nachfolger Jürgen Klopp bei Red Bull verdient.
Publiziert: 20:04 Uhr
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Julian Nagelsmann ist nicht mehr Bundestrainer.
Foto: imago/Kirchner-Media
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Stefan KreisReporter Fussball

Jürgen Klopps Wort hat in Fussballdeutschland Gewicht. Als der Liverpooler und Dortmunder Meistermacher seinen Berufskollegen Julian Nagelsmann vor dem allerersten WM-Spiel als «Noch-Bundestrainer» bezeichnet, sind ihm die Schlagzeilen gewiss. Zwar entschuldigt sich Klopp hinterher für den flapsigen Spruch («Ich könnte mir aufs Maul hauen»). Der Ton aber ist gesetzt.

Drei Wochen später ist Nagelsmann zwar offiziell noch Bundestrainer. Laut einem Artikel der «Bild» ist sein Abgang aber nur eine Frage der Zeit. «Nagelsmann-Aus», titelt die Boulevardzeitung und enthüllt, dass es nach einer dreistündigen Krisensitzung nur noch darum gehe, ob der Trainer von sich aus die Koffer packt oder entlassen wird. Alles deutet auf Letzteres hin. Weil der 38-Jährige pro Jahr rund 7 Millionen Euro verdienen soll und sein Vertrag noch bis 2028 läuft.

Für den deutschen Fussballbund (DFB) wäre eine Entlassung ein finanzieller Kraftakt. Weil der Verband nicht nur Nagelsmann abfinden, sondern auch noch Jürgen Klopp von Red Bull loseisen müsste. Der soll beim Dosenklub als «Head of Global Soccer» rund zehn Millionen pro Jahr einstreichen und hat einen Vertrag bis 2029.

Klopp soll zehn Millionen verdienen

Zwar soll es mit Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff laut «Kicker» eine Art Gentlemen's Agreement geben, wonach Klopp keine Steine in den Weg gelegt werden würden. Allerdings hatte der 59-Jährige eine solche Absprache bei seiner Vorstellung dementiert («Ich habe nicht danach gefragt, er hat nicht nein gesagt»). Erschwerend kommt hinzu, dass der DFB nach dem blamablen WM-Aus gegen Paraguay auf millionenschwere Fifa-Prämien verzichten muss und finanziell nicht auf Rosen gebettet ist.

Deutlich günstigere Lösungen wären Namen wie Christian Streich oder Oliver Glasner, die ebenfalls durch die deutsche Medienwelt geistern. Im Vergleich zur Überfigur Klopp aber wirken die beiden bloss wie zweite Wahlen.

Bereits vor der Heim-EM 2021 galt Klopp als möglicher Nachfolger des glücklosen Hansi Flick. Weil der Schwabe zuvor aber seinen Vertrag bei Liverpool verlängert und weiter an der Anfield Road bleibt, kommt Nagelsmann zum Handkuss.

Der entfachte an der Euro zwar eine kleine Euphorie, verspielte seinen Kredit zwei Jahre später aber massiv und ist verantwortlich für eine weitere peinliche Pleite in der deutschen WM-Geschichte, die 3:4-Penalty-Niederlage vom Montag gegen Paraguay im Sechzehntelfinal. 

Hinterher sagt Nagelsmann, dass er «nicht wegrennen» wolle. Nun spricht alles dafür, dass er davon gejagt wird. Spätestens zu Beginn der nächsten Woche werden laut «BILD» Nägel mit Köpfen gemacht.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0:0
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
0:0
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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