Was sich nach der Blamage gegen Paraguay abgezeichnet hat, steht so gut wie fest: Julian Nagelsmann muss seine Koffer packen. Wie teuer der Abgang des deutschen Nationaltrainers wirklich wird. Und wie viel der mögliche Nachfolger Jürgen Klopp bei Red Bull verdient.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Jürgen Klopps Wort hat in Fussballdeutschland Gewicht. Als der Liverpooler und Dortmunder Meistermacher seinen Berufskollegen Julian Nagelsmann vor dem allerersten WM-Spiel als «Noch-Bundestrainer» bezeichnet, sind ihm die Schlagzeilen gewiss. Zwar entschuldigt sich Klopp hinterher für den flapsigen Spruch («Ich könnte mir aufs Maul hauen»). Der Ton aber ist gesetzt.

Drei Wochen später ist Nagelsmann zwar offiziell noch Bundestrainer. Laut einem Artikel der «Bild» ist sein Abgang aber nur eine Frage der Zeit. «Nagelsmann-Aus», titelt die Boulevardzeitung und enthüllt, dass es nach einer dreistündigen Krisensitzung nur noch darum gehe, ob der Trainer von sich aus die Koffer packt oder entlassen wird. Alles deutet auf Letzteres hin. Weil der 38-Jährige pro Jahr rund 7 Millionen Euro verdienen soll und sein Vertrag noch bis 2028 läuft.

Für den deutschen Fussballbund (DFB) wäre eine Entlassung ein finanzieller Kraftakt. Weil der Verband nicht nur Nagelsmann abfinden, sondern auch noch Jürgen Klopp von Red Bull loseisen müsste. Der soll beim Dosenklub als «Head of Global Soccer» rund zehn Millionen pro Jahr einstreichen und hat einen Vertrag bis 2029.

Klopp soll zehn Millionen verdienen

Zwar soll es mit Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff laut «Kicker» eine Art Gentlemen's Agreement geben, wonach Klopp keine Steine in den Weg gelegt werden würden. Allerdings hatte der 59-Jährige eine solche Absprache bei seiner Vorstellung dementiert («Ich habe nicht danach gefragt, er hat nicht nein gesagt»). Erschwerend kommt hinzu, dass der DFB nach dem blamablen WM-Aus gegen Paraguay auf millionenschwere Fifa-Prämien verzichten muss und finanziell nicht auf Rosen gebettet ist.

Deutlich günstigere Lösungen wären Namen wie Christian Streich oder Oliver Glasner, die ebenfalls durch die deutsche Medienwelt geistern. Im Vergleich zur Überfigur Klopp aber wirken die beiden bloss wie zweite Wahlen.

Bereits vor der Heim-EM 2021 galt Klopp als möglicher Nachfolger des glücklosen Hansi Flick. Weil der Schwabe zuvor aber seinen Vertrag bei Liverpool verlängert und weiter an der Anfield Road bleibt, kommt Nagelsmann zum Handkuss.

Der entfachte an der Euro zwar eine kleine Euphorie, verspielte seinen Kredit zwei Jahre später aber massiv und ist verantwortlich für eine weitere peinliche Pleite in der deutschen WM-Geschichte, die 3:4-Penalty-Niederlage vom Montag gegen Paraguay im Sechzehntelfinal.

Hinterher sagt Nagelsmann, dass er «nicht wegrennen» wolle. Nun spricht alles dafür, dass er davon gejagt wird. Spätestens zu Beginn der nächsten Woche werden laut «BILD» Nägel mit Köpfen gemacht.