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DFB-Sportdirektor Völler wendet sich ab
Nagelsmann-Aus als Bundestrainer rückt immer näher

Er ist mehr als nur angezählt: Bundestrainer Julian Nagelsmann steht beim DFB offenbar vor dem Rauswurf.
Publiziert: 22:15 Uhr
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Mehr als nur angezählt: Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Foto: IMAGO/APL
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Für Noch-Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Luft immer dünner. Sein Aus nach dem WM-Debakel (Out im Sechzehntelfinal gegen Paraguay) als Chefcoach der DFB-Elf soll «nun zügig beschlossen werden», berichtet die «Bild».

Was Nagelsmann nicht in die Karten spielt: Rudi Völler hat dem Bericht zufolge eine Kehrtwende vollzogen und steht neuerdings nicht mehr hinter dem 38-Jährigen. Zuletzt sagte der DFB-Sportdirektor noch: «Ich bin überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, weiterzumachen.»

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Nagelsmann soll vor dem endgültigen Entscheid um seine Personalie noch einmal die Chance bekommen, das deutsche Scheitern beim Turnier in Nordamerika zu erklären.

Bei einem vorzeitigen Schlussstrich – der Vertrag läuft bis Sommer 2028 – greift laut «Bild» eine vereinbarte Trennungsklausel. Diese besagt offenbar, dass Nagelsmann die Hälfte seines ausstehenden Lohns zusteht. Man geht von sieben Millionen Euro aus.

Bei einem möglichen Nagelsmann-Aus würde höchstwahrscheinlich Jürgen Klopp zum Handkuss kommen. Alles spreche für den 59-Jährigen als Wunschlösung, heisst es.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0:2
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
2:0
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Deutschland
Deutschland
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