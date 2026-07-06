Im Gegensatz zu Donald Trump und Gianni Infantino ist der begnadigte US-Stürmer Folarin Balogun kein Mann der grossen Töne. Warum er sich selbst als Kosmopoliten sieht. Und weshalb er nur durch Zufall in New York geboren wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wegen Trump wurde Balogun für das WM-Spiel gegen Belgien begnadigt

Balogun durch Geburt in New York zufällig US-Bürger geworden

Seit Juni 2023 für USA: Siegtor im CONCACAF-Nations-League-Final

Stefan Kreis Reporter Fussball

Wann immer Donald Trump (80) und Gianni Infantino (56) aufeinandertreffen, riecht es nach Realsatire. Das war kurz nach der WM-Vergabe schon so, als sich die beiden gegenseitig in «Greatness» übertrafen. Und das ist auch drei Wochen nach dem Turnierstart nicht anders. Die Begnadigung von US-Top-Stürmer Folarin Balogun (25) ist der vorläufige Höhepunkt der unfreiwilligen Comedy-Show.

Auch Balogun, der eigentliche Profiteur, dürfte sich im falschen Film wähnen. Weil der langjährige Arsenal-Junior seit seiner Kindheit Fussball spielt. Und weiss, dass man nach einer Roten Karte im nächsten Spiel gesperrt ist. Trotzdem darf er heute Nacht um 2 Uhr gegen Belgien ran. Trump und Infantino sei Dank.

Balogun nur durch Zufall US-Bürger

Ironie des Ganzen: Balogun ist nur durch Zufall US-Bürger. Kurz vor seiner Geburt reisen Papa Ben und Mama Florence nach New York, dürfen aber nicht zurück, weil man die Hochschwangere nicht in den Flieger lässt. Sohn Folarin wird in Brooklyn geboren und erhält aus diesem Grund automatisch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Eine Regelung, die Trump gerne abschaffen würde.

Für Florence Balogun ist es Schicksal, wie sie gegenüber ESPN verrät: «Dass ich nach Amerika gegangen bin und er dort geboren wurde, ist etwas, das mich wirklich geprägt hat. Selbst als er noch gar nicht daran dachte, eine Entscheidung bezüglich eines Landes zu treffen, hatte ich mir bereits fest vorgenommen, dass er für Amerika spielen wird.»

Auch für Nigeria und für England hätte Balogun auflaufen können, von der U17 bis zur U21 trägt er das Trikot der Three Lions. Seit Juni 2023 spielt Balogun für die US-Boys und wird in seinem zweiten Länderspiel gleich zum Helden, als er im Nations-League-Final der CONCACAF den siegbringenden Treffer gegen Kanada erzielt.

Auch im Sechzehntelfinal gegen Bosnien bringt er die USA auf Siegeskurs, fliegt dann aber vom Platz, weil er seinen Gegenspieler mit voller Wucht, aber unabsichtlich am Knöchel trifft.

Es ist erst die dritte Rote Karte für den nicht als unfair bekannten Mann, der bei der AS Monaco einem gewissen Breel Embolo vor der Sonne stand. Aber jene Karte, die wohl auch noch in zehn Jahren für Gesprächsstoff sorgen wird.

Kein Mann der grossen Töne

Balogun selbst ist im Gegensatz zu Infantino und Trump kein Mann der grossen Töne. Auf seinem Insta-Kanal gehts ausschliesslich um Fussball, sein Privatleben schirmt der 25-Jährige in der Öffentlichkeit komplett ab. Auch in den seltenen Interviews geht es praktisch nur um seinen Beruf. Darauf angesprochen, ob er sich als Engländer, als Nigerianer oder als US-Bürger fühle, antwortet er: «Als Kosmopolit.» Als Weltbürger.

Es ist ein Ausdruck, der so gar nicht ins nationalistische Weltbild des Isolationisten Donald Trump passt. Umso realsatirischer, dass ausgerechnet der «Fall Balogun» ein kaum ernstzunehmendes Licht auf diese WM wirft.