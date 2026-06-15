Während Livano Comenencia an der WM Geschichte schreibt, starten seine FCZ-Teamkollegen in die neue Saison. Wie sie sich für Comenencia freuen, erzählen sie Blick am Montag.

Sven Schoch Reporter Sport

Als Livano Comenencia im ersten WM-Spiel der Geschichte von Curaçao zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Deutschland trifft, geht es im Team-Chat seines Arbeitgebers FCZ vorübergehend rund. «Alle freuten sich für ihn», meldet Captain Lindrit Kamberi.

Jeder beim FCZ weiss, wie überschwänglich sich Comenencia auf die erstmalige WM-Teilnahme mit Curaçao gefreut hat. «Er hat sich die Qualifikation nach keiner einfachen Saison hart erarbeitet und verdient», sagt Kamberi über den Turnier-Debütanten. Und nun hat der surreale USA-Trip beim gebürtigen Holländer einen weiteren Schub voller Emotionen ausgelöst – mit dem Treffer gegen Deutschland verewigt sich der 22-Jährige in den Geschichtsbüchern der Karibik-Insel.

Einige seiner Super-League-Kollegen verfolgten den Ausgleichs-Coup gegen den vierfachen Weltmeister am TV. «Ich habe ihm eine Nachricht geschickt, dass ich wahnsinnig stolz bin auf ihn. Wenn du gegen Deutschland das erste WM-Tor deiner Nation schiesst, wird dich dieser Treffer über Generationen verfolgen», schwärmt Kamberi im Blick-Gespräch vom magischen Moment Comenencias.

Kamberi springt auf, Hack ist stolz

Er soll den Status geniessen, «Held seines Staats zu sein». Von der temporären Glückseligkeit wurden nicht nur die rund 160’000 Insulaner auf der südamerikanischen Kontinentalplatte erfasst, auch im fernen Zürich jubelte ein prominenter Kicker kräftig mit. Beim Tor sei er vor Freude aufgesprungen, so Kamberi. «Ich mag es ihm so gönnen, er ist ein super Typ, eine unglaubliche Persönlichkeit. «Hoffentlich kommt er gesund wieder zurück!»

Zürichs deutscher Abwehrpatron Alexander Hack schliesst sich Kamberis Einschätzung an: «Livano hat es gut gemacht. Wenn ein FCZ-Spieler gegen Deutschland einer der Besten auf dem Platz ist, erfüllt es einen mit Stolz. Dass sie am Ende sieben Tore kassiert haben, ist bitter; sie können trotzdem stolz sein, gegen eine grosse Nation gut mitgehalten zu haben.» Der Ausgleich in der 21. Minute bleibt haften, das 1:7 gegen die DFB-Auswahl ist hingegen verkraftbar.

«Als das Tor fiel, ging ein Riesenschrei durch unser Haus», erzählt FCZ-Präsident Ancillo Canepa. Und dämpft gleich die Erwartung, dass der Treffer den Zürchern einen Geldregen einbringt: «Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ein Zehn-Millionen-Angebot hereinkommt. Aber ganz im Ernst: Wir planen mit ihm.»