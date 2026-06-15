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«Das wird ihn über Generationen verfolgen»
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FCZ-Kollegen über Comenencia:«Das wird ihn über Generationen verfolgen»

Curaçao-Jubel im FCZ-Chat
«Comenencia ist ein Staatsheld»

Während Livano Comenencia an der WM Geschichte schreibt, starten seine FCZ-Teamkollegen in die neue Saison. Wie sie sich für Comenencia freuen, erzählen sie Blick am Montag.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
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Livano Comenencia freut sich über seinen historischen WM-Treffer gegen Deutschland.
Foto: AFP
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Sven SchochReporter Sport

Als Livano Comenencia im ersten WM-Spiel der Geschichte von Curaçao zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Deutschland trifft, geht es im Team-Chat seines Arbeitgebers FCZ vorübergehend rund. «Alle freuten sich für ihn», meldet Captain Lindrit Kamberi.

Jeder beim FCZ weiss, wie überschwänglich sich Comenencia auf die erstmalige WM-Teilnahme mit Curaçao gefreut hat. «Er hat sich die Qualifikation nach keiner einfachen Saison hart erarbeitet und verdient», sagt Kamberi über den Turnier-Debütanten. Und nun hat der surreale USA-Trip beim gebürtigen Holländer einen weiteren Schub voller Emotionen ausgelöst – mit dem Treffer gegen Deutschland verewigt sich der 22-Jährige in den Geschichtsbüchern der Karibik-Insel.

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Einige seiner Super-League-Kollegen verfolgten den Ausgleichs-Coup gegen den vierfachen Weltmeister am TV. «Ich habe ihm eine Nachricht geschickt, dass ich wahnsinnig stolz bin auf ihn. Wenn du gegen Deutschland das erste WM-Tor deiner Nation schiesst, wird dich dieser Treffer über Generationen verfolgen», schwärmt Kamberi im Blick-Gespräch vom magischen Moment Comenencias.

Kamberi springt auf, Hack ist stolz

Er soll den Status geniessen, «Held seines Staats zu sein». Von der temporären Glückseligkeit wurden nicht nur die rund 160’000 Insulaner auf der südamerikanischen Kontinentalplatte erfasst, auch im fernen Zürich jubelte ein prominenter Kicker kräftig mit. Beim Tor sei er vor Freude aufgesprungen, so Kamberi. «Ich mag es ihm so gönnen, er ist ein super Typ, eine unglaubliche Persönlichkeit. «Hoffentlich kommt er gesund wieder zurück!»

Zürichs deutscher Abwehrpatron Alexander Hack schliesst sich Kamberis Einschätzung an: «Livano hat es gut gemacht. Wenn ein FCZ-Spieler gegen Deutschland einer der Besten auf dem Platz ist, erfüllt es einen mit Stolz. Dass sie am Ende sieben Tore kassiert haben, ist bitter; sie können trotzdem stolz sein, gegen eine grosse Nation gut mitgehalten zu haben.» Der Ausgleich in der 21. Minute bleibt haften, das 1:7 gegen die DFB-Auswahl ist hingegen verkraftbar.

«Als das Tor fiel, ging ein Riesenschrei durch unser Haus», erzählt FCZ-Präsident Ancillo Canepa. Und dämpft gleich die Erwartung, dass der Treffer den Zürchern einen Geldregen einbringt: «Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ein Zehn-Millionen-Angebot hereinkommt. Aber ganz im Ernst: Wir planen mit ihm.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0:0
1
0
1
2
Kap Verde
Kap Verde
0:0
1
0
1
3
Uruguay
Uruguay
0
0
0
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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