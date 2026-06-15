Irans Nati ist am Sonntag mitten im politischen Pulverfass der WM 2026 in Los Angeles gelandet. Während Fans jubeln, demonstrieren Exil-Iraner gegen das Regime.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Irans Team zur WM 2026 in den USA gelandet

Exil-Iraner protestieren, Regimegegner fordern Irans Ausschluss vom Turnier

Iranischer Verband kritisiert Streichung von Tickets für eigene Fans

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Die iranische Nationalmannschaft ist am Sonntag aus dem mexikanischen Tijuana nach Los Angeles geflogen – direkt hinein in eine der heikelsten Geschichten dieser Fussball-WM.

Trotz Friedensdeal in letzter Minute: Die USA und Iran stehen politisch weiter auf Konfrontationskurs. Dessen ungeachteet spielt «Team Melli» – aus dem Persischen für «Nationalteam» – seine WM-Partien auf amerikanischem Boden. Ein Novum mit Sprengkraft.

Schon am Flughafen wartete erhöhte Sicherheit. Vor dem Teamhotel standen Polizeifahrzeuge bereit. Rund ums Stadion demonstrierten iranische Regimegegner mit Transparenten gegen Teheran und forderten den Ausschluss Irans aus dem Turnier.

Angst vor Regime

Besonders brisant: Los Angeles gilt als «Tehrangeles» – nirgendwo ausserhalb Irans lebt eine grössere iranische Diaspora. Genau dort prallen nun Fussball-Euphorie und politische Wut frontal aufeinander.

Viele Exil-Iraner unterstützen zwar die Spieler, nicht aber das Regime. Andere boykottieren die WM komplett. Reuters berichtet von Fans, die Angst haben, sich öffentlich zu äussern – aus Sorge um Verwandte im Iran.

Weil die Spannungen so gross sind, bereitete sich Iran gar nicht erst in den USA vor. Das Team zog sein Basislager kurzfristig nach Tijuana in Mexiko um. Dort wurde die Mannschaft begeistert empfangen: Fans schwenkten iranische Fahnen und riefen «Mexico stands with you».

Ticket-Ärger

Doch selbst die Tickets sorgen für Ärger. Der iranische Verband wirft den USA vor, das WM-Kontingent für iranische Fans gestrichen zu haben. Laut Fifa-Regeln stehen jeder Nation eigentlich acht Prozent der Tickets zu.

Sportlich startet Iran nun gegen Neuseeland ins Turnier. Politisch ist die Partie längst mehr als nur Fussball. Die WM 2026 wird damit auch zur Bühne eines globalen Konflikts – mitten in Hollywoods Schatten.