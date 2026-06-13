In der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Nationalmannschaft in Tijuana wurde eine Leiche entdeckt. Die Stadt an der US-amerikanischen Grenze gilt als hochgefährlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leiche in Tijuana nahe iranischem Trainingsstadion entdeckt, verwest im Autokofferraum

Opfer in schwarzem Sack, Spuren von Gewalt laut Staatsanwaltschaft Tijuana

Über 1200 Morde 2025 in Tijuana, Team von Soldaten eskortiert

Julian Sigrist Redaktor Sport

Schrecklicher Fund in Tijuana. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wurde auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Stadions, in dem die iranische Nationalmannschaft trainiert, eine Leiche entdeckt. Diese soll sich im Kofferraum eines Autos mit kalifornischem Kennzeichen befunden haben.

Der verweste Körper wurde demnach von einer Streifenwagenbesatzung entdeckt. «Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie im Kofferraum eine in einen schwarzen Sack gewickelte Person, die Spuren von Gewalt aufwies», so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Tijuana auf Anfrage der AFP.

Die mexikanische Metropole an der Grenze zu den USA gilt als eine der gefährlichsten Städte der Welt. Laut offizieller Statistik wurden in Tijuana alleine im Jahr 2025 mehr als 1200 Menschen ermordet. Auch deshalb werden die Iraner auf dem Weg vom Hotel zum Stadion immer von bewaffneten Soldaten begleitet.

Am Freitag verliess das Team wenige Minuten nach dem Leichenfund das Stadion. Ursprünglich sollten die Iraner ihre Zelte für die WM in Tucson im US-Bundesstaat Arizona aufschlagen, aufgrund des Krieges im nahen Osten wurde das Quartier jedoch weniger als drei Wochen vor Turnierstart nach Tijuana verlegt.