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In Plastiksack eingewickelt
Mexikanische Polizei findet Leiche an Irans Trainingsplatz

In der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Nationalmannschaft in Tijuana wurde eine Leiche entdeckt. Die Stadt an der US-amerikanischen Grenze gilt als hochgefährlich.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Im Kofferraum eines Autos auf einem Parkplatz in Tijuana wurde eine Leiche entdeckt.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Leiche in Tijuana nahe iranischem Trainingsstadion entdeckt, verwest im Autokofferraum
  • Opfer in schwarzem Sack, Spuren von Gewalt laut Staatsanwaltschaft Tijuana
  • Über 1200 Morde 2025 in Tijuana, Team von Soldaten eskortiert
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Julian SigristRedaktor Sport

Schrecklicher Fund in Tijuana. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wurde auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Stadions, in dem die iranische Nationalmannschaft trainiert, eine Leiche entdeckt. Diese soll sich im Kofferraum eines Autos mit kalifornischem Kennzeichen befunden haben.

Der verweste Körper wurde demnach von einer Streifenwagenbesatzung entdeckt. «Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie im Kofferraum eine in einen schwarzen Sack gewickelte Person, die Spuren von Gewalt aufwies», so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Tijuana auf Anfrage der AFP.

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Die mexikanische Metropole an der Grenze zu den USA gilt als eine der gefährlichsten Städte der Welt. Laut offizieller Statistik wurden in Tijuana alleine im Jahr 2025 mehr als 1200 Menschen ermordet. Auch deshalb werden die Iraner auf dem Weg vom Hotel zum Stadion immer von bewaffneten Soldaten begleitet.

Am Freitag verliess das Team wenige Minuten nach dem Leichenfund das Stadion. Ursprünglich sollten die Iraner ihre Zelte für die WM in Tucson im US-Bundesstaat Arizona aufschlagen, aufgrund des Krieges im nahen Osten wurde das Quartier jedoch weniger als drei Wochen vor Turnierstart nach Tijuana verlegt.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
1
0
1
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
3
Schweiz
Schweiz
0
0
0
4
Katar
Katar
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Türkei
Türkei
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Iran
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WM 2026
WM 2026
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