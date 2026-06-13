Kanada holt beim 1:1 gegen Bosnien den ersten WM-Punkt seiner Geschichte – und ist trotzdem nicht ganz zufrieden. Das Auftaktspiel in die Gruppe B zeigt aber auch: Klarer Favorit ist die Schweiz nicht.

Alain Kunz Reporter Fussball

Co-Gastgeber Kanada beeindruckt uns in seinem ersten WM-Spiel mit seinem ersten Punktgewinn im siebten Anlauf an einer Endrunde. Das Team von Jesse Marsch dominiert Bosnien-Herzegowina so, wie es Italien im Playoff-Final nicht geschafft hat. Dies auch ohne Superstar Alphonso Davies, für den ein Einsatz zu früh gekommen wäre.

Da war Physis drin, sehr viel Intensität. Aber auch Fantasie. Den massierten bosnischen Defensivwall, der in der zweiten Halbzeit zunehmend aus zehn Mann zu bestehen begann, kann man immer wieder mit schnellen Passstafetten durchbrechen. Daraus resultieren Topchancen, die locker für den Sieg hätten reichen müssen. Zweimal war das Tor eigentlich gemacht. Beide Mal retteten die Balkan-Defensivkünstler auf der Line. Zuerst Kolasinac mirakulös und via Latte. Dann Ex-FCZler Katic, der beste Bosnier auf dem Platz. Die Kanada-Kombis erinnerten bisweilen an die Red-Bull-Schule, der Marsch entstammt. Ein solches Blitzspiel hätte gar noch ganz spät, in der 96. Minute, fast den Sieg gebracht.

Auf die Schweiz wartet eine schwierige Aufgabe

Dennoch war US-Amerikaner durchaus zufrieden: «Natürlich gabs Momente, da dachten wir, wir hätten sie im Sack. Ich sagte den Jungs, die reinkamen: Drückt ihnen die Halsschlagader zu! Und das gelang ihnen fast. Unter dem Strich wars ein enorm wichtiger Punkt für uns! So bleiben wir im Rennen und haben nichts auf Bosnien verloren. Wir haben so alles noch in den eigenen Händen. Das nächste Spiel muss aber ein Reflexionspunkt sein von dem, was wir hier gezeigt haben. Wir werden weiterpushen!»

Auch Bosnien-Trainer Sergej Barbarez hatte viel Anerkennung für den Gegner übrig: «Die Kanadier waren unglaublich physisch, intensiv. Sie hatten einen klaren Plan, wie man durch unsere Linien kommt. Kompliment.» Kommt das imposante Heimpublikum hinzu, welches das Team permanent nach vorne trieb. Diese rote Wand wird auch in Vancouver, wo wir auf die Ahornblätter treffen, gehörig Druck machen. Wenn jemand gedacht hat, die Schweiz sei gegen Kanada klarer Favorit, so muss man das relativieren. Wir sind ganz leichter Favorit.