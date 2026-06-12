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So feiern die mexikanischen Fans den WM-Auftaktsieg
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Party pur in Tijuana:So feiern die mexikanischen Fans den WM-Auftaktsieg

Fanjubel zwischen Wrestlingmasken und Plastikskeletten
WM-Party in der «gefährlichsten Stadt der Welt»

Mexiko feiert einen Traumstart in seine Heim-WM. Dieser sorgt auch in der Grenzstadt Tijuana für Euphorieausbrüche. Blick hat das Spiel gegen Südafrika (2:0) vor Ort verfolgt.
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Dieser Fan in Tijuana glaubt an einen mexikanischen WM-Titel.
Foto: Lucas Werder

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mexiko startet Heim-WM in Tijuana mit 2:0-Sieg gegen Südafrika
  • Tausende Fans feiern in der Fanzone, trotz minimaler Sicherheitspräsenz
  • 17-jähriger Gilberto Mora eingewechselt, Jimenez erzielt entscheidendes Tor
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Lucas WerderReporter Fussball

Das WM-Feuer in Mexiko ist entfacht. Nicht nur in der Hauptstadt, wo «El Tri» zum Start ins Heimturnier einen 2:0-Sieg gegen Südafrika eingefahren hat. Sondern auch in Tijuana, ein paar Kilometer südlich des Schweizer WM-Camps in San Diego.

Im Zentrum der vermeintlich gefährlichsten Stadt der Welt verfolgen Tausende Menschen den WM-Auftakt. Sicherheitsbedenken? Nicht auf der Avenida Revolucion, wo die grosse Fanzone steht. Mehr als ein paar Polizisten am Eingang ist von den Behörden nicht zu sehen. Unsicher fühlt sich hier niemand.

Und trotzdem stechen die Polizisten heraus. Weil offenbar jede andere Person in der Grenzstadt ein Mexiko-Shirt trägt. Die meisten haben sich in das neue grüne Heimtrikot gekleidet. Erworben in der Originalversion in einem Sportgeschäft. Oder mit leichten qualitativen Einbussen in der günstigeren Variante bei einem der unzähligen Strassenhändler.

Taxifahrer ist unzufrieden mit dem Aufgebot

Bereits knapp zwei Stunden vor Anpfiff ist die Fanzone im Stadtzentrum gut gefüllt. Und es wird auch schon mehrfach laut gejubelt. Sei es, weil auf der Grossleinwand Drohnenaufnahmen des legendären Aztekenstadions zu sehen sind. Oder weil die TV-Kameras Kult-Goalie Guillermo Ochoa (40) einfangen. Der sitzt im Startspiel allerdings nur auf der Ersatzbank. Genau wie das 17-jährige Toptalent Gilberto Mora, Stammspieler beim Club Tijuana.

Darüber hatte schon zuvor ein Taxifahrer sein Unverständnis geäussert. Man habe zu wenig Spieler aus der heimischen Liga im Team. «Die mexikanischen Spieler aus Europa sind fast alle ausser Form», findet er. Andere Fans sind deutlich zuversichtlicher. «Wir werden Weltmeister», sagt einer, der sicherheitshalber schon mal eine Plastikkopie des WM-Pokals mit dabei hat.

Osvaldo Samaniego, ein mexikanischer Journalist, der für seine Plattform Lider Imformativo aus der Fanzone berichtet, glaubt das Rezept für einen Auftaktsieg zu kennen. «Wir müssen in den ersten 20 Minuten ein Tor schiessen», ist er sich sicher.

Einwechslung lässt Fans jubeln

Er sollte recht behalten. Erst neun Minuten sind gespielt, als Julian Quinones den WM-Gastgeber mit seinem Tor in Führung bringt. Und die Fans auf der Avenida Revolucion ausrasten lässt. Menschen mit Wrestlingmasken, Plastikskeletten und überdimensionalen Mexiko-Fahnen liegen sich in den Armen.

Trotz 1:0-Pausenführung sind aber nicht alle vom Auftritt ihres Teams überzeugt. «Wir müssen mehr angreifen und mehr Tore schiessen», findet ein Fan. Wie Mexiko dieser Forderung nachkommt, wird nicht nur in der Fanzone intensiv verfolgt. Weil bereits vor Anpfiff niemand mehr Einlass erhält, suchen sich viele Fans in den angrenzenden Bars einen Platz.

Dort wird nach etwas mehr als einer Stunde gleich doppelt gejubelt. Erst kommt Hoffnungsträger Mora endlich ins Spiel. Dann trifft Routinier Jimenez per Kopf zum erlösenden 2:0. Und beschert so Tijuana und ganz Mexiko den perfekten WM-Start.

Diesen können die Fans, die das Spiel in einer Bar verfolgen mussten, umso ausgelassener feiern. Schliesslich haben sie bereits einen Platz für die grosse Afterparty gefunden. Im Gegensatz zu den Tausenden Menschen in der Fanzone, die sich nun auf den Weg machen, um irgendwo Unterschlupf zu finden.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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Südafrika
Südafrika
WM 2026
WM 2026
Mexiko
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