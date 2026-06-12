WM-Party in der «gefährlichsten Stadt der Welt»

Mexiko feiert einen Traumstart in seine Heim-WM. Dieser sorgt auch in der Grenzstadt Tijuana für Euphorieausbrüche. Blick hat das Spiel gegen Südafrika (2:0) vor Ort verfolgt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mexiko startet Heim-WM in Tijuana mit 2:0-Sieg gegen Südafrika

Tausende Fans feiern in der Fanzone, trotz minimaler Sicherheitspräsenz

17-jähriger Gilberto Mora eingewechselt, Jimenez erzielt entscheidendes Tor

Lucas Werder Reporter Fussball

Das WM-Feuer in Mexiko ist entfacht. Nicht nur in der Hauptstadt, wo «El Tri» zum Start ins Heimturnier einen 2:0-Sieg gegen Südafrika eingefahren hat. Sondern auch in Tijuana, ein paar Kilometer südlich des Schweizer WM-Camps in San Diego.

Im Zentrum der vermeintlich gefährlichsten Stadt der Welt verfolgen Tausende Menschen den WM-Auftakt. Sicherheitsbedenken? Nicht auf der Avenida Revolucion, wo die grosse Fanzone steht. Mehr als ein paar Polizisten am Eingang ist von den Behörden nicht zu sehen. Unsicher fühlt sich hier niemand.

Und trotzdem stechen die Polizisten heraus. Weil offenbar jede andere Person in der Grenzstadt ein Mexiko-Shirt trägt. Die meisten haben sich in das neue grüne Heimtrikot gekleidet. Erworben in der Originalversion in einem Sportgeschäft. Oder mit leichten qualitativen Einbussen in der günstigeren Variante bei einem der unzähligen Strassenhändler.

Taxifahrer ist unzufrieden mit dem Aufgebot

Bereits knapp zwei Stunden vor Anpfiff ist die Fanzone im Stadtzentrum gut gefüllt. Und es wird auch schon mehrfach laut gejubelt. Sei es, weil auf der Grossleinwand Drohnenaufnahmen des legendären Aztekenstadions zu sehen sind. Oder weil die TV-Kameras Kult-Goalie Guillermo Ochoa (40) einfangen. Der sitzt im Startspiel allerdings nur auf der Ersatzbank. Genau wie das 17-jährige Toptalent Gilberto Mora, Stammspieler beim Club Tijuana.

Darüber hatte schon zuvor ein Taxifahrer sein Unverständnis geäussert. Man habe zu wenig Spieler aus der heimischen Liga im Team. «Die mexikanischen Spieler aus Europa sind fast alle ausser Form», findet er. Andere Fans sind deutlich zuversichtlicher. «Wir werden Weltmeister», sagt einer, der sicherheitshalber schon mal eine Plastikkopie des WM-Pokals mit dabei hat.

Osvaldo Samaniego, ein mexikanischer Journalist, der für seine Plattform Lider Imformativo aus der Fanzone berichtet, glaubt das Rezept für einen Auftaktsieg zu kennen. «Wir müssen in den ersten 20 Minuten ein Tor schiessen», ist er sich sicher.

Einwechslung lässt Fans jubeln

Er sollte recht behalten. Erst neun Minuten sind gespielt, als Julian Quinones den WM-Gastgeber mit seinem Tor in Führung bringt. Und die Fans auf der Avenida Revolucion ausrasten lässt. Menschen mit Wrestlingmasken, Plastikskeletten und überdimensionalen Mexiko-Fahnen liegen sich in den Armen.

Trotz 1:0-Pausenführung sind aber nicht alle vom Auftritt ihres Teams überzeugt. «Wir müssen mehr angreifen und mehr Tore schiessen», findet ein Fan. Wie Mexiko dieser Forderung nachkommt, wird nicht nur in der Fanzone intensiv verfolgt. Weil bereits vor Anpfiff niemand mehr Einlass erhält, suchen sich viele Fans in den angrenzenden Bars einen Platz.

Dort wird nach etwas mehr als einer Stunde gleich doppelt gejubelt. Erst kommt Hoffnungsträger Mora endlich ins Spiel. Dann trifft Routinier Jimenez per Kopf zum erlösenden 2:0. Und beschert so Tijuana und ganz Mexiko den perfekten WM-Start.

Diesen können die Fans, die das Spiel in einer Bar verfolgen mussten, umso ausgelassener feiern. Schliesslich haben sie bereits einen Platz für die grosse Afterparty gefunden. Im Gegensatz zu den Tausenden Menschen in der Fanzone, die sich nun auf den Weg machen, um irgendwo Unterschlupf zu finden.