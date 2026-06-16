Ein WM-Stadion widersetzt sich den hohen Fifa-Preisen

Die WM in Nordamerika gilt als die teuerste der Geschichte – auch beim Essen und Trinken. Ein grosses Bier kostet gerne mal 14 Franken. Nur ein Stadion macht da nicht mit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Atlanta senkt WM-Stadionpreise für erschwingliche Fan-Erlebnisse.

Hot Dogs und Softdrinks kosten nur 1,60 Franken im Atlanta-Stadion.

Bierpreise: 0,6 Liter für 7,15 CHF, ganze Pizza für 14,30 CHF.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Wir befinden uns im Jahre 2026 nach Christus, die Fifa diktiert an der Fussball-WM nicht nur die Ticketpreise, sondern auch die Preise der Speisen und Getränke in allen Stadien. In allen Stadien? Nein! Eine von unbeugsamen Falken bevölkerte Stadt leistet Gianni Infantino und Co. Widerstand.

Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ist das gallische Dorf der Weltmeisterschaft. Während sich die Verpflegungspreise vielerorts in schwindelerregenden Höhen bewegen hat sich der Besitzer der NFL-Franchise Atlanta Falcons entschieden, einen anderen Weg zu gehen.

«Die Fans schenken uns ihre Energie, ihre Zeit, ihre Leidenschaft, ihre Mittel, ihre Familien – was auch immer es sein mag – und das müssen wir würdigen», erklärte Arthur Blank dem Lokalsender WSB-TV aus Atlanta. «Wir können nicht immer beeinflussen, was auf dem Spielfeld passiert, aber wir können das Fanerlebnis gestalten.» Ihm gehe es darum, «südliche Gastfreundschaft» zu zeigen. «Bei den Preisverhandlungen blieb es bei einem ersten Gespräch mit der Fifa, weil wir sagten: ‹So ist es.› So sind wir nun einmal. Das ist nicht verhandelbar», erklärte der WM-«Asterix» gegenüber The Athletic.

Was er damit meint: Eigentlich gestaltet die Fifa die Preise in den Stadien, gegenüber den Falcons, also den Falken aus Atlanta musste sie aber ganz offensichtlich klein beigeben.

Andere US-Stadien mehr als doppelt so teuer

Der Falcons-Inhaber hat entschieden, die bei American-Football-Spielen und auch bei Partien des heimischen Fussballteams Atlanta United üblichen «Fan-First»-Preise auch an der WM beizubehalten, obwohl die Verpflegung an den übrigen Standorten um ein Vielfaches höher ist.

So gibt es im Mercedes-Benz Stadium, das während der WM schlicht Atlanta Stadium genannt wird, beispielsweise Hot Dogs oder 0,65 Liter Softdrinks für je 1,60 Franken. Auch die Bierpreise sind erschwinglich: Knapp 0,6 Liter amerikanisches Bier kostet 7,15 Franken, 0,35 Liter gibts für vier Franken. Das Teuerste auf der Menü-Karte ist eine ganze Pizza für 14,30 Franken.

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Zum Vergleich: In Dallas und Seattle kosten 0,47 Liter Bier beispielsweise 12,70 respektive 14,30 Franken. Auch in Kanada (Toronto; 9,50 Franken für 0,47 Liter) und Mexiko (Mexiko-Stadt; 13,10 Franken für 0,7 Liter) ist der Gerstensaft eher teuer.