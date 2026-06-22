Während seiner Karriere verzauberte Diego Maradona die Fussballwelt. Einen besonderen Platz in den Geschichtsbüchern hat er jedoch wegen einer dreisten Aktion. Am 22. Juni 1986 erzielte er mit der Hand Gottes einen der denkwürdigsten WM-Treffer aller Zeiten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vor 40 Jahren: Maradonas «Hand Gottes» und Jahrhunderttor gegen England

Argentinien gewann 1986 dank Skandaltor 2:1, Maradona glänzte mit Genialität

Argentinien spielt gegen Österreich, Messi könnte WM-Rekordtorschütze werden

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Fussball-WM in Mexiko, Montag vor 40 Jahren. Im WM-Viertelfinal zwischen Argentinien und England brennt die Luft. Beide Länder träumen vom zweiten Titel. Es wird das Spiel, das noch Jahrzehnte später für erhöhten Puls auf der Insel sorgen soll.

Doppelter Maradona: erst Hand Gottes, dann Jahrhunderttor

Mit Diego Maradona haben die Südamerikaner den ganz grossen Spieler in den eigenen Reihen, doch auch England muss sich unter anderem wegen Gary Lineker nicht verstecken. Beide sollen für ihre Mannschaft treffen, wobei die Gauchos am Ende über den Sieg jubeln.

Kurz nach der Pause lässt der argentinische Ausnahmekönner das Stadion explodieren, als er den Ball im 1-gegen-1 über den herauseilenden Schlussmann der Engländer «köpft». Doch der Treffer ist ein Schwindel. Wie eigentlich unschwer zu erkennen ist, nutzt der nur 1,67 Meter grosse Maradona seine Hand als Hilfsmittel. Entsprechend gross die Aufregung im englischen Lager, aber der Schiedsrichter nimmt den Treffer nicht zurück.

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«Ein bisschen mit dem Kopf von Maradona und ein bisschen mit der Hand Gottes», beschreibt das Schlitzohr seinen Treffer. Die «mano de Dios» ist geboren. Dass Argentinien das Spiel am Ende 2:1 gewinnt, hängt nicht nur mit dem Skandaltreffer zusammen, wohl aber mit dessen Schützen. Nur vier Minuten nach dem Hands zeigt Maradona der Welt seine ganze Genialität. In der eigenen Hälfte schnappt er sich den Ball, tanzt die gesamte englische Mannschaft aus und lässt auch den Goalie links liegen. Das Jahrhunderttor.

Was zeigen Messi und Co. 40 Jahre später?

Auch wenn die «Albiceleste» mit Lionel Messi spätestens nach dem Weltmeistertitel 2022 einen würdigen Nachfolger für den einstigen König gefunden hat, bleibt sein Name auf ewig einer der ganz Grossen. Gross könnte der heutige 22. Juni auch für Messi werden. Wie es der Zufall will, trifft Argentinien exakt 40 Jahre nach der Hand Gottes auf Österreich (19 Uhr). Und mit einem Treffer wäre er neuer WM-Rekordtorschütze in der Geschichte des Männerfussballs.

Dass er diese Chance überhaupt erhält, hat auch mit einer umstrittenen Szene aus dem Startspiel zu tun, als die Nummer 10 dem Algerier Mandi mit offener Sohle auf die Wade stand und dafür nicht einmal verwarnt wurde. Auch der VAR blieb unverständlicherweise stumm. Und so hat Argentinien nach Maradonas Hand Gottes womöglich Lionel Messis Fuss als kontroverses neues Heiligtum. Wiederum an einem 22. Juni.