Die Super League wird auf die kommende Saison wohl einige Regeln der WM übernehmen. Bei den Hydration Breaks kann der Fan durchatmen.

Diese WM-Regeln kommen auch in der Super League

Diese WM-Regeln kommen auch in der Super League

Björn Lindroos Redaktor Sport

Zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wurden von der Fifa einige neue Regeln eingeführt. Und diese erwiesen sich in den ersten Spielen bisher als Erfolg.

So erfolgreich, dass jetzt wohl auch die Schweiz nachzieht. Gemäss Blick-Informationen wird eine Reihe der neuen Regeln zur kommenden Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Super League eingeführt. Bestätigt werden dürften die Änderungen vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) kurz vor dem Saisonstart im Juli.

Diese Regeln sollen in der kommenden Saison neu gelten

So soll fortan auch in der Schweiz das Zeitspiel bekämpft werden. Bei Einwürfen zählt der Schiedsrichter an der WM mit der Hand von fünf runter. Wird der Einwurf nicht schnell genug ausgeführt, geht der Ball an den Gegner. Gleiches gilt bei Abstössen. Wenn der Torhüter den Ball in der Hand hält, wurde bereits vergangene Saison gezählt.

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Auch die Wechsel sollen schneller gehen. Ein Spieler muss das Feld innert zehn Sekunden verlassen, sonst muss der Einwechselspieler eine Minute draussen bleiben.

Und für weniger Theatralik und Zeitspiel soll sorgen, dass Spieler, die medizinisch behandelt werden, ebenfalls mindestens für eine Minute das Feld verlassen müssen. Ausnahmen gibts beim Goalie oder bei harten Fouls. An der WM trägt diese Regel bereits Früchte: Es bleiben kaum noch Spieler liegen, die sich dann minutenlang pflegen lassen, so den Spielfluss unterbrechen und Zeit schinden.

Hand vor den Mund und VAR

Ob es in der Schweiz auch die Rote Karte geben wird, wenn ein Spieler seinem Gegner mit der Hand vor dem Mund etwas sagt, ist noch unklar. Dabei handelt es sich um eine Wettbewerbs-Option, und die Schweiz wird sich an der Uefa orientieren. Diese Information wird der Verband kurz vor Saisonstart erhalten.

Und der VAR? An der WM darf er sich neu bei falschen Eckballentscheidungen melden. Auch hier handelt es sich um eine Wettbewerbs-Option, und man wird sich an der Uefa orientieren. Dafür soll der VAR in der Schweiz eingreifen dürfen, falls eine zweite Gelbe Karte gegeben wird. Auch diese Neuerung haben wir an der WM bereits gesehen.

Aufatmen dürfen die Super-League-Fans, was die ungeliebten Hydration-Breaks angeht. Die beiden dreiminütigen Trinkpausen sind in der Schweiz nicht geplant. Es sei denn, das Spiel findet bei grosser Hitze statt. Also alles wie bisher.