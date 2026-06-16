Darum gehts
- Schweiz bei WM 2026 mit geringem Schlafentzug für Nati-Spiele
- Schlechtester Wert: Algerien mit 18,0 durch drei Spiele mitten in der Nacht
- Gewichtete Berechnung nach Zeitzonen und Anstosszeiten
Die WM in Nordamerika raubt so einigem Fan den Schlaf. Aufgrund der Zeitverschiebung müssen die Anhänger unter Umständen mitten in der Nacht wach sein, um ihr Nationalteam live spielen zu sehen.
Der Reddit-Kanal «dataisbeautiful» hat sich nun die Mühe gemacht, zu quantifizieren, wie hart es die teilnehmenden Länder in der Gruppenphase trifft. Die Schweiz kommt von allen europäischen Nationen am besten weg, insgesamt ist es Platz 13 von 48.
Für die Rangliste wurden die Anstosszeiten und Zeitzonen zu einer Kennzahl namens «Sleep Tax» (Deutsch: «Schlafsteuer») verrechnet, die misst, wie viel Schlaf das Schauen der Spiele im eigenen Land kostet. Dabei wurden die zwei Stunden von 22 Uhr bis Mitternacht einfach gewichtet, die folgenden zwei Stunden bis 2 Uhr morgens doppelt, die vier Stunden von 2 Uhr bis 6 Uhr dreifach sowie die Zeit zwischen 6 Uhr und 8 Uhr 1,5-fach. Für Länder mit mehreren Zeitzonen wurde die Zahl zusätzlich mit der Bevölkerungsdichte in der jeweiligen Zeitzone gewichtet.
Da für jedes Spiel die 120 Minuten nach Anpfiff des Spiels bewertet wurden, bekommt die Schweiz für die drei Spiele um 21 Uhr Schweizer Zeit einen Wert von 3,0 zugeordnet – die Summe aus dreimal 1,0 für die Stunde von 22 bis 23 Uhr.
Algerien leidet am meisten
Am schlimmsten trifft es derweil Algerien mit einem Wert von 18,0. Die Spiele des Teams von Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic finden in der Heimat um 2 Uhr (17. Juni, Argentinien), 4 Uhr (23. Juni, Jordanien) und 3 Uhr (28. Juni, Österreich) statt. Auch Tunesien (14,5) und die europäischen «Spitzenreiter» Tschechien und Schottland (12,0) müssen für die Spiele ihrer Fussballstars arg leiden.
Nicht überraschend haben die amerikanischen Teams bei dieser Weltmeisterschaft keine Probleme mit den Spielzeiten. Interessant: Die USA haben als einziger Gastgeber einen Sleep-Tax-Wert über null.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
1
0
1
3
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
1
1
3
2
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
1
3
3
2
Australien
1
2
3
3
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
1
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
1
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0