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Aber die Schweizer haben Glück
WM-Fans müssen auf viel Schlaf verzichten

Viele WM-Spiele finden in den Teilnehmerländern mitten in der Nacht statt. Doch welche Nation trifft es bei den Spielen der eigenen Mannschaft am härtesten?
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
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Die Schweiz spielt in der Gruppenphase dreimal um 21 Uhr – perfekt für Public Viewings.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweiz bei WM 2026 mit geringem Schlafentzug für Nati-Spiele
  • Schlechtester Wert: Algerien mit 18,0 durch drei Spiele mitten in der Nacht
  • Gewichtete Berechnung nach Zeitzonen und Anstosszeiten
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die WM in Nordamerika raubt so einigem Fan den Schlaf. Aufgrund der Zeitverschiebung müssen die Anhänger unter Umständen mitten in der Nacht wach sein, um ihr Nationalteam live spielen zu sehen. 

Der Reddit-Kanal «dataisbeautiful» hat sich nun die Mühe gemacht, zu quantifizieren, wie hart es die teilnehmenden Länder in der Gruppenphase trifft. Die Schweiz kommt von allen europäischen Nationen am besten weg, insgesamt ist es Platz 13 von 48. 

Foto: Reddit r/dataisbeautiful

Für die Rangliste wurden die Anstosszeiten und Zeitzonen zu einer Kennzahl namens «Sleep Tax» (Deutsch: «Schlafsteuer») verrechnet, die misst, wie viel Schlaf das Schauen der Spiele im eigenen Land kostet. Dabei wurden die zwei Stunden von 22 Uhr bis Mitternacht einfach gewichtet, die folgenden zwei Stunden bis 2 Uhr morgens doppelt, die vier Stunden von 2 Uhr bis 6 Uhr dreifach sowie die Zeit zwischen 6 Uhr und 8 Uhr 1,5-fach. Für Länder mit mehreren Zeitzonen wurde die Zahl zusätzlich mit der Bevölkerungsdichte in der jeweiligen Zeitzone gewichtet. 

Da für jedes Spiel die 120 Minuten nach Anpfiff des Spiels bewertet wurden, bekommt die Schweiz für die drei Spiele um 21 Uhr Schweizer Zeit einen Wert von 3,0 zugeordnet – die Summe aus dreimal 1,0 für die Stunde von 22 bis 23 Uhr. 

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Algerien leidet am meisten

Am schlimmsten trifft es derweil Algerien mit einem Wert von 18,0. Die Spiele des Teams von Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic finden in der Heimat um 2 Uhr (17. Juni, Argentinien), 4 Uhr (23. Juni, Jordanien) und 3 Uhr (28. Juni, Österreich) statt. Auch Tunesien (14,5) und die europäischen «Spitzenreiter» Tschechien und Schottland (12,0) müssen für die Spiele ihrer Fussballstars arg leiden. 

Nicht überraschend haben die amerikanischen Teams bei dieser Weltmeisterschaft keine Probleme mit den Spielzeiten. Interessant: Die USA haben als einziger Gastgeber einen Sleep-Tax-Wert über null. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
DR Kongo
DR Kongo
Irak
Irak
Südafrika
Südafrika
Neuseeland
Neuseeland
Uruguay
Uruguay
Paraguay
Paraguay
Kolumbien
Kolumbien
Ecuador
Ecuador
Brasilien
Brasilien
Argentinien
Argentinien
USA
USA
Panama
Panama
Mexiko
Mexiko
Kanada
Kanada
Haiti
Haiti
Curaçao
Curaçao
Tunesien
Tunesien
Senegal
Senegal
Marokko
Marokko
Kap Verde
Kap Verde
Ghana
Ghana
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
Algerien
Algerien
Ägypten
Ägypten
Usbekistan
Usbekistan
Südkorea
Südkorea
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
Katar
Katar
Jordanien
Jordanien
Japan
Japan
Iran
Iran
Australien
Australien
WM 2026
WM 2026
Österreich
Österreich
Tschechien
Tschechien
Schottland
Schottland
Schweiz
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        Irak
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        Südafrika
        Südafrika
        Neuseeland
        Neuseeland
        Uruguay
        Uruguay
        Paraguay
        Paraguay
        Kolumbien
        Kolumbien
        Ecuador
        Ecuador
        Brasilien
        Brasilien
        Argentinien
        Argentinien
        USA
        USA
        Panama
        Panama
        Mexiko
        Mexiko
        Kanada
        Kanada
        Haiti
        Haiti
        Curaçao
        Curaçao
        Tunesien
        Tunesien
        Senegal
        Senegal
        Marokko
        Marokko
        Kap Verde
        Kap Verde
        Ghana
        Ghana
        Elfenbeinküste
        Elfenbeinküste
        Algerien
        Algerien
        Ägypten
        Ägypten
        Usbekistan
        Usbekistan
        Südkorea
        Südkorea
        Saudi-Arabien
        Saudi-Arabien
        Katar
        Katar
        Jordanien
        Jordanien
        Japan
        Japan
        Iran
        Iran
        Australien
        Australien
        WM 2026
        WM 2026
        Österreich
        Österreich
        Tschechien
        Tschechien
        Schottland
        Schottland
        Schweiz
        Schweiz