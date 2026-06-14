Skurriler Diebstahl vor der WM: Aus dem Teamquartier der englischen Nationalmannschaft in Kansas City wurden Fussballausrüstung, signierte Trikots und sogar ein Lego-Set gestohlen. Zwei Verdächtige stehen vor Gericht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Kansas City wurden WM-Ausrüstung und Wertgegenstände der Engländer gestohlen

Unter den Diebesgütern: Lego-Set, Stofflöwen und signierte Trikots

Schaden: 14'500 CHF, davon 12'000 CHF für drei signierte Trikots

Pascal Keusch Redaktor Sport

In der WM-Vorbereitung der englischen Nationalmannschaft wurde beim Transport von Ausrüstung zum Teamquartier in Kansas City Material im Wert von rund 14'500 Franken gestohlen. Nun sind neue Details zu den entwendeten Gegenständen bekannt geworden.

Die von der BBC veröffentlichten Gerichtsakten zeigen, dass sich darunter weit mehr als nur Fussballmaterial befand. Neben Schuhen, Torwarthandschuhen, Trainingskleidung und einem WM-Ball wurden den Three Lions auch zwei Stofflöwen gestohlen. Ebenfalls auf der Liste stehen ein JBL-Lautsprecher sowie mehrere Steckdosenleisten.

Für die grösste Überraschung sorgt jedoch der letzte Eintrag: Die Diebe nahmen sogar ein Lego-Set eines Nike-Air-Schuhs mit.

Liste von Englands gestohlenen Gegenständen Vier paar Fussballschuhe (1071 Fr. total)

Fünf paar Schuhe (911 Fr. total)

Ein unterschriebenes rotes Trikot (4000 Fr.)

Zwei unterschriebene weisse Trikots (8000 Fr.)

Ein WM-Ball (170 Fr.)

Ein Paar Goalie-Handschuhe (128 Fr.)

Vier dunkelblaue Trikots (kein Wert angegeben)

Vier dunkelblaue Hosen (kein Wert angegeben)

Vier hellblaue Langarmtrikots (kein Wert angegeben)

Vier hellblaue Kurzarmtrikots (kein Wert angegeben)

Zwei Stofflöwen (kein Wert angegeben)

Multifunktionale Steckdosenleisten (32 Fr.)

Ein JBL-Lautsprecher (120 Fr.)

Ein Lego-Set eines Nike-Air-Schuhs (80 Fr.) Vier paar Fussballschuhe (1071 Fr. total)

Fünf paar Schuhe (911 Fr. total)

Ein unterschriebenes rotes Trikot (4000 Fr.)

Zwei unterschriebene weisse Trikots (8000 Fr.)

Ein WM-Ball (170 Fr.)

Ein Paar Goalie-Handschuhe (128 Fr.)

Vier dunkelblaue Trikots (kein Wert angegeben)

Vier dunkelblaue Hosen (kein Wert angegeben)

Vier hellblaue Langarmtrikots (kein Wert angegeben)

Vier hellblaue Kurzarmtrikots (kein Wert angegeben)

Zwei Stofflöwen (kein Wert angegeben)

Multifunktionale Steckdosenleisten (32 Fr.)

Ein JBL-Lautsprecher (120 Fr.)

Ein Lego-Set eines Nike-Air-Schuhs (80 Fr.) Mehr

Den Grossteil des Schadens machen allerdings drei signierte Trikots aus. Ein rotes sowie zwei weisse Shirts werden in den Gerichtsakten mit einem Gesamtwert von 15'000 US-Dollar (rund 12'000 Franken) aufgeführt.

Keinen Einfluss auf die Vorbereitung

Inzwischen soll ein Grossteil des Diebesguts wieder sichergestellt worden sein. Zwei Männer wurden im Zusammenhang mit dem Vorfall angeklagt. Für die Vorbereitung auf die WM spielte dieser Diebstahl laut Verband kaum eine Rolle.

«Ich persönlich habe nichts verloren, das haben wir von euch [den Medien] erfahren», sagt Verteidiger Dan Burn gegenüber der BBC. Viel gesprochen worden sei innerhalb der Mannschaft nicht darüber. «Es liegt jetzt bei der Polizei, daher bin ich mir nicht sicher, wie viel ich dazu sagen kann. Es wurde nicht wirklich darüber gesprochen, was für uns zeigt, dass sie sich keine grossen Sorgen machen.»

Damit richtet sich der Fokus der Three Lions wieder voll aufs Sportliche: Am Mittwoch startet England gegen Kroatien in die Weltmeisterschaft.