DE
FR
Abonnieren

Zwei Gegentore in 10 Minuten
Luzern blamiert sich in Überzahl gegen Sion

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Luzern – Sion (3:3).
Publiziert: 04.10.2025 um 23:52 Uhr
|
Aktualisiert: 04.10.2025 um 23:54 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des 8. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen