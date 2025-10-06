DE
FR
Abonnieren

Mit zwei Toren
Otele schiesst den FCB in Genf zum Sieg – die Highlights im Video

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette Genf – Basel (0:3).
Publiziert: vor 18 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des 8. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen