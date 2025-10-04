DE
Sieg in St. Gallen
Thun kombiniert sich herrlich zur Tabellenführung

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie St. Gallen – Thun (1:2).
Publiziert: 04.10.2025 um 23:52 Uhr
Die Highlights des 8. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
