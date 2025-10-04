DE
FR
Abonnieren

Deutliche Derby-Pleite
FCZ von Bayern-Talent gnadenlos ausgekontert

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie GC – FC Zürich (3:0).
Publiziert: 04.10.2025 um 23:52 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des 8. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen