DE
FR
Abonnieren

Lugano-Sieg in Winterthur
Traumtore auf beiden Seiten – die Highlights jetzt im Video

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Winterthur – Lugano (2:4).
Publiziert: vor 21 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des 8. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lugano
FC Lugano
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen