DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Manquant krönt tolle Einzelleistung mit Schlenzer

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Nyon –Wil (2:1).
Publiziert: 03.10.2025 um vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: 03.10.2025 um vor 41 Minuten
Teilen
Kommentieren
Fussball aktuell
In diesem Artikel erwähnt
FC Wil
FC Wil
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen