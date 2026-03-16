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Zeidler lobt Sanches
«Der beste von ihnen war ein Lausanner Junge»

Lausanne-Trainer Peter Zeidler spricht nach der Heimniederlage gegen YB über das Spiel. Insbesondere für «Lausanner Junge» Alvyn Sanches hat Zeidler lobende Worte übrig.
Publiziert: 13:46 Uhr
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