DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Zeidler lobt Sanches nach Heimniederlage
Zeidler lobt Sanches
«Der beste von ihnen war ein Lausanner Junge»
Lausanne-Trainer Peter Zeidler spricht nach der Heimniederlage gegen YB über das Spiel. Insbesondere für «Lausanner Junge» Alvyn Sanches hat Zeidler lobende Worte übrig.
Publiziert: 13:46 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 30. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:12
Highlights im Video
Racioppis Patzer wird von Perea eiskalt bestraft
3:09
Highlights im Video
Labeau überlistet Hammel mit tollem Lupfer
1:53
Highlights im Video
Filets Körpertäuschung verlädt ganze Vaduz-Abwehr
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen