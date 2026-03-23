Weil der FCW Chancen am Laufmeter versiebt, jubelt am Ende der FC Basel. Winti-Coach Patrick Rahmen ist bedient.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-FCB-Trainer Patrick Rahmen ist in Basel immer noch sehr geschätzt

Rahmens neues Team Winti spielt gegen den FCB gut, geht aber leer aus

Der FCW-Coach ist wegen des jüngsten Resultats bedient War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stefan Kreis Reporter Fussball

Wie sehr Ex-FCB-Coach Patrick Rahmen (56) in Basel noch immer geschätzt wird, zeigt eine Szene kurz vor dem Anpfiff. Noch bevor Schiri Piccolo in die Pfeife bläst, kommts zum Handshake zwischen Rahmen und FCB-Verteidiger Dominik Schmid.

Insgesamt 37 Spiele lang stand der Coach bei Rot-Blau an der Seitenlinie, noch immer hat er den mit Abstand besten Schnitt aller acht Trainer, die nach ihm gekommen sind.

Kaufen kann er sich damit nichts. Zumal er in Spielen gegen den FCB immer in die Röhre guckt. Kein Sieg in sechs Spielen! Dabei war man zuletzt sowohl im Dezember als auch gestern Sonntag die bessere Mannschaft.

GC-Coach sieht Winti-Pleite

«Das Resultat ist ein Witz», sagt Rahmen nach der 0:2-Niederlage. Die Zahlen geben ihm recht. 17:5 Abschlüsse für Winterthur. Nur weil FCB-Goalie Marwin Hitz einen Sahnetag erwischt, gehen die Basler als Sieger vom Platz. «Wir müssen unsere Chancen halt auch mal machen», sagt Rahmen und spricht sowohl den verschossenen Penalty von Roman Buess als auch den Lattenknaller von Dansoko an. Nach acht Minuten hätte der FCW 2:0 führen können, am Ende gibts die 20. Niederlage im 31. Spiel.

Und das vor den Augen von GC-Coach Gernot Messner. Der sitzt einen Tag nach dem 0:5-Debakel in Genf auf der Haupttribüne der Schützenwiese und nimmt die Pleite des direkten Konkurrenten mit stoischer Miene hin.

Angesichts der Leistungen seiner Mannschaft und jener von Winterthur müsste dem Österreicher aber angst und bange werden. Bloss fünf Punkte trennen die beiden Teams, am 11. April kommts zum ersten von zwei noch ausbleibenden Direktduellen.

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