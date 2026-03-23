Darum gehts
- Ex-FCB-Trainer Patrick Rahmen ist in Basel immer noch sehr geschätzt
- Rahmens neues Team Winti spielt gegen den FCB gut, geht aber leer aus
- Der FCW-Coach ist wegen des jüngsten Resultats bedient
Wie sehr Ex-FCB-Coach Patrick Rahmen (56) in Basel noch immer geschätzt wird, zeigt eine Szene kurz vor dem Anpfiff. Noch bevor Schiri Piccolo in die Pfeife bläst, kommts zum Handshake zwischen Rahmen und FCB-Verteidiger Dominik Schmid.
Insgesamt 37 Spiele lang stand der Coach bei Rot-Blau an der Seitenlinie, noch immer hat er den mit Abstand besten Schnitt aller acht Trainer, die nach ihm gekommen sind.
Kaufen kann er sich damit nichts. Zumal er in Spielen gegen den FCB immer in die Röhre guckt. Kein Sieg in sechs Spielen! Dabei war man zuletzt sowohl im Dezember als auch gestern Sonntag die bessere Mannschaft.
GC-Coach sieht Winti-Pleite
«Das Resultat ist ein Witz», sagt Rahmen nach der 0:2-Niederlage. Die Zahlen geben ihm recht. 17:5 Abschlüsse für Winterthur. Nur weil FCB-Goalie Marwin Hitz einen Sahnetag erwischt, gehen die Basler als Sieger vom Platz. «Wir müssen unsere Chancen halt auch mal machen», sagt Rahmen und spricht sowohl den verschossenen Penalty von Roman Buess als auch den Lattenknaller von Dansoko an. Nach acht Minuten hätte der FCW 2:0 führen können, am Ende gibts die 20. Niederlage im 31. Spiel.
Und das vor den Augen von GC-Coach Gernot Messner. Der sitzt einen Tag nach dem 0:5-Debakel in Genf auf der Haupttribüne der Schützenwiese und nimmt die Pleite des direkten Konkurrenten mit stoischer Miene hin.
Angesichts der Leistungen seiner Mannschaft und jener von Winterthur müsste dem Österreicher aber angst und bange werden. Bloss fünf Punkte trennen die beiden Teams, am 11. April kommts zum ersten von zwei noch ausbleibenden Direktduellen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
31
-48
19