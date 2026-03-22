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Basel-Noten gegen Winterthur
FCB-Goalie Hitz überzeugt – Trio sorgt für Stabilität

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 2:0-Sieges des FCB gegen Winterthur.
Publiziert: 17:47 Uhr
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
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1/7
Der FC Basel bezwingt Winterthur auf der Schützenwiese 2:0.
Foto: keystone-sda.ch
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Stefan KreisReporter Fussball

Es ist noch nicht bekannt, ob Marwin Hitz seine Karriere im Sommer beenden oder ob er mit seinen im Herbst 39 Jahren weitermachen wird. Hält der FCB-Goalie so wie gegen Winti, dann dürfte sich der eine oder andere Verein um die Dienste des Ostschweizers bemühen. 

Schwächster Feldspieler der Basler ist Andrej Bacanin. Der verliert kurz vor der Pause am eigenen Strafraum den Ball und setzt noch nicht mal nach. Zur Pause bleibt der 19-Jährige in der Kabine, auch Metinho und Koloto müssen raus, weil sie gelbgefährdet sind. Mit Ajeti, Shaqiri und Leroy bringt Lichtsteiner ein Trio, das für mehr Stabilität und Kontrolle sorgt.

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Hinweis: Rüegg bis 12., Bacanin bis 46., Metinho bis 46., Koloto bis 46., Koindredi bis 69. – Van Breemen ab 12., Shaqiri ab 46., Leroy ab 46., Ajeti ab 46., Kacuri ab 69. (zu kurz für eine Bewertung).  

Und so haben die Winterthur-Spieler abgeschnitten

Der grösste Pechvogel des Nachmittags heisst Mirlind Kryeziu. Erst kriegt er den Ellbogen seines Gegenspielers ins Gesicht, dann gibts auch noch Gelb, weil er zuvor einen Konter unterbunden hatte und zu allem Übel muss er auch noch mit einem Brummschädel ausgewechselt werden. Für den FCZ-Meisterhelden kommt Captain Remo Arnold, der in den restlichen knapp 70 Minuten aber zum schwächsten Spieler auf dem Feld avanciert.

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Hinweis: Kryeziu bis 20., Buess bis 67., Zuffi bis 67., Mühl bis 67., Smith bis 86. – Arnold ab 20., Maluvunu ab 67. (zu kurz für eine Bewertung), Kasami ab 67. (zu kurz für eine Bewertung), Cueni ab 67. (zu kurz für eine Bewertung), Maksutaj ab 86. (zu kurz für eine Bewertung).  

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
31
-48
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
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