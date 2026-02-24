Darum gehts
- Das Nachholspiel Winterthur gegen Thun findet statt – Sportamt gibt grünes Licht
- Der neue Rollrasen wird nach dem Servette-Spiel nächste Woche verlegt
- Randy Schneider steht vor seinem 100. Super-League-Einsatz
Die News der Woche
Diesmal ist die Gewissheit da – am Mittwochabend um 19 Uhr kann auf der Schützenwiese sicher gespielt werden, wie Dave Mischler vom Sportamt Winterthur auf Blick-Anfrage bestätigt. Mit den wärmeren Temperaturen und freundlichen Wetter herrschen ganz andere Voraussetzungen als noch letzte Woche, als es kübelweise auf den umgepflügten Acker vom Nachholspiel am Mittwoch regnete. Vor allem die Strafräume seien weiterhin nicht in gutem Zustand, aber dies stehe der Durchführung des Spiels nicht im Wege.
Die grosse Frage
Wann kommt das neue Grün? Der neue Rollrasen, den Mischler nach der Absage am Samstag erwähnt hat, ist wie geplant auf dem Weg. Ersetzt werden sollen bald die beiden Strafraum-Flächen. Das Servette-Spiel am nächsten Dienstag muss aber noch mit dem bisherigen Acker auskommen, anschliessend kann der Austausch stattfinden.
Gesagt ist gesagt
«Ich kann den Unmut verstehen, wenn man die letzten drei Spiele anschaut», sagt Trainer Patrick Rahmen vor dem Thun-Spiel über die zunehmend kritischen Stimmen im FCW-Umfeld. Trotz allem denkt der Basler nicht ans Aufgeben. «Es stehen noch viele Partien aus. Und der Glaube ist da. Auch wenn wir uns der schwierigen Situation bewusst sind», so Rahmen.
Mögliche Aufstellung
Kapino; Citherlet, Arnold, Kryeziu; Cueni; Sidler, Jankewitz, Zuffi, Smith; Burkart, Hunziker.
Wer fehlt?
Dansoko, Diaby, Momoh, Stillhart (alle verletzt). Kasami (fraglich).
Aufgepasst auf
Randy Schneider. Der Schaffhauser erzielte zuletzt gegen St. Gallen sein zweites Saisontor. Damit traf er schon einmal öfter als in der kompletten Vorsaison. Zudem steht der Mittelfeldspieler unmittelbar vor seinem 100. Einsatz in der Super League (85 für Winterthur, 14 für St. Gallen).
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 25 Runden*:
- Kapino 3,8
- Kasami 3,8
- Zuffi 3,8
*Berücksichtigt sind Spieler mit mehr als einer Bewertung.
Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.
Der Schiedsrichter
Hüseyin Sanli. Schlägt die Stunde des Super-League-Debüts für den 31-jährigen Schiedsrichter? Am Samstag musste er den Match noch absagen – nun gibts gleich die nächste Debüt-Chance in der höchsten Liga des Landes.
Der Gegner
Stellt Thun schon wieder einen Rekord ein? Hier erscheint das Thun-Inside.
Nachholspiel, 26. Runde
Mi., Winterthur – Thun, 19 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
25
-43
14