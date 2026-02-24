DE
FR
Abonnieren

Wetter spielt diesmal mit
Grünes Licht in Winterthur für das Nachholspiel

Das Nachholspiel zwischen Winterthur und Thun findet am Mittwoch um 19 Uhr auf der Schützenwiese statt. Trotz schlechten Platzverhältnissen gibt das Sportamt grünes Licht – das Wetter spielt mit.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
1/4
Winti-Trainer Patrick Rahmen hofft dem FC Thun ein Bein stellen zu können.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Das Nachholspiel Winterthur gegen Thun findet statt – Sportamt gibt grünes Licht
  • Der neue Rollrasen wird nach dem Servette-Spiel nächste Woche verlegt
  • Randy Schneider steht vor seinem 100. Super-League-Einsatz
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Diesmal ist die Gewissheit da – am Mittwochabend um 19 Uhr kann auf der Schützenwiese sicher gespielt werden, wie Dave Mischler vom Sportamt Winterthur auf Blick-Anfrage bestätigt. Mit den wärmeren Temperaturen und freundlichen Wetter herrschen ganz andere Voraussetzungen als noch letzte Woche, als es kübelweise auf den umgepflügten Acker vom Nachholspiel am Mittwoch regnete. Vor allem die Strafräume seien weiterhin nicht in gutem Zustand, aber dies stehe der Durchführung des Spiels nicht im Wege.

So lief die Absage
Neue Rasen-Hoffnung in Winti – Thuner planten spontan um
Nachholdatum schon bekannt
Neue Rasen-Hoffnung in Winti – Thuner planten spontan um

Die grosse Frage

Wann kommt das neue Grün? Der neue Rollrasen, den Mischler nach der Absage am Samstag erwähnt hat, ist wie geplant auf dem Weg. Ersetzt werden sollen bald die beiden Strafraum-Flächen. Das Servette-Spiel am nächsten Dienstag muss aber noch mit dem bisherigen Acker auskommen, anschliessend kann der Austausch stattfinden.

Gesagt ist gesagt

«Ich kann den Unmut verstehen, wenn man die letzten drei Spiele anschaut», sagt Trainer Patrick Rahmen vor dem Thun-Spiel über die zunehmend kritischen Stimmen im FCW-Umfeld. Trotz allem denkt der Basler nicht ans Aufgeben. «Es stehen noch viele Partien aus. Und der Glaube ist da. Auch wenn wir uns der schwierigen Situation bewusst sind», so Rahmen. 

Mögliche Aufstellung

Kapino; Citherlet, Arnold, Kryeziu; Cueni; Sidler, Jankewitz, Zuffi, Smith; Burkart, Hunziker.

Wer fehlt?

Dansoko, Diaby, Momoh, Stillhart (alle verletzt). Kasami (fraglich).

Aktuelles zur Super League
Luzerns Oscar Kabwit ist der Spieler der Runde
Ihr habt gewählt!
Luzerns Oscar Kabwit ist der Spieler der Runde
Cousin von FCZ-Profi kommt bei Unfall ums Leben
«Er musste es miterleben»
Cousin von FCZ-Profi kommt bei Unfall ums Leben
Wie lange bleibt die Seoane-Frage noch Gotteslästerung?
Mit Video
Analyse
YB-Zerfall geht weiter
Wie lange bleibt die Seoane-Frage noch Gotteslästerung?
Lichtsteiner geht mit seinen Baslern hart ins Gericht
Mit Video
3. Liga-Pleite als FCB-Coach
Lichtsteiner geht mit seinen Baslern hart ins Gericht
FCZ verleiht Eigengewächs in die Challenge League
FCZ-News
Super-League-Debüt mit 15
FCZ verleiht Eigengewächs in die Challenge League
«Ihr Journalisten messt die Stürmer doch nur an Toren»
Mit Video
Sions Hattrickschütze Nivokazi
«Ihr Journalisten messt die Stürmer doch nur an Toren»

Aufgepasst auf

Randy Schneider. Der Schaffhauser erzielte zuletzt gegen St. Gallen sein zweites Saisontor. Damit traf er schon einmal öfter als in der kompletten Vorsaison. Zudem steht der Mittelfeldspieler unmittelbar vor seinem 100. Einsatz in der Super League (85 für Winterthur, 14 für St. Gallen).

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden*:

  1. Kapino 3,8
  2. Kasami 3,8
  3. Zuffi 3,8

*Berücksichtigt sind Spieler mit mehr als einer Bewertung.

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Hüseyin Sanli. Schlägt die Stunde des Super-League-Debüts für den 31-jährigen Schiedsrichter? Am Samstag musste er den Match noch absagen – nun gibts gleich die nächste Debüt-Chance in der höchsten Liga des Landes.

Der Gegner

Stellt Thun schon wieder einen Rekord ein? Hier erscheint das Thun-Inside.

Nachholspiel, 26. Runde

Mi., Winterthur – Thun, 19 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Winterthur
        FC Winterthur