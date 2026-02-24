Das Nachholspiel zwischen Winterthur und Thun findet am Mittwoch um 19 Uhr auf der Schützenwiese statt. Trotz schlechten Platzverhältnissen gibt das Sportamt grünes Licht – das Wetter spielt mit.

Das Nachholspiel Winterthur gegen Thun findet statt – Sportamt gibt grünes Licht

Der neue Rollrasen wird nach dem Servette-Spiel nächste Woche verlegt

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Diesmal ist die Gewissheit da – am Mittwochabend um 19 Uhr kann auf der Schützenwiese sicher gespielt werden, wie Dave Mischler vom Sportamt Winterthur auf Blick-Anfrage bestätigt. Mit den wärmeren Temperaturen und freundlichen Wetter herrschen ganz andere Voraussetzungen als noch letzte Woche, als es kübelweise auf den umgepflügten Acker vom Nachholspiel am Mittwoch regnete. Vor allem die Strafräume seien weiterhin nicht in gutem Zustand, aber dies stehe der Durchführung des Spiels nicht im Wege.

Die grosse Frage

Wann kommt das neue Grün? Der neue Rollrasen, den Mischler nach der Absage am Samstag erwähnt hat, ist wie geplant auf dem Weg. Ersetzt werden sollen bald die beiden Strafraum-Flächen. Das Servette-Spiel am nächsten Dienstag muss aber noch mit dem bisherigen Acker auskommen, anschliessend kann der Austausch stattfinden.

Gesagt ist gesagt

«Ich kann den Unmut verstehen, wenn man die letzten drei Spiele anschaut», sagt Trainer Patrick Rahmen vor dem Thun-Spiel über die zunehmend kritischen Stimmen im FCW-Umfeld. Trotz allem denkt der Basler nicht ans Aufgeben. «Es stehen noch viele Partien aus. Und der Glaube ist da. Auch wenn wir uns der schwierigen Situation bewusst sind», so Rahmen.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Citherlet, Arnold, Kryeziu; Cueni; Sidler, Jankewitz, Zuffi, Smith; Burkart, Hunziker.

Wer fehlt?

Dansoko, Diaby, Momoh, Stillhart (alle verletzt). Kasami (fraglich).

Aufgepasst auf

Randy Schneider. Der Schaffhauser erzielte zuletzt gegen St. Gallen sein zweites Saisontor. Damit traf er schon einmal öfter als in der kompletten Vorsaison. Zudem steht der Mittelfeldspieler unmittelbar vor seinem 100. Einsatz in der Super League (85 für Winterthur, 14 für St. Gallen).

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden*:

Kapino 3,8 Kasami 3,8 Zuffi 3,8

*Berücksichtigt sind Spieler mit mehr als einer Bewertung.

Der Schiedsrichter

Hüseyin Sanli. Schlägt die Stunde des Super-League-Debüts für den 31-jährigen Schiedsrichter? Am Samstag musste er den Match noch absagen – nun gibts gleich die nächste Debüt-Chance in der höchsten Liga des Landes.

Der Gegner

Nachholspiel, 26. Runde

Mi., Winterthur – Thun, 19 Uhr