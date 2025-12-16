Viel los bei YB vor dem Heimspiel gegen GC am Mittwochabend (20.30 Uhr): Klartext vom Trainer, eine Ansage von Fassnacht, eine Sammelaktion für die Gassenküche – und ein Teenie, der viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte?

Darum gehts Seoane war zuletzt trotz Sieg nicht zufrieden

Fan-Verbände sammeln fleissig Spenden

Was, wenn Dominik Pech ein Schweizer wäre?

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News zum Wochenstart

Trainer Gerardo Seoane war trotz des 2:0-Siegs gegen Luzern ziemlich angefressen. Weil das Team nicht das umgesetzt hatte, was er verlangt hatte. «Weil wir ein anderes Bild haben als am Donnerstag gegen Lille, physisch und mental, werden wir über diese Leistung intern sprechen müssen.» So sagte es der Luzerner nach dem FCL-Match. Es tönte wie eine Drohung. Was genau das in den drei Tagen seither zur Folge hatte, wird man möglicherweise in der Aufstellung erkennen. Vielleicht aber auch erst im Spiel.

Die grosse Frage

Kann YB dem Kantonsrivalen Thun noch ein Stück näher auf die Pelle rücken? Der Abstand beträgt aktuell noch fünf Punkte. Theoretisch könnte YB also als Leader überwintern. Doch dazu darf Thun gegen Winterthur nicht gewinnen. «Wir wollen den Abstand verkürzen», sagt Christian Fassnacht. «Aber in letzter Zeit haben wir es immer verpasst, als wir einen Schritt hätten machen können. Aus den letzten beiden Spielen wollen wir deshalb sicher mal sechs Punkte holen.»

Gesagt ist gesagt

YB-Nachwuchs-Defensivtrainer und SRF-Experte Fabian Lustenberger (37) ist voll des Lobes für den YB-Coach. Er hat in seiner Karriere doch den einen oder anderen Coach gehabt, ganz viele in seinen zwölf Saisons in Berlin, bei Hertha BSC. Zum Beispiel Lucien Favre oder Otto Rehhagel. Doch wer war der Beste von allen? «Gerry Seoane», sagt Lustenberger. Schon als er als 18-Jähriger beim FCL spielte, habe er strategische Fähigkeiten bewiesen. «Und als ich von Hertha zu YB kam, schenkte er mir Vertrauen wie kein anderer Trainer zuvor.»

Mögliche Aufstellung

Keller; Andrews, Wüthrich, Benito, Smith; Gigovic, Lauper; Fassnacht, Pech, Males; Bedia.

Wer fehlt?

Fernandes, Conte, Colley, Monteiro (verletzt), Hadjam (Afrika-Cup), Gigovic (fraglich).

Neben dem Platz

Rund um das Spiel gegen Luzern herrschte bereits unter dem Motto «YB fiiret Wiehnachte» Feiertagsstimmung. Die Fan-Dachverbände «Ostkurve Bern» und «gäubschwarzsüchtig» haben da Spenden für die Gassenarbeit Bern gesammelt. Nun werden die Einlaufjacken der Spieler mit dem Speziallogo «YB – ä Lideschaft für aui» versteigert. Die Auktion startete in der Halbzeitpause dieses Spiels und läuft bis Sonntag, 21. Dezember, 20 Uhr. Der Gewinn der Auktion kommt vollumfänglich der Aktion «Ä Lideschaft für aui» zugute, die die Gassenarbeit Bern und den Sleeper unterstützt. Derzeit belaufen sich die Gebote für die Anthem-Jacken auf 100 bis 200 Franken.

Hast du gewusst, dass ...

… YB seit der Rückkehr von Trainer Seoane nur eines von sechs Ligaspielen verloren hat? Es war das 0:2 bei Sion. In allen drei Heimspielen unter dem Luzerner Coach blieb YB ohne Gegentor (2:0 vs. FCL, 5:0 vs. Winti, 0:0 vs. Basel). Vor Seoanes Comeback hatte YB in elf Runden nur einmal zu Nulll spielen können.

Aufgepasst auf

Dominik Pech (19). Bei jedem Schweizer würde man ein grosses Tamtam machen, wenn ein Teenager derart performt wie der tschechische U21-Internationale. Bei dem scheint das selbstverständlich. Obwohl er bei seinem ersten Startelf-Einsatz die Höchststrafe von Trainer Giorgio Contini kassiert hatte: Auswechslung nach nur 25 Minuten beim 0:5 in Lausanne! Einen Knacks hat es dem Mittelfeldmann offenbar nicht versetzt. Gegen Lille durfte er von Beginn weg ran – und machte seine Sache prima.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:

1. Sanches 4,5

2. Pech 4,2

3. Fassnacht 4,2

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic. VAR ist Déborah Anex.

Der Gegner

Zwei GC-Spieler sind abgereist – sie nehmen am Afrika-Cup teil, der am Sonntag beginnt. Wie will Trainer Scheiblehner die Absenzen ersetzen? Hier erscheint das GC-Inside.

18 Runde

Di., St. Gallen – Sion, 20.30 Uhr

Di., Winterthur – Thun, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Basel, 20.30 Uhr

Mi., YB – GC, 20.30 Uhr

Mi., FCZ – Lugano, 20.30 Uhr

Spielfrei: Lausanne, Servette (Europacup Lausanne)