Am Samstagabend duelliert sich Servette auswärts mit dem FCZ (18 Uhr). Kehrt langsam Ruhe ein bei den Genfern unter dem neuen Trainer Gourvennec? Zumindest die Fans sind noch nicht zufrieden.

1/2 Zwei dieses Servette-Rudels sind zurück: Severin (2.v.l.) und Srdanovic (r.). Foto: Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts Servette-Spieler kehren zurück, Bronn für WM 2026 qualifiziert!

Unverständnis bei Fans wegen des Preissystems

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Bei Servette kommts zu Comebacks! Yoan Severin und Loun Srdanovic sind wieder mit von der Partie, eine hervorragende Nachricht für die Grenats. Und die Nationalspieler sind von ihrer Reise zurückgekehrt. Einer von ihnen wurde besonders bejubelt: Dylan Bronn. Tunesien hat sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert, der Verteidiger hat beide Spiele mit den Adlern von Karthago bestritten. Er ist der erste Servettien, der sich für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert hat, während Samuel Mraz, der mit der Slowakei im Rennen ist, womöglich noch nachziehen wird.

Die grosse Frage

Wird Trainer Jocelyn Gourvennec (53) seinen ersten Liga-Sieg einfahren? Der französische Trainer gewann deutlich im Schweizer Cup bei Dardania Lausanne. Seine einzige Partie in der Meisterschaft ist bislang das 2:2 gegen Luzern.

Gesagt ist gesagt

«Auf Platz 5 Isco. Dann Busquets, Xavi und Zidane. Und an erster Stelle Iniesta. Ich habe seine Spielweise schon immer gemocht und schaue ihm seit meiner Kindheit zu. Ich versuche, mich ein wenig von ihm inspirieren zu lassen.» – Diese Worte stammen von Alexis Antunes, der Nummer 10 von Servette, der nach einer Top 5 von reinen Mittelfeldspielern gefragt wurde. Und wo ist dann Timothé Cognat? «Ich hätte ihn mir durchaus in diesen Top 5 vorstellen können, aber dann Isco vorgezogen, er spielt schon länger», lächelt «AA».

Mögliche Aufstellung

Mall; Srdanovic, Bronn, Rouiller, Severin, Njoh; Stevanovic, Fomba, Cognat, Antunes; Ayé.

Wer fehlt?

Douline (verletzt).

Neben dem Platz

Die dynamischen Preise bei Servette stossen bei den Fans auf Unverständnis. Der Tarif der Eintrittskarten wird in Echtzeit an Angebot und Nachfrage angepasst, was dazu führt, dass eine Karte für die Seitentribünen weniger kostet als eine hinter den Toren, wo sich die Fankurve befindet. Ganz einfach, weil die Nachfrage geringer ist..

Hast du gewusst, dass …

… Gegner FCZ letzte Saison gegen Servette nur einen Punkt holte? Drei Direktduelle und zwei Servette-Siege gab es.

Aufgepasst auf

Loun Srdanovic (19). Er sticht sogar bei den Fussball-Professoren des CIES in Neuchâtel heraus. Diese kamen nach ihren Berechnungen kürzlich zum Schluss, dass der Genfer aktuell zu den wirkungsvollsten U20-Verteidiger ausserhalb der Top-5-Ligen Europas zählt.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 5 Runden (eine davon noch ausstehend):

Mraz 4,5 Cognat 4,3 (4 Bewertungen) Srdanovic 4,3 (3)

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

Ein Leistungsträger der Zürcher hat aktuell ganz viel Pech. Nach einer Verletzung kommt eine Krankheitswoche dazu. Hier erscheint das FCZ-Inside.

6 Spieltag

Sa., Thun – Basel, 18 Uhr

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr

So., Winterthur – Sion, 14 Uhr

So., GC – Lausanne, 16.30 Uhr

So., Luzern – YB, 16.30 Uhr