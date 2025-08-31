DE
FR
Abonnieren

Genfer Noten der 5. Runde
Nur die Einwechselspieler liefern ab bei Servette

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Servette-Profis beim 2:2 gegen Luzern.
Publiziert: 21:23 Uhr
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/6
Luzern sieht wie der sichere Sieger aus, als in der 89. Minute der zweite Servette-Ausgleich fällt.
Foto: keystone-sda.ch
GM_BlickPortraits_05.jpg
Tim GuilleminRedaktor Sport

Servette ist in der ersten Halbzeit deutlich unterlegen, was durch die katastrophale Leistung von Giotto Morandi symbolisiert wird. Aber auch keiner der anderen Offensivspieler ist im ersten Durchgang auf der Höhe. Der linke Aussenverteidiger Lilian Njoh hat ebenfalls zu kämpfen. Nach der Pause läuftz es dank der Impulse von zwei Spielern besser: Alexis Antunes und Miroslav Stevanovic. Das bosnische Genie verbucht ein Tor und eine Vorlage.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Giotto Morandi bis 46., Ablie Jallow bis 46., Keyan Varela bis 46., Gaël Ondoua bis 78., Lilian Njoh bis 78. Minute.

Alexis Antunes ab 46., Samuel Mraz ab 46., Miroslav Stevanovic ab 46. Minute. Lamine Fomba ab 78., Bradley Mazikou ab 78. Minute (beide zu kurz für eine Berwertung).

Und so haben die Luzern-Spieler abgeschnitten

Pascal Loretz gelingen am Ende des Spiels zwei aussergewöhnliche Paraden und sichert dem FCL so einen Punkt. Eine starke Leistung zeigen auch Adrian Bajrami in der Innenverteidigung und Matteo Di Giusto (ein Tor und eine Vorlage) im Angriff. Adrian Grbic hingegen bleibt blass, während Julian von Moos sein eher glanzloses Spiel mit der Vorlage zum 2:2 rettet.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Adrian Grbic bis 68., Kevin Spadanuda bis 68., Matteo Di Giusto bis 86., Tyron Owusu bis 86. Minute.

Lucas Ferreira ab 68., Sinan Karweina ab 68., Severin Ottiger ab 86., Levin Winkler ab 86. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC
        Super League
        Super League