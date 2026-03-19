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Viele verlassen den Klub subito wieder
So untreu sind die Spieler in der Super League

Der Trend ist eindeutig: Immer mehr Spieler wechseln immer schneller ihren Klub. In der Schweizer Super League gibts aber grosse Unterschiede, was die Vereinstreue angeht.
Publiziert: 13:36 Uhr
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Dem FC Zürich sind die Spieler nicht gerade treu.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Servette-Spieler bleiben durchschnittlich 2,37 Jahre im Team – Liga-Bestwert
  • FC-Zürich-Spieler nur 9 Monate im Klub, international auf Platz 29
  • Seattle Sounders führen mit 3,28 Jahren bei der Vereinstreue weltweit
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Andri BäggliRedaktion Sport

Der Weltfussball wird immer schnelllebiger. Millionensummen werden den Spielern und Beratern geboten, um die Spieler zu einem neuen Klub zu lotsen. Wo gibt es noch wirkliche Vereinstreue? Genau diese Frage hat das Internationale Zentrum für Sportstudien (CIES) gestellt.

In der Schweiz mahlen die Mühlen des Fussball-Geschäfts etwas langsamer, trotzdem gilt die Schweizer Liga als Ausbildungsliga. Da erstaunt es nicht, dass die Vereinstreue etwas leidet. Am längsten bleiben die Spieler bei Servette. Der durchschnittliche Aufenthalt im aktuellen ersten Team liegt bei 2,37 Jahren, was mit Abstand Liga-Bestwert ist.

Aufsteiger Thun und Abstiegskandidat Winterthur komplettieren das Treppchen (beide 1,71 Jahre), wobei gerade beim Leader aus dem Berner Oberland der Schnitt nach dieser Märchensaison etwas nach unten gedrückt werden könnte – sollte im Sommer ein grosser Ausverkauf stattfinden und neue Spieler zum Kader dazustossen. Allerdings können sich die Thuner das auch ordentlich bezahlen lassen, denn im Schnitt haben die Spieler einen Restvertrag für 1,84 Jahre und könnten so für verhältnismässig viel Geld den Klub verlassen.

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Beim FCZ sind Spieler sofort wieder weg

Das Schlusslicht der Liga ist der FC Zürich. Nur seit knapp neun Monate sind die Spieler des aktuellen Kaders bei den Stadtzürchern. Mit diesem Wert belegt der FCZ im internationalen Vergleich aus 55 Ligen den 29. Platz, was die Vereinsuntreue angeht. Einen massgeblichen Anteil daran dürfte Milos Malenovic gehabt haben. Der Ex-Sportchef lotste alleine im Sommertransferfenster 2025 acht Spieler aus dem Ausland in die Super League – zwei wurden im Winter nach der Malenovic-Entlassung bereits wieder verkauft.

Auch sonst gab es unter seiner Verantwortung viele Spieler-Wechsel. Die Zürcher sind in den letzten Jahren eine Art Durchlauferhitzer. Immerhin gibt es auch positive Nachrichten: Die durchschnittliche Vertragslaufzeit beläuft sich auf 2,28 Jahre, damit ist man nur knapp hinter dem FC Basel (2,29 Jahre) auf Platz zwei.

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Was die Studienautoren ausserdem herausgefunden haben, ist, wie viele Spieler in den letzten drei Jahren eingesetzt wurden. In der Schweiz ist GC unangefochten auf Platz eins: 72 Spieler streiften sich das Trikot der Hoppers über – und dabei sind Spieler aus der Akademie gar nicht mit eingerechnet.

Treuste Spieler sind in der MLS

Damit sind die Hoppers aber weit weg vom internationalen Höchstwert: Der paraguayische Klub Club Rubio Nu setzte in den letzten drei Jahren auf die Dienste von 117 Spielern!

Die treusten Spieler kommen übrigens derzeit aus der MLS. Bei den Seattle Sounders bleiben die Spieler im Schnitt 3,28 Jahre – spannend dabei: Die Restvertragslaufzeit derselben Spieler liegt bei 2,61 Jahren. Wenn der Vertrag erfüllt wird, bleiben die Ostküsten-Kicker also fast 6 Jahre in Seattle. Allerdings sind die Spieler bei der Unterschrift auch fast 25 Jahre alt. Das ist deutlich älter als bei Real Madrid (22), das auf Platz zwei des Rankings steht.

Bei den Madrilenen bleiben die Spieler ebenfalls lange. 3,15 Jahre, um genau zu sein. Und auch bei ihnen haben die Kicker noch eine lange Restlaufzeit (2,58 Jahre). Die Stabilität bei den Spaniern ist einer der Grundbausteine für die zuletzt erfolgreichen Zeiten.

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
30
23
55
3
FC Lugano
FC Lugano
30
10
50
4
FC Basel
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
30
-46
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
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        FC Winterthur
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        Grasshopper Club Zürich
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        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel