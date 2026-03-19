So untreu sind die Spieler in der Super League

Der Trend ist eindeutig: Immer mehr Spieler wechseln immer schneller ihren Klub. In der Schweizer Super League gibts aber grosse Unterschiede, was die Vereinstreue angeht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Servette-Spieler bleiben durchschnittlich 2,37 Jahre im Team – Liga-Bestwert

FC-Zürich-Spieler nur 9 Monate im Klub, international auf Platz 29

Seattle Sounders führen mit 3,28 Jahren bei der Vereinstreue weltweit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andri Bäggli Redaktion Sport

Der Weltfussball wird immer schnelllebiger. Millionensummen werden den Spielern und Beratern geboten, um die Spieler zu einem neuen Klub zu lotsen. Wo gibt es noch wirkliche Vereinstreue? Genau diese Frage hat das Internationale Zentrum für Sportstudien (CIES) gestellt.

In der Schweiz mahlen die Mühlen des Fussball-Geschäfts etwas langsamer, trotzdem gilt die Schweizer Liga als Ausbildungsliga. Da erstaunt es nicht, dass die Vereinstreue etwas leidet. Am längsten bleiben die Spieler bei Servette. Der durchschnittliche Aufenthalt im aktuellen ersten Team liegt bei 2,37 Jahren, was mit Abstand Liga-Bestwert ist.

Aufsteiger Thun und Abstiegskandidat Winterthur komplettieren das Treppchen (beide 1,71 Jahre), wobei gerade beim Leader aus dem Berner Oberland der Schnitt nach dieser Märchensaison etwas nach unten gedrückt werden könnte – sollte im Sommer ein grosser Ausverkauf stattfinden und neue Spieler zum Kader dazustossen. Allerdings können sich die Thuner das auch ordentlich bezahlen lassen, denn im Schnitt haben die Spieler einen Restvertrag für 1,84 Jahre und könnten so für verhältnismässig viel Geld den Klub verlassen.

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Beim FCZ sind Spieler sofort wieder weg

Das Schlusslicht der Liga ist der FC Zürich. Nur seit knapp neun Monate sind die Spieler des aktuellen Kaders bei den Stadtzürchern. Mit diesem Wert belegt der FCZ im internationalen Vergleich aus 55 Ligen den 29. Platz, was die Vereinsuntreue angeht. Einen massgeblichen Anteil daran dürfte Milos Malenovic gehabt haben. Der Ex-Sportchef lotste alleine im Sommertransferfenster 2025 acht Spieler aus dem Ausland in die Super League – zwei wurden im Winter nach der Malenovic-Entlassung bereits wieder verkauft.

Auch sonst gab es unter seiner Verantwortung viele Spieler-Wechsel. Die Zürcher sind in den letzten Jahren eine Art Durchlauferhitzer. Immerhin gibt es auch positive Nachrichten: Die durchschnittliche Vertragslaufzeit beläuft sich auf 2,28 Jahre, damit ist man nur knapp hinter dem FC Basel (2,29 Jahre) auf Platz zwei.

Was die Studienautoren ausserdem herausgefunden haben, ist, wie viele Spieler in den letzten drei Jahren eingesetzt wurden. In der Schweiz ist GC unangefochten auf Platz eins: 72 Spieler streiften sich das Trikot der Hoppers über – und dabei sind Spieler aus der Akademie gar nicht mit eingerechnet.

Treuste Spieler sind in der MLS

Damit sind die Hoppers aber weit weg vom internationalen Höchstwert: Der paraguayische Klub Club Rubio Nu setzte in den letzten drei Jahren auf die Dienste von 117 Spielern!

Die treusten Spieler kommen übrigens derzeit aus der MLS. Bei den Seattle Sounders bleiben die Spieler im Schnitt 3,28 Jahre – spannend dabei: Die Restvertragslaufzeit derselben Spieler liegt bei 2,61 Jahren. Wenn der Vertrag erfüllt wird, bleiben die Ostküsten-Kicker also fast 6 Jahre in Seattle. Allerdings sind die Spieler bei der Unterschrift auch fast 25 Jahre alt. Das ist deutlich älter als bei Real Madrid (22), das auf Platz zwei des Rankings steht.

Bei den Madrilenen bleiben die Spieler ebenfalls lange. 3,15 Jahre, um genau zu sein. Und auch bei ihnen haben die Kicker noch eine lange Restlaufzeit (2,58 Jahre). Die Stabilität bei den Spaniern ist einer der Grundbausteine für die zuletzt erfolgreichen Zeiten.

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