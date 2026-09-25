DE
FR
Abonnieren

Vertrag läuft aus
Die Wahrheit hinter dem Poker um Zigis Zukunft

Die Zukunft von Publikumsliebling Lawrence Ati Zigi (29) ist auch neun Monate vor Ablauf seines Vertrags noch nicht geregelt. Woran es hakt, was gegen Gentrit Muslija (20) als möglichen Nachfolger spricht – und welche Rekordmarke Zigi knacken könnte, wenn er bleibt.
Publiziert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/5
Noch fehlen Zigi 34 Spiele, um Rekord-Goalie der St. Galler zu werden.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Für gewöhnlich ist Lawrence Ati Zigi die Ruhe in Person. Am Donnerstagabend aber fährt der sonst meist besonnene Keeper aus seiner Haut. Weil der Schiri kurz nach der Pause einen Witz-Penalty für die Elfenbeinküste erfindet – und Ghana mit 0:2 verliert.

Trotz Niederlage zum Start der Afrika-Cup-Quali gehört Zigi zu den Gewinnern. Weil er nach jahrelanger Reservistenrolle endlich Stammgoalie der «Black Stars» ist. Und weil er seinen Marktwert mit jedem Einsatz im internationalen Scheinwerferlicht steigert.

Dessen ist sich auch der FCSG bewusst, der den im Juni 2027 auslaufenden Vertrag mit Zigi gerne verlängern würde. Das Problem: Da der Publikumsliebling bereits zu den Topverdienern gehört, gibts eine finanzielle Schmerzgrenze. Momentan liegt der Ball beim Verein.

Mit Wil-Goalie Gentrit Muslija hätten die Espen zwar einen Goalie aus dem eigenen Nachwuchs als möglichen Nachfolger unter Vertrag. Ob der 20-Jährige den grün-weissen Ansprüchen genügen würde, ist derzeit aber zu bezweifeln. Mit einer Paradenquote von bloss 60 Prozent und 21 Gegentoren in neun Spielen gehört der Leihspieler, der beim FCSG noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, aktuell zu den schwächeren Goalies der Challenge League.

Erschwerend kommt hinzu, dass Muslijas mit Abstand grösste Stärke, das Spiel mit dem Ball am Fuss, beim FCSG selten zum Tragen kommen würde. Denn die Espen agieren mit weiten Bällen in die Spitze, statt gepflegt hinten heraus zu kombinieren. Drum spricht – Stand jetzt – wenig dafür, dass Muslija in der kommenden Saison im Sitterstadion zwischen den Pfosten stehen wird.

Knackt Zigi die Rekordmarke?

Dass Zigi den Espen erhalten bleibt, ist um einiges wahrscheinlicher. Der bald 30-Jährige hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie wohl er sich in der Ostschweiz fühlt. Kommt hinzu, dass der Goaliemarkt ein komplizierter ist und in der Vergangenheit manch ein Super-League-Keeper unsanft auf den Boden der Realität klatschte. Heinz Lindner musste nach zwei Topjahren bei GC einst mit Wehen Wiesbaden vorliebnehmen. Jüngstes Beispiel ist Ex-Lausanne-Goalie Karlo Letica, der vom Ausland träumte, mittlerweile aber in der Luzerner Thermoplan Arena spielt.

Zigi hingegen könnte in St. Gallen zur Klublegende werden, wenn er seinen Vertrag verlängert. 265 Pflichtspiele hat der Ghanaer bislang für die Espen absolviert. Noch fehlen 34 Einsätze, um Rekordgoalie Daniel Lopar abzulösen, und deren 33, um Meistergoalie Jörg Stiel zu überholen. «Ich würde Zigi von Herzen gönnen, wenn er meine Marke übertrifft. Er ist in St. Gallen ein absoluter Publikumsliebling», sagt Lopar.

Und ein überdurchschnittlich guter Super-League-Goalie. Zwar patzte Zigi zuletzt beim 1:4 gegen Lugano und beim 0:3 gegen Sion, zu Beginn der Saison aber brillierte der ghanaische Nationalgoalie und zeigte unter anderem in den beiden Conference-League-Spielen gegen Nordsjaelland Weltklasseparaden.

Es sind Leistungen auf internationaler Bühne, die Zigis Karten im Poker besser machen. Die Frage lautet aktuell: Was setzt der FC St. Gallen dem entgegen?

Mehr zum FCSG
Fünf brisante Fragen zur Pleitenkrise des FCSG
Mit Video
Ist Maassen-Aus denkbar?
Fünf brisante Fragen zur FCSG-Krise
FCSG-Liebling Witzig über geplatzten Sommertransfer
«Schon nicht so toll»
FCSG-Liebling Witzig über geplatzten Sommertransfer
Trainer-Ikone besuchte Vogt extra zu Hause
«Das hat mich beeindruckt»
Trainer-Ikone besuchte Vogt extra zu Hause
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen