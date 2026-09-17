Obwohl sich Christian Witzig in der Ostschweiz pudelwohl fühlt, stand er diesen Sommer nicht zum ersten Mal vor einem Abgang. Sogar ein aktueller CL-Verein buhlte einst um seine Dienste, doch eine Verletzung verhinderte den Transfer. Nicht der erste Karriere-Rückschlag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christian Witzig stand im Sommer vor einem Abgang ins Ausland

Auf seinem Weg zu 170 FCSG-Pflichtspielen kämpfte er mehrfach mit Verletzungen

Vor einem Jahr zeigten Klubs aus Top-5-Ligen Interesse, darunter ein aktuelles CL-Team



Stefan Kreis Reporter Fussball

Es gibt Fussballer, die küssen das Klub-Logo und wechseln kurz darauf zum Meistbietenden – doch FCSG-Publikumsliebling Christian Witzig (25) tickt völlig anders. Während er bei drei anderen Schweizer Klubs ein Vielfaches verdienen könnte, bleibt der Thurgauer grün-weiss im Herzen: «Ausgeschlossen», stellt der Ur-Espe zu einem Wechsel innerhalb der Schweiz klar. Bereits 170 Pflichtspiele hat er für die Ostschweizer absolviert, doch der Weg dorthin war kein einfacher.

Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück

Als U21-Spieler musste er sich satte drei Jahre gedulden, ehe ihm der Sprung zu den Profis glückte. Kaum angekommen, wurde er jedoch bereits wieder zurückgeworfen. Eine Krankheit setzte ihn wochenlang ausser Gefecht. Vor einem Jahr dann rechnete man im ganzen Land mit einem Transfer, doch wieder musste er verletzungsbedingt kürzertreten. Unter den damaligen Interessenten befanden sich mehrere Vereine aus den Top-5-Ligen, darunter ein diesjähriger Champions-League-Klub.

Die jüngste Episode ereignete sich erst vor wenigen Wochen. Ein Team zeigte grosses Interesse am 25-Jährigen, doch die beiden Vereine konnten sich nicht auf eine Ablösesumme einigen. «Das war schon nicht so toll».

Welcher CL-Verein einst an Witzig dran war, wie er mit dem geplatzten Sommertransfer umgeht und zu welchem Zeitpunkt er einst an seiner Fussballerkarriere zweifelte, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.