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«Schon nicht so toll»
FCSG-Liebling Witzig über geplatzten Sommertransfer

Obwohl sich Christian Witzig in der Ostschweiz pudelwohl fühlt, stand er diesen Sommer nicht zum ersten Mal vor einem Abgang. Sogar ein aktueller CL-Verein buhlte einst um seine Dienste, doch eine Verletzung verhinderte den Transfer. Nicht der erste Karriere-Rückschlag.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Christian Witzig wäre diesen Sommer beinahe ins Ausland gewechselt, doch der Transfer scheiterte an der Ablösesumme.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Christian Witzig stand im Sommer vor einem Abgang ins Ausland
  • Auf seinem Weg zu 170 FCSG-Pflichtspielen kämpfte er mehrfach mit Verletzungen
  • Vor einem Jahr zeigten Klubs aus Top-5-Ligen Interesse, darunter ein aktuelles CL-Team
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Stefan KreisReporter Fussball

Es gibt Fussballer, die küssen das Klub-Logo und wechseln kurz darauf zum Meistbietenden – doch FCSG-Publikumsliebling Christian Witzig (25) tickt völlig anders. Während er bei drei anderen Schweizer Klubs ein Vielfaches verdienen könnte, bleibt der Thurgauer grün-weiss im Herzen: «Ausgeschlossen», stellt der Ur-Espe zu einem Wechsel innerhalb der Schweiz klar. Bereits 170 Pflichtspiele hat er für die Ostschweizer absolviert, doch der Weg dorthin war kein einfacher.

Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück

Als U21-Spieler musste er sich satte drei Jahre gedulden, ehe ihm der Sprung zu den Profis glückte. Kaum angekommen, wurde er jedoch bereits wieder zurückgeworfen. Eine Krankheit setzte ihn wochenlang ausser Gefecht. Vor einem Jahr dann rechnete man im ganzen Land mit einem Transfer, doch wieder musste er verletzungsbedingt kürzertreten. Unter den damaligen Interessenten befanden sich mehrere Vereine aus den Top-5-Ligen, darunter ein diesjähriger Champions-League-Klub.

Die jüngste Episode ereignete sich erst vor wenigen Wochen. Ein Team zeigte grosses Interesse am 25-Jährigen, doch die beiden Vereine konnten sich nicht auf eine Ablösesumme einigen. «Das war schon nicht so toll».

Welcher CL-Verein einst an Witzig dran war, wie er mit dem geplatzten Sommertransfer umgeht und zu welchem Zeitpunkt er einst an seiner Fussballerkarriere zweifelte, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
8
16
22
2
FC Sion
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
Servette FC
Servette FC
8
-1
10
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
-5
10
7
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
8
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
10
FC Thun
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC St. Gallen
FC St. Gallen
Champions League
Champions League
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