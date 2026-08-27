Obwohl Dänemark drei Millionen weniger Einwohner hat, ist die Superliga der Super League enteilt. Was dahintersteckt. Und in welcher Statistik die Schweiz vorne liegt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC St. Gallen trifft am Donnerstagabend auf Nordsjaelland im Conference-League-Rückspiel

Dänemarks Super Liga erhält 60 Mio. Franken TV-Gelder, Schweiz nur 23 Mio.

Rund 370'000 lizenzierte Fussballer in beiden Ländern bei 6 Mio. Dänen

Stefan Kreis Reporter Fussball

Das Wort «super» stammt aus dem Lateinischen und bedeutet ursprünglich «oben», «über» oder «darüber hinaus.» Steigerbar ist das Adjektiv nicht. Wenn etwas super ist, kann es nicht superer oder gar am supersten sein.

Trotzdem ist die dänische Superliga superer als die Super League. Weil Dänemark im Uefa-Ranking auf dem 13. Platz steht und die Schweiz auf Rang 16. Darüber hinaus liegen die Dänen im Direktduell mit Schweizer Vereinen vorne. In 31 Duellen gabs bislang 9 Remis und 12 Siege. Den letzten am Donnerstag vor einer Woche im Hinspiel der Conference-League-Quali, als der FC Nordsjaelland den FC St. Gallen mit 1:0 besiegte.

Am Donnerstag kommts im Sitterstadion zum Rückspiel. Mehr als 12'000 Tickets wurden bislang verkauft. Das sind mehr als dreimal so viel wie im Hinspiel. Allgemein hat die Super League in Sachen Fan-Aufmarsch die Nase vorn. In der letzten Saison pilgerten im Schnitt über 12'000 Menschen an die Super-League-Spiele, in Dänemark kommen pro Match etwas mehr als 9000 Supporter.

Gleich viele lizenzierte Fussballerinnen und Fussballer

Was auch daran liegt, dass Dänemark bloss sechs Millionen Einwohner hat, während die Schweiz von etwas mehr als neun Millionen Menschen bevölkert wird. Umso überraschender, dass Dänemark praktisch gleich viele lizenzierte Fussballer und Fussballerinnen hat wie die Schweiz (rund 370'000) und die Begeisterung für den organisierten Vereinsfussball im Land deutlich höher ist.

Wohl auch deshalb sind die Menschen bereit, für Fussball ins Portemonnaie zu greifen. Die dänische Superliga kassiert rund 60 Millionen Franken pro Saison an TV-Geldern. Eine astronomische Summe im Vergleich zur Super League, die pro Jahr rund 23 Millionen kassiert.

Das Problem sind unter anderem die hohen Produktionskosten, die die Super League für ausländische TV-Anbieter unattraktiv machen. Während Dänemark mit einem einzigen Signal und einem dänischsprachigen Stream das gesamte Land abdeckt, produziert Blue Sport parallel in Deutsch, Französisch und Italienisch. Auch das Rückspiel zwischen dem FCSG und Nordsjaelland wird auf Blue zu sehen sein. Gleichzeitig überträgt auch SRF das Spiel.

Um 20 Uhr gehts los. Ob es der FCSG den Dänen zeigt und sich für die Gruppenphase der Conference League qualifiziert? Oder kocht die Superliga die Super League erneut ab? «Nordsjaelland hat die letzten acht Spiele hintereinander zu null gewonnen», warnt FCSG-Coach Enrico Maassen. «Trotzdem haben wir uns im Hinspiel einige gute Möglichkeiten erarbeitet. Die gilt es im Rückspiel zu nutzen.» Nicht mit von der Partie sind die verletzten May, Boukhalfa, Gaal und Weibel. Auch für Behar Neziri, der wieder mit der Mannschaft trainiert, kommt ein Einsatz wohl noch zu früh.

Während Nordsjaelland am Wochenende in die Hosen musste und auswärts gegen Sönderjyske mit 3:0 gewann, hatten die Ostschweizer spielfrei. Ein Vorteil? «Das werden wir nach dem Spiel sehen», antwortet Maassen. Abwehrboss Jozo Stanic sagt: «Das freie Wochenende hat gutgetan. Auch für den Kopf. Wir hatten zuletzt viele Spiele.»

Gehts nach dem Deutsch-Kroaten, sollen in der Gruppenphase noch mehr dazukommen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos