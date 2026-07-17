Der FC St. Gallen sichert sich die Dienste von Andrin Hunziker. Der Stürmer erzielte in der letzten Saison 11 Tore für den FC Winterthur.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Transfercoup in der Ostschweiz: Der FC St. Gallen verpflichtet Andrin Hunziker (23) vom FC Basel. Der Stürmer erzielte in der abgelaufenen Saison als Leihspieler 11 Super-League-Treffer für den Absteiger Winterthur. Beim FCSG wird er den zu Hoffenheim abgewanderten Alessandro Vogt ersetzen. Die neue Nummer 9 hat einen Vertrag bis Sommer 2030 unterschrieben.

«Andrin bringt sehr viele Eigenschaften mit, die wir bei einem neuen Stürmer gesucht haben. Er ist wuchtig, zielstrebig und verfügt sowohl mit den Füssen als auch mit dem Kopf über einen sauberen Abschluss. Zudem ist er ein positiver und reflektierter Typ, der sich weiterentwickeln will. Wir sind überzeugt, dass Andrin sehr gut zu uns passt, und freuen uns, dass er sich so klar zu unserem FCSG bekannt hat», wird Sportchef Roger Stilz (49) in einer Medienmitteilung zitiert.

Vor seinem Jahr in Winterthur durchlief er sämtliche Juniorenstufen des FC Basel und wurde zwischenzeitlich zu Aarau in die Challenge League und zum Karlsruher SC in die 2. Bundesliga verliehen.

Der FCB versuchte Hunziker in der Winterpause, als man dringend einen neuen Stürmer suchte, von der Leihe bei Winterthur loszueisen – erfolglos. Nach der Verpflichtung von Ex-Lugano-Stürmer Zan Celar lässt man das Sturm-Juwel nun ziehen.