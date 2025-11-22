Darf ein U17-Nati-Youngster ins FCB-Trainingslager?

Tsunemoto kehrt nach langer Verletzungspause zurück und könnte gegen GC direkt starten. Basel nutzte die Länderspielpause für intensive Trainingseinheiten, besonders im letzten Drittel, um die Chancenverwertung zu verbessern.

Darum gehts Keigo Tsunemoto kehrt zurück. Basel bereitet sich auf GC-Spiel vor

Magnin fordert Topleistung gegen junges, unberechenbares GC-Team

Joël Hahn Redaktor Sport

Die News der Woche

Keigo Tsunemoto (27) ist zurück. Seit September pausierte er wegen einer Muskelverletzung, jetzt ist er wieder fit. Trainer Ludovic Magnin (46) sagt: «Es ist gut möglich, dass er gegen GC spielt.» Die Trainingswoche nutzte das Team intensiv, um Spielaufbau, Abschlüsse und die Fitness wieder auf Topniveau zu bringen.

Die grosse Frage

Wie gut haben die Basler die 0:1-Heimpleite gegen Lugano während der Länderspielpause verdaut? Der Rückstand des Double-Siegers auf Thun beträgt mittlerweile neun Punkte. Gegen GC wartet ein junges, unberechenbares Team, das bereits YB und andere Topteams forderte. Magnin fordert maximale Konzentration: «Wir wissen, dass GC unangenehm ist und super Fussball spielt. Wir müssen eine Topleistung zeigen.»

Gesagt ist gesagt

«Die Konkurrenz im Team ist das Wichtigste. Jeder Spieler hat die Chance, sich zu zeigen», sagt Magnin. Zur Trainingswoche ergänzt er: «Wir haben bewusst im letzten Drittel gearbeitet, weil wir wissen, dass wir in der Chancenverwertung noch Verbesserungen brauchen. Ausserdem haben wir versucht, die Video-Studien auf den Platz zu bringen und unsere Spielideen über die letzten 30 Meter zu verfeinern.»

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Bacanin, Leroy; Traoré, Shaqiri, Otele; Ajeti.

Wer fehlt?

Kaio Eduardo, Metinho (alle gesperrt).

Neben dem Platz

Ludovic Magnin hat während der Nati-Pause die Spiele der U17-Nationalmannschaft verfolgt: «Es ist schön zu sehen, wie die jungen Spieler performen. Solche Highlight-Spiele ziehen die ganze Nation mit.» Besonders auffällig: Marco Correia (17), Giacomo Koloto (17), Justin Egli (17) und Miran Sinani (17) spielen allesamt beim FCB. «Es ist gut möglich, dass der eine oder andere ins Trainingslager mitkommt», so Magnin, «aber die endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen.»

Hast du gewusst, dass …

… der FC Basel die meisten Grosschancen der Super League (43) kreiert? Mehr als doppelt so viele wie die Grasshoppers (21). Trotzdem verwertet Basel nur 23 Prozent davon und ist damit das Team mit der schwächsten Chancenverwertung der Liga.

Aufgepasst auf …

… Nikolas Muci (22), der Joker schlechthin: Gegen Winterthur erzielte er das Siegtor, insgesamt sechs seiner zehn Super-League-Treffer für GC gelangen ihm als Einwechselspieler. Spielt es Basel also in die Karten, dass er am Sonntag von Beginn weg spielen dürfte?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

1. Daniliuc 4,3

2. Hitz, Schmid, 4,25

3. Barisic 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Piccolo.

Der Gegner

GC gewann zuletzt knapp mit 1:0 gegen Winterthur, steckt aber weiterhin im Tabellenkeller, nur knapp vor dem Letzten Winterthur. Hier erscheint das GC-Inside.

