Darum gehts
- Vincent Steinmann wird Generaldirektor von Lausanne-Sport, Ineos verlängert Partnerschaft
- Omar Janneh trifft in der Super League sechsmal aus nur zehn Torschüssen
- Lausanne hat gegen GC seit 2003 nur acht von 39 Spielen gewonnen
Die News der Woche
Die Ernennung von Vincent Steinmann zum Generaldirektor von Lausanne-Sport geht mit einer weiteren konkreten Neuigkeit einher: Ineos verlängert die Partnerschaft mit Lausanne-Sport um mindestens drei Jahre. Für den Waadtländer Klub ist das eine richtige Garantie für die Stabilität und Zukunftsaussichten.
Die grosse Frage
Wird Omar Janneh seine beeindruckende Effizienz beibehalten können? Der spanische Stürmer von Lausanne-Sport, der diesen Winter zum Verein stiess, erzielte am Mittwoch gegen Zürich sein sechstes Tor in der Super League mit ... zehn Torschüssen! Hinzu kommt ein Tor in der Conference League, das er – natürlich – mit seinem einzigen Schuss im Hin- und Rückspiel gegen Sigma Olmütz erzielte.
Gesagt ist gesagt
«Dieser Sieg nimmt uns eine enorme Last von den Schultern», erklärt Karim Sow, der am Mittwoch beim Lausanne-Sieg gegen Zürich das 2:1 erzielte. Mit der Niederlage von GC in Basel am Donnerstag ermöglichen diese drei Punkte den Waadtländern, ihren Vorsprung auf den Barrageplatz auf neun Punkte auszubauen. Eine Erleichterung für Peter Zeidler und seine Spieler, die sich damit ein bisschen Luft im Duell gegen die Hoppers am Sonntag verschaffen.
Mögliche Aufstellung
Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty; Koné, Custodio, Beloko; Lekoueiry; Janneh, Diakité
Wer fehlt?
Nathan Butler-Oyedeji (gesperrt).
Neben dem Platz
Der erste vermeintliche Ausgleichstreffer des FC Zürich am Mittwoch wurde mit Hilfe des VAR aberkannt. Das reicht jedoch nicht aus, um Peter Zeidler mit der Video-Schiedsrichterentscheidung zu versöhnen. Nach dem Ausscheiden aus der Conference League liess der Deutsche seinem Frust freien Lauf. «Es gibt diesen Satz, den alle Trainer verwenden: Am Ende der Saison wird sich alles ausgleichen. Ich sage das vor dem Spiel. In den letzten drei Spielen hat uns der VAR wirklich nicht geholfen. So wird sich alles ausgleichen. Aber den VAR mag ich nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. Noch einmal.»
Hast du gewusst, dass ...
... seit der Gründung der Super League 2003/04 Lausanne gegen GC eine ziemlich schwache Statistik aufweist? 18 Spiele gingen an GC, nur deren acht an die Westschweizer – hinzu kommen 13 Unentschieden.
Aufgepasst auf
Gaoussou Diakité. Sein letztes Tor schoss der Stürmer ausgerechnet gegen GC Ende Januar. Seitdem steckt der Stürmer in einer Formkrise. Da kommt das Wiedersehen mit den Zürchern gerade zum richtigen Zeitpunkt, um aus seinem Tief herauszufinden.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 28 Runden:
- Janneh 4,4
- Letica 4,2
- Roche 4,1
Hier gehts zu allen Lausanner Noten.
Der Schiedsrichter
Die offizielle Einteilung der SFL folgt noch.
Der Gegner
Nach dem Sieg gegen Lugano folgte unter der Woche der Dämpfer für GC gegen Basel. Zwar zeigten die Hoppers eine kämpferische Leistung, blieben aber über weite Strecken zu harmlos. Hier gehts zum GC-Inside.
Runde
Sa., Servette - FCZ, 18 Uhr
Sa., Sion - Winterthur, 18 Uhr
Sa., Lugano - Luzern, 20.30 Uhr
So., St. Gallen - Basel, 14 Uhr
So., GC - Lausanne, 16.30 Uhr
So., YB - Thun, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
28
33
65
2
FC St. Gallen
28
20
51
3
FC Lugano
28
12
49
4
FC Basel
28
7
46
5
BSC Young Boys
28
4
42
6
FC Sion
28
8
41
7
FC Luzern
28
1
33
8
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
FC Zürich
28
-15
31
10
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
28
-13
24
12
FC Winterthur
28
-47
15