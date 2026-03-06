DE
FR
Abonnieren

Torflaute seit letztem Duell
Für Lausannes Diakité kommt das Spiel gegen GC gerade recht

Lausanne feierte am Mittwoch den ersten Sieg seit neun Spielen. Nun wollen die Westschweizer mit etwas weniger Druck daran anknüpfen. Für Stürmer Diakité kommt das Spiel gegen GC gerade recht – hier kommt das Lausanne-Inside.
Publiziert: 17:38 Uhr
Kommentieren
1/5
Gaoussou Diakité steckt in einem Formtief – da kommt GC gerade recht.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Vincent Steinmann wird Generaldirektor von Lausanne-Sport, Ineos verlängert Partnerschaft
  • Omar Janneh trifft in der Super League sechsmal aus nur zehn Torschüssen
  • Lausanne hat gegen GC seit 2003 nur acht von 39 Spielen gewonnen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
bastien.feller1.png
Bastien FellerSportjournalist

Die News der Woche

Die Ernennung von Vincent Steinmann zum Generaldirektor von Lausanne-Sport geht mit einer weiteren konkreten Neuigkeit einher: Ineos verlängert die Partnerschaft mit Lausanne-Sport um mindestens drei Jahre. Für den Waadtländer Klub ist das eine richtige Garantie für die Stabilität und Zukunftsaussichten.

Die grosse Frage

Wird Omar Janneh seine beeindruckende Effizienz beibehalten können? Der spanische Stürmer von Lausanne-Sport, der diesen Winter zum Verein stiess, erzielte am Mittwoch gegen Zürich sein sechstes Tor in der Super League mit ... zehn Torschüssen! Hinzu kommt ein Tor in der Conference League, das er – natürlich – mit seinem einzigen Schuss im Hin- und Rückspiel gegen Sigma Olmütz erzielte.

Gesagt ist gesagt

«Dieser Sieg nimmt uns eine enorme Last von den Schultern», erklärt Karim Sow, der am Mittwoch beim Lausanne-Sieg gegen Zürich das 2:1 erzielte. Mit der Niederlage von GC in Basel am Donnerstag ermöglichen diese drei Punkte den Waadtländern, ihren Vorsprung auf den Barrageplatz auf neun Punkte auszubauen. Eine Erleichterung für Peter Zeidler und seine Spieler, die sich damit ein bisschen Luft im Duell gegen die Hoppers am Sonntag verschaffen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty; Koné, Custodio, Beloko; Lekoueiry; Janneh, Diakité

Wer fehlt?

Nathan Butler-Oyedeji (gesperrt).

Neben dem Platz

Der erste vermeintliche Ausgleichstreffer des FC Zürich am Mittwoch wurde mit Hilfe des VAR aberkannt. Das reicht jedoch nicht aus, um Peter Zeidler mit der Video-Schiedsrichterentscheidung zu versöhnen. Nach dem Ausscheiden aus der Conference League liess der Deutsche seinem Frust freien Lauf. «Es gibt diesen Satz, den alle Trainer verwenden: Am Ende der Saison wird sich alles ausgleichen. Ich sage das vor dem Spiel. In den letzten drei Spielen hat uns der VAR wirklich nicht geholfen. So wird sich alles ausgleichen. Aber den VAR mag ich nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. Noch einmal.»

Mehr zur Liga
FCZ-Coach und -Abwehrboss hauen auf eigenes Team drauf
Mit Video
Gespenstische Stimmung
Fan-Reaktion nach FCZ-Tiefschlag spricht Bände
Seoane erwischt FCL-Frick mit Fünfer-Experiment auf falschem Fuss
Trainer-Kniff geht auf
Seoane erwischt FCL-Frick mit Fünfer-Experiment auf falschem Fuss
FCB hat zwei Super-League-Goalies im Visier
Wer tritt Hitz-Nachfolge an?
FCB hat zwei Super-League-Goalies im Visier
Fragwürdige Aussagen von Servette-Trainer im Abstiegskampf
«Kann ja nicht selber spielen»
Fragwürdige Aussagen von Servette-Trainer im Abstiegskampf

Hast du gewusst, dass ...

... seit der Gründung der Super League 2003/04 Lausanne gegen GC eine ziemlich schwache Statistik aufweist? 18 Spiele gingen an GC, nur deren acht an die Westschweizer – hinzu kommen 13 Unentschieden. 

Aufgepasst auf

Gaoussou Diakité. Sein letztes Tor schoss der Stürmer ausgerechnet gegen GC Ende Januar. Seitdem steckt der Stürmer in einer Formkrise. Da kommt das Wiedersehen mit den Zürchern gerade zum richtigen Zeitpunkt, um aus seinem Tief herauszufinden.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 28 Runden:

  1. Janneh 4,4
  2. Letica 4,2
  3. Roche 4,1

Hier gehts zu allen Lausanner Noten. 

Der Schiedsrichter

Die offizielle Einteilung der SFL folgt noch.

Der Gegner

Nach dem Sieg gegen Lugano folgte unter der Woche der Dämpfer für GC gegen Basel. Zwar zeigten die Hoppers eine kämpferische Leistung, blieben aber über weite Strecken zu harmlos. Hier gehts zum GC-Inside.

29

Runde

Sa., Servette - FCZ, 18 Uhr
Sa., Sion - Winterthur, 18 Uhr
Sa., Lugano - Luzern, 20.30 Uhr
So., St. Gallen - Basel, 14 Uhr
So., GC - Lausanne, 16.30 Uhr
So., YB - Thun, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
28
33
65
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
28
20
51
3
FC Lugano
FC Lugano
28
12
49
4
FC Basel
FC Basel
28
7
46
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
28
4
42
6
FC Sion
FC Sion
28
8
41
7
FC Luzern
FC Luzern
28
1
33
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
FC Zürich
FC Zürich
28
-15
31
10
Servette FC
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
28
-13
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
28
-47
15
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        Super League
        Super League