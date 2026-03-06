Lausanne feierte am Mittwoch den ersten Sieg seit neun Spielen. Nun wollen die Westschweizer mit etwas weniger Druck daran anknüpfen. Für Stürmer Diakité kommt das Spiel gegen GC gerade recht – hier kommt das Lausanne-Inside.

Für Lausannes Diakité kommt das Spiel gegen GC gerade recht

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vincent Steinmann wird Generaldirektor von Lausanne-Sport, Ineos verlängert Partnerschaft

Omar Janneh trifft in der Super League sechsmal aus nur zehn Torschüssen

Lausanne hat gegen GC seit 2003 nur acht von 39 Spielen gewonnen

Die News der Woche

Die Ernennung von Vincent Steinmann zum Generaldirektor von Lausanne-Sport geht mit einer weiteren konkreten Neuigkeit einher: Ineos verlängert die Partnerschaft mit Lausanne-Sport um mindestens drei Jahre. Für den Waadtländer Klub ist das eine richtige Garantie für die Stabilität und Zukunftsaussichten.

Die grosse Frage

Wird Omar Janneh seine beeindruckende Effizienz beibehalten können? Der spanische Stürmer von Lausanne-Sport, der diesen Winter zum Verein stiess, erzielte am Mittwoch gegen Zürich sein sechstes Tor in der Super League mit ... zehn Torschüssen! Hinzu kommt ein Tor in der Conference League, das er – natürlich – mit seinem einzigen Schuss im Hin- und Rückspiel gegen Sigma Olmütz erzielte.

Gesagt ist gesagt

«Dieser Sieg nimmt uns eine enorme Last von den Schultern», erklärt Karim Sow, der am Mittwoch beim Lausanne-Sieg gegen Zürich das 2:1 erzielte. Mit der Niederlage von GC in Basel am Donnerstag ermöglichen diese drei Punkte den Waadtländern, ihren Vorsprung auf den Barrageplatz auf neun Punkte auszubauen. Eine Erleichterung für Peter Zeidler und seine Spieler, die sich damit ein bisschen Luft im Duell gegen die Hoppers am Sonntag verschaffen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty; Koné, Custodio, Beloko; Lekoueiry; Janneh, Diakité

Wer fehlt?

Nathan Butler-Oyedeji (gesperrt).

Neben dem Platz

Der erste vermeintliche Ausgleichstreffer des FC Zürich am Mittwoch wurde mit Hilfe des VAR aberkannt. Das reicht jedoch nicht aus, um Peter Zeidler mit der Video-Schiedsrichterentscheidung zu versöhnen. Nach dem Ausscheiden aus der Conference League liess der Deutsche seinem Frust freien Lauf. «Es gibt diesen Satz, den alle Trainer verwenden: Am Ende der Saison wird sich alles ausgleichen. Ich sage das vor dem Spiel. In den letzten drei Spielen hat uns der VAR wirklich nicht geholfen. So wird sich alles ausgleichen. Aber den VAR mag ich nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. Noch einmal.»

Hast du gewusst, dass ...

... seit der Gründung der Super League 2003/04 Lausanne gegen GC eine ziemlich schwache Statistik aufweist? 18 Spiele gingen an GC, nur deren acht an die Westschweizer – hinzu kommen 13 Unentschieden.

Aufgepasst auf

Gaoussou Diakité. Sein letztes Tor schoss der Stürmer ausgerechnet gegen GC Ende Januar. Seitdem steckt der Stürmer in einer Formkrise. Da kommt das Wiedersehen mit den Zürchern gerade zum richtigen Zeitpunkt, um aus seinem Tief herauszufinden.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 28 Runden:

Janneh 4,4 Letica 4,2 Roche 4,1

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Die offizielle Einteilung der SFL folgt noch.

Der Gegner

Nach dem Sieg gegen Lugano folgte unter der Woche der Dämpfer für GC gegen Basel. Zwar zeigten die Hoppers eine kämpferische Leistung, blieben aber über weite Strecken zu harmlos. Hier gehts zum GC-Inside.

29 Runde

Sa., Servette - FCZ, 18 Uhr

Sa., Sion - Winterthur, 18 Uhr

Sa., Lugano - Luzern, 20.30 Uhr

So., St. Gallen - Basel, 14 Uhr

So., GC - Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB - Thun, 16.30 Uhr