Wer ist dein Spieler der 13. Runde?

Die 13. Runde der Super League ist Geschichte. Wer hat deiner Meinung nach die Auszeichnung als Spieler des Wochenendes verdient?

Fabienne Kleinhenz

Am vergangenen Super-League-Wochenende sind einmal mehr viele Tore gefallen. 22 waren es, was fast vier pro Partie bedeutet. Stark dazu beigetragen hat unter anderem Andrin Hunziker (23): Der Basler schnürt seinen ersten Doppelpack im Espen-Dress und erhält von Blick dafür die Note 5.

Genauso treffsicher zeigt sich FCB-Knipser Zan Celar (27). Auch er tütet erstmals für seinen neuen Klub einen Doppelpack ein und beendet damit seine über einmonatige Torflaute in der Meisterschaft. Die Belohnung? Ebenfalls die Note 5.

Einen Doppelpack gibts auch in Vaduz: Rilind Nivokazi netzt innert vier Minuten zweimal ein. Das gibt von Blick die Note 6! Bedanken kann Nivokazi sich auch bei Théo Berdayes (24), der an allen vier Sion-Toren beteiligt ist und ebenfalls die Bestnote erhält.

Letztendlich rettet Justin Hammel (25) den Hoppers in der zweiten Hälfte gegen Lausanne gleich dreimal die Führung überragend. Es war ein absoluter Sahnetag, weshalb Blick ihm die Note 5 gibt.

Wer war für dich der Beste? Stimme jetzt ab!

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