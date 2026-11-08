DE
FR
Abonnieren

FCB-Noten gegen Thun
Neben Patzer-Omlin fallen zwei weitere Basler durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die FCB-Noten zum 3:3 gegen Thun.
Publiziert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/6
Das Spiel scheint nach Philip Oteles 2:0 schon früh so gut wie entschieden, doch es kommt alles ganz anders.
Foto: keystone-sda.ch
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias WedermannFussballchef

Klassenbester ist die Sturmspitze: Zan Celar erzielt seinen ersten Doppelpack im FCB-Trikot und beendet seine Torflaute seit Mitte September in der Super League. Bei den restlichen FCB-Profis spiegelt sich die Benotung im ständigen Auf und Ab während der 90 Minuten im Berner Oberland wider. Beispiele gefällig? Startelf-Rückkehrer Asane Sow beginnt sehr vielversprechend, im Laufe der Partie machen sich aber Trainingsrückstand sowie Schuhprobleme auf dem Kunstrasen bemerkbar. Metinho offenbart im Offensivspiel in einigen Szenen Qualitäten, die man in der bisherigen Saison viel zu selten von ihm sieht, ist defensiv aber längst nicht immer sattelfest.

Kevin Rüegg steht erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf: Er zeigt eine engagierte Leistung, lässt die jüngsten Schwächen auf den defensiven Aussenbahnen aber ebenfalls nicht vergessen und lenkt die Kugel am Ende unglücklich per Kopf zum 3:3-Endstand ins eigene Tor. Neben Pechvogel Jonas Omlin, der bei zwei Gegentoren mehr als nur in der Verlosung steht und sich so die schlechteste Note des FCB abholt, enttäuscht auch Ludwig Malachowski: Er findet nie wirklich in den Rhythmus und rennt zwar viel, aber kaum mit dem richtigen Timing. Ebenfalls ernüchternd: Einmal mehr haben die eingewechselten Akteure kaum bis gar keinen Einfluss auf die Partie.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Noch näher dran am FC Basel
teaser_image_sl_fcb.png

Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Mehr zum Thema
teaser_image_sl_fcb.png
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
teaser_image_sl.png
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
teaser_image_transfer (1).png
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
20250426173315843.jpg
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
-11
7
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
20770541 entity_logo_fcbasel
FC Basel
brack super league
Super League
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        20770541 entity_logo_fcbasel
        FC Basel
        brack super league
        Super League