Klassenbester ist die Sturmspitze: Zan Celar erzielt seinen ersten Doppelpack im FCB-Trikot und beendet seine Torflaute seit Mitte September in der Super League. Bei den restlichen FCB-Profis spiegelt sich die Benotung im ständigen Auf und Ab während der 90 Minuten im Berner Oberland wider. Beispiele gefällig? Startelf-Rückkehrer Asane Sow beginnt sehr vielversprechend, im Laufe der Partie machen sich aber Trainingsrückstand sowie Schuhprobleme auf dem Kunstrasen bemerkbar. Metinho offenbart im Offensivspiel in einigen Szenen Qualitäten, die man in der bisherigen Saison viel zu selten von ihm sieht, ist defensiv aber längst nicht immer sattelfest.

Kevin Rüegg steht erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf: Er zeigt eine engagierte Leistung, lässt die jüngsten Schwächen auf den defensiven Aussenbahnen aber ebenfalls nicht vergessen und lenkt die Kugel am Ende unglücklich per Kopf zum 3:3-Endstand ins eigene Tor. Neben Pechvogel Jonas Omlin, der bei zwei Gegentoren mehr als nur in der Verlosung steht und sich so die schlechteste Note des FCB abholt, enttäuscht auch Ludwig Malachowski: Er findet nie wirklich in den Rhythmus und rennt zwar viel, aber kaum mit dem richtigen Timing. Ebenfalls ernüchternd: Einmal mehr haben die eingewechselten Akteure kaum bis gar keinen Einfluss auf die Partie.

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